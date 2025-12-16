Julia Otero, sobre su cáncer: "Cada vez que entro en el tubo del TAC, lo hago convencida de que volverá a salir una mancha"

Julia Otero (66 años) ha vuelto a la televisión. Esta vez, como invitada del programa de su exmarido, Ramón Pellicer (65), con quien mantiene una relación muy especial.

La periodista ha participado en La Marató de TV3, nombre del proyecto solidario impulsado por la Televisión de Cataluña, enfocado en obtener recursos económicos para la investigación científica de enfermedades. Este año, la iniciativa se ha destinado al cáncer.

Este lunes, 15 de diciembre, Otero ha visitado el plató para hablar de su situación de salud. Fue a principios del año 2021 cuando la comunicadora anunció públicamente que padecía cáncer de colon, enfermedad que la apartó durante un tiempo de su trabajo en la radio.

En la conversación con su expareja se ha sumado el doctor Josep Tabernero, uno de los oncólogos más prestigiosos a nivel mundial.

"Si nos encontráramos en un pasillo o en un ascensor, te diría que me encuentro bien, muy bien. Pero sí, estoy bien provisionalmente, como lo estamos todos los enfermos de cáncer", ha comentado Julia Otero tras ser preguntada por su estado actual.

"Estoy esperando los ocho meses y 20 días que me quedan para llegar a los cinco años, que es el momento en el que espero poder decir que estoy curada. De momento, aún no, porque estoy en tránsito. La salud es una historia muy provisional", ha explicado la periodista de Onda Cero.

Ramón Pellicer, Julia Otero y Josep Tabernero en 'La Marató' de TV3. 3CAT

El trabajo, y así lo ha confesado, ha sido un gran paso en su proceso: "Volví prácticamente a la misma vida que llevaba antes". No obstante, el miedo y la incertidumbre siempre aparecen. Sobre todo, después de una prueba médica.

"Lo que sí pasa es que, cada vez que pasan los años y los meses, tienes más angustia. Y quienes lo sufren como yo lo entienden perfectamente: qué pasa en las semanas y los días previos a esos controles que nos tenemos que hacer".

En esta línea, ha añadido: "A mí me toca ahora después de Reyes. La semana antes empiezo a sufrir mucho, la incertidumbre y la amenaza, que ahora es peor cuando se acerca la meta, porque ahora tengo más miedo.

"Cada vez que entro en el tubo del TAC, lo hago convencida de que volverá a salir una mancha. Cuando la radiólogo te dice que no, respiras y te das cuenta de que puedes descansar tres meses más", ha confesado-

Julia Otero en 'Julia en la Onda'. Creative Commons

"Yo no esperaba ninguna mala noticia, la verdad, pero me dijo que había un cáncer de colon (...) Me lo dijeron sin anestesia", ha recordado sobre el diagnóstico.

Aquellos días fueron días muy duros: "Me dijeron exactamente dónde se encontraba el cáncer y hasta dónde llegaban los límites del tumor".

Julia Otero ha concluido su relato explicando cómo vivió la fase de aceptación tras conocer el diagnóstico. "De vez en cuando recibes una buena noticia porque acabas la radioterapia y te dicen que el tumor se ha reducido en un 30%".

"Ahora bien, es un pozo… Estar en tratamiento te hace sentir que estás en un pozo. Cuando después del diagnóstico te explican todas las etapas que tienes que pasar, yo visualizo el Everest que tienes que escalar. No puedes mirar a la cima porque te parece imposible llegar", ha añadido, visiblemente emocionada.

Otros rostros conocidos como Josep María Mainat (79), Ricky Rubio (35) o Juan Avellaneda (43) también han participado con sus testimonios en este especial dedicado al cáncer, en el que se han recaudado más de nueve millones de euros, que serán destinados a la lucha contra la enfermedad.