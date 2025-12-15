Laura Escanes desvela por qué no le gusta la Navidad: "Soy poco familiar, me da bastante pereza a raíz de la muerte de mi abuela"

Ha sido un buen año para Laura Escanes (29 años). Después de atravesar varias rupturas sentimentales y polémicas, la influencer cierra 2025 en uno de sus mejores momentos.

La catalana se sienta con EL ESPAÑOL para hacer un balance del año, sus planes de Navidad y compartir las experiencias que la han hecho crecer durante estos meses.

Además, lo hace en un momento muy especial, tras recibir el premio Ídolo especial del jurado por su trayectoria en redes sociales, un galardón que la organización del evento ha entregado a Escanes por su profesionalidad, crecimiento y carrera en las redes desde hace años.

2025 ha sido un año para recordar tanto en su vida personal como profesional. La influencer y creadora de contenido hace balance y asegura que ha vivido momentos "increíbles" y "brillantes".

Laura Escanes en los Premios Ídolo 2025. Gtres

"Buenísimo, la verdad. Personalmente increíble, profesionalmente brillante, no puedo pedir más a la vida", ha confesado emocionada, mientras recordaba el reconocimiento que ha supuesto recibir el Premio Ídolo, un galardón que, según ella, refuerza todas las horas dedicadas a su trabajo.

También ha manifestado estar muy orgullosa de lo que hace y del punto en el que se encuentra actualmente. "Ha sido un año de mucho trabajo", ha comenzado diciendo la influencer.

"Al final, creo que un premio es un reconocimiento a todo ese trabajo y, entonces, me siento muy orgullosa de que la gente también lo vea, que no es simplemente la sensación de que tú estás currando, aprendiendo y mejorando, sino que también la gente lo nota, y eso es un subidón", ha asegurado Laura.

Además, ha reconocido sentirse afortunada por haber cumplido muchos de sus sueños, tanto en lo personal como en lo profesional: "En la casa, el corazón lleno, todo. Sí, no me puedo quejar. Es que... ¡qué año!, ¿eh?".

Con respecto a su vida sentimental, Escanes no se muestra preocupada por los próximos pasos junto a Joan Verdú (30). Al ser preguntada por una boda, lo tiene claro.

Laura Escanes y Joan Verdú en una imagen de sus redes sociales. Instagram

"No, ¿es que para qué? Si estás tan bien, ¿para qué vas a truncarlo? Yo creo que, no sé… la vida se tiene que disfrutar en todas las etapas, las cosas buenas se tienen que vivir al máximo; que luego vienen las malas… que van a venir en algún momento. Entonces, a disfrutar todas las etapas", ha expresado emocionada.

La Navidad, sin embargo, es un momento de emociones encontradas para la influencer. "Soy poco familiar, tengo que decirlo. O sea, juntar a mucha familia y tal me da bastante pereza, creo que también a raíz de que se fuera mi abuela. Pero bueno, por otro lado está mi hija, que lo vive con una ilusión, y eso me devuelve a mí la ilusión también, que es muy bonito", ha explicado.

Sobre cómo le hablará a su hija acerca de su profesión y su exposición pública, Laura ha reconocido que las primeras preguntas ya han comenzado: "Ya empieza a preguntarme. Esos momentos en los que te ven y te están pidiendo fotos por la calle, y dicen: '¿Pero quién es? ¿La conoces?' Entonces ella ya sabe que salgo en la tele… y aunque no comprenda del todo mis horarios, va entendiendo a su manera".

Volverá a dar las Campanadas

Por tercer año consecutivo, Laura Escanes volverá a la televisión catalana para dar las Campanadas junto a Miki Núñez (29), un programa que triunfa cada año y que Escanes está muy feliz de volver a presentar.

La catalana adelanta que la tradición se mantendrá con novedades: "Hemos preparado cosas. Ya hemos dicho que va a haber canción otra vez. Me hace mucha ilusión y es increíble; creo que va a encantar mucho más que el año pasado".

Laura Escanes y Miki Núñez en el posado de las Campanadas 2024. Instagram

Finalmente, sobre la presión de las audiencias televisivas, Laura confesó que las sigue de cerca, pero siempre con la intención de mantener la naturalidad y disfrutar del proceso.

"Sí que las miro, porque sí. O sea, te enteras aunque no las mires, pero no me da miedo. Creo que al final se tiene que hacer con verdad, con mucho cariño, preparando cosas que creas que pueden gustar", ha manifestado.

Y añade: "Creo que Miki y yo conseguimos un poco eso: que haya naturalidad, muy buen rollo, que sea una noche muy bonita y que no esté todo tan posado. Entonces, creo que tienes que disfrutarlo".

En definitiva, 2025 se despide para Laura Escanes como un año de logros, aprendizajes y, sobre todo, de momentos vividos con intensidad y entusiasmo.