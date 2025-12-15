Kiko Hernández abandona la huelga de hambre tras recibir una "paliza": los detalles de la agresión y sus próximos pasos

Kiko Hernández (49 años) y su marido, Fran Antón (44), dan por finalizada la huelga de hambre. Este domingo, 14 de diciembre, el presentador ha hecho público en sus redes sociales que se retiraban tras todos los problemas que han tenido con algunos ciudadanos melillenses.

El presentador ha compartido que ha sido víctima de una "paliza" por parte de un hombre con un pasado delictivo conocido. "Así se acaban las huelgas de hambre aquí. Te dan una paliza y al hospital... ¡así no molestas!", ha comenzado diciendo en sus redes.

Según se puede ver en la imagen compartida por el presentador, en la que aparece un fragmento del informe médico, se detalla que Kiko recibió una "agresión física con manos y piernas (puñetazos y patadas) por un desconocido en la vía pública".

Kiko Hernández ha explicado cómo sucedió todo e incluso ha mostrado el rostro del individuo que le propinó la agresión. "Un viernes viene este hombre a las 2:00 horas con cuatro amigos para que paremos la huelga, con agresiones y, encima, mandado por terceros", explica.

Imagen compartida por Kiko Hernández en su perfil de Instagram. Instagram

Además, ha contado a qué se dedica el hombre que le propinó la paliza que le llevó al hospital. "Él se dedica, en elecciones, a vender votos por correo de un partido político; ese es su oficio. Aparte de venir borracho y puesto hasta arriba", ha continuado en su publicación.

Y añade: "Ahora que digan que no hemos estado en huelga una semana, aguantando todo esto".

Asimismo, ha mostrado imágenes de la agresión, donde se puede ver a Kiko Hernández protegiendo a su empleada de 60 años, "a la que querían matar", y acusaba a los políticos de esta salvaje pelea.

Finalmente, la agresión acabó con el presentador en el hospital y con los "borrachos detenidos" por la Guardia Civil. "Qué vergüenza ajena. Nada más que declarar, señoría", ha concluido en sus redes sociales.

Tras este acontecimiento, una semana más tarde de su inicio, Hernández y Antón abandonan la huelga de hambre a las puertas de El Cielo, el establecimiento que arrendaban en el Puerto Noray de Melilla y que acusaban de no tener licencia.

Hernández ha comunicado que volverá a su trabajo en los próximos días, ya que se encuentra inmerso en el proyecto de La Casa de los Gemelos 2 y presentará la gala desde Madrid el próximo 16 de diciembre.

Imagen compartida por Kiko Hernández en su perfil de Instagram. Instagram

Eso sí, parece que, tras dar por terminada la trama de Melilla, que Kiko asegura haber cerrado, tienen nuevos proyectos en mente. Según otra de las publicaciones del televisivo, trasladan el negocio que les han cerrado en la ciudad autónoma a Madrid.

"El nuevo Cielo Madrid será increíble. Se traslada a Madrid, ya que en Melilla y su equipo de jóvenes gobernantes (84-90 años) no quieren a sus votantes ni les dan alternativa de ocio", ha confirmado en su perfil de Instagram.

Parece que Hernández tiene claro que su empresa de eventos tiene cabida en la capital y se trasladará en los próximos días.

Poco se sabe de esta nueva apertura y de cómo quedará la trama de Melilla a nivel legal, pero ha declarado que este nuevo paso podría darlo junto a su amigo Kiko Matamoros (68). "¿Nuevo proyecto? ¿Lo anunciamos ya... o esperamos un poco?", ha escrito en Instagram junto a una fotografía con el colaborador.

También su marido, Fran, ha compartido un enigmático texto en su perfil, poniendo fin a esta historia.

"Una mente débil se queja de todo. Una mente fuerte piensa, analiza y resuelve. La vida empieza muchas veces y yo comienzo un nuevo ciclo, priorizando mi paz interior, para volver a ser yo", ha escrito tras estar varios días sin comer, en los que ha tenido que recibir atención médica.

Han sido días de hambre, peleas, duras declaraciones y mucho conflicto en Melilla; sin embargo, ahora el presentador busca un nuevo horizonte en la capital.