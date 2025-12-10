Fernando Alonso se convertirá en padre junto a su pareja, la periodista Melissa Jiménez, embarazada de seis meses

Después de meses de rumores, por fin se confirma la noticia. Fernando Alonso (44 años) y Melissa Jiménez (38) esperan su primer hijo.

Tal y como ha adelantado la revista ¡HOLA!, el piloto de Fórmula 1 y la periodista deportiva se convertirán en padres. Y están encantados con la noticia. Este bebé, el tercero para ella (tiene tres hijos de una relación anterior) y el primero para el deportista, colma sus deseos de formar una familia.

Según han deslizado fuentes cercanas a la pareja al citado medio, Melissa está embarazada de seis meses. Así, su primer retoño en común llegará al mundo a comienzos de 2026.

La relación de Fernando Alonso y Melissa Jiménez comenzó en abril de 2023. GTRES

Melissa, ausente en Abu Dabi

La noticia de la próxima paternidad de Fernando Alonso se conoce un día después de que Alonso participara, el pasado fin de semana, en el último gran premio de F1 en Abu Dabi.

En tan importante cita, compañera sentimental no estuvo con él en el paddock. Un detalle que entonces llamó poderosamente la atención, ya que no suele faltar a este tipo de citas.

Ahora se conoce el motivo de su ausencia en el Gran Premio de Abu Dabi, donde el piloto de McLaren, Lando Norris (26) se proclamó campeón del mundo de Fórmula 1. Su estado de gestación le impidió estar presente en las carreras.

Juntos desde 2023

La relación entre el piloto Fernando Alonso y Melissa Jiménez, que trabaja como reportera de Fórmula 1 para DAZN, comenzó en abril de 2023.

Sin embargo, las primeras imágenes de la pareja y la confirmación mediática llegaron en mayo de ese mismo año. Entonces fueron vistos juntos en Mónaco en el coche del piloto.

Ambos se conocieron en el paddock debido a sus respectivas profesiones y han mantenido una relación discreta pero sólida, a pesar de rumores puntuales de distanciamiento.

Cuando aún no han cumplido sus dos años juntos ha salido a la luz que la pareja está esperando su primer hijo en común (el primero para Alonso, y el cuarto para ella), previsto para marzo del próximo año.

Melissa estuvo casada con Marc Bartra

Cabe recordar que Melissa Jiménez estuvo casada anteriormente con el futbolista Marc Bartra (34). La pareja contrajo matrimonio en junio de 2017 y anunció su separación a principios de 2022. Fruto de esta relación tienen tres hijos: Gala, nacida en 2015, Abril, al que dieron la bienvenida en 2018, y Max, nacido en 2019.

Fernando Alonso, por su parte, ha tenido una vida amorosa muy mediática. Su relación más conocida fue su matrimonio con Raquel del Rosario (43), vocalista del grupo El Sueño de Morfeo.

El piloto y la cantante se casaron en 2006 y anunciaron su separación de mutuo acuerdo en 2011. Desde entonces han mantenido una excelente amistad.

Tras su divorcio tuvo un sonado romance con la presentadora Lara Álvarez (39), con la que sonaron rumores sobre una posible boda, aunque poco después el entorno de ella desmintió tales informaciones. Rompieron en 2016.

Otras relaciones conocidas de Fernando Alonso han sido la modelo rusa Dasha Kapustina, con la que mantuvo un idilio entre 2012 y 2014; y la modelo italiana Linda Morselli -ex de Valentino Rossi-, con quien estuvo cinco años, hasta 2021.

Poco antes de comenzar su relación con Melissa Jiménez, Alonso estuvo un año con otra periodista de Fórmula 1: la austriaca Andrea Schlager.