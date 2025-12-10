El 'annus horribilis' de Cayetano Rivera: su empresa de chatarra presenta grandes pérdidas y acumula una importante deuda

Cayetano Rivera Ordóñez (48 años) está a punto de cerrar su particular annus horribilis rodeado de la polémica y las malas noticias.

Los titulares relacionados con el diestro en los últimos tiempos nada tienen que ver con noticias positivas y sí han ocupado un lugar de privilegio en las crónicas de sucesos de los periódicos.

Si malo ha sido su año en lo tocante a su vida sentimental, peor lo ha sido en el plano personal con problemas repetidos con la justicia, las autoridades, y ahora también con sus empresas.

Cayetano Rivera en una imagen de archivo. Gtres

Hace unas horas, según ha podido conocer EL ESPAÑOL en exclusiva, el diestro presentaba las cuentas de su empresa Goosfraba SL, sin buenas noticias.

La sociedad, heredera de otra empresa del torero antiguamente denominada de Inteel Trade SL, no vive su mejor momento pese a haber sido uno de los mejores emprendimientos del diestro en otros tiempos.

Para poner en antecedentes, Goosfraba es la empresa más curiosa en cuanto a objeto social de cuantas tiene el menor de los Rivera Ordóñez.

Si otras sociedades de Cayetano se dedican al fomento de espectáculos taurinos o a la producción televisiva y cinematográfica, esta empresa se sale de lo normal por dedicarse al "reciclaje, la compraventa de chatarra y la energía".

Se trata de una empresa dedicada al reciclaje y la chatarra que en otros tiempos generó beneficios, pero que en los últimos años arrastra una deuda que el diestro trata de subsanar a duras penas.

Según los datos que constan en el Registro Mercantil, la sociedad cerró el ejercicio del año 2024 con unas pérdidas de -265,94 euros, una cantidad que no sería especialmente llamativa si no fuera porque la empresa arrastra una deuda a corto plazo importante.

Cayetano Rivera, ante el juez unos días atrás. Gtres

De acuerdo a sus números, la empresa acumula números rojos por valor de -1.091.407,06 euros, una cantidad significativa que lastra el pasivo de la sociedad que declara ser 1.047.733 euros.

Para hacer frente a esa deuda la empresa tiene contratado varias líneas de financiación, un crédito a largo plazo de 888.364 euros y otra inversión financiera a corto plazo por valor de 157.800 euros.

Estas cifras se resienten en otras partidas de sus cuentas, como el patrimonio neto de la sociedad que es de -43.673 euros. Una situación financiera que se suma a los quebraderos de cabeza que últimamente vive el matador retirado recientemente, que acumula frentes abiertos por todos lados.

Porque si sus finanzas atraviesan complicaciones, su vida personal tampoco no da tregua al torero, que suma problemas con la Justicia.

El último tiene que ver con su último accidente de coche hace unas semanas.

Concretamente hace un mes, el pasado 9 de noviembre, el hijo de Carmina Ordóñez y Paquirri sufría un aparatoso accidente en Alcalá de Guadaíra, cerca del Real Club de Golf de Sevilla, cuando el vehículo que conducía, una furgoneta Mercedes de alta gama se saltaba el peralte de la rotonda que da acceso a su urbanización, invadiendo la zona ajardinada y arrancando de cuajo dos palmeras de la rotonda.

Cayetano Rivera, en una imagen de archivo. Gtres

Pese a que el vehículo quedó destrozado -saltando incluso los airbags-, el diestro salió ileso del accidente y se marchó del lugar por su propio pie. La actuación del torero, abandonando el lugar antes de personarse las autoridades, generó no poca polémica.

También el hecho que la policía tuviera que ir a identificarlo a su domicilio donde -según medios como ABC de Sevilla- Cayetano se habría negado a someterse a la prueba de alcoholemia.

Los agentes, no obstante, reflejaron en el atestado que percibieron en él síntomas compatibles con la ingesta de alcohol, algo a lo que Rivera contestó asegurando que no era él quien conducía la furgoneta en el momento del accidente, una versión que ha abierto nuevas líneas de investigación.

Unos días más tarde, el propio torero se presentaba voluntariamente en el cuartel de la policía local para prestar declaración y dar explicaciones sobre lo sucedido. En ella Rivera excusaba su marcha del lugar por encontrarse "aturdido por el susto", negando en todo momento que el siniestro tuviera nada que ver con el consumo de alcohol.

Detenido en Madrid en junio

El del coche es el último incidente del menor de los Rivera Ordóñez, pero no el único.

El diestro tuvo el pasado mes de junio otro encontronazo con la policía, en este caso en Madrid. Cayetano protagonizó un altercado en un restaurante de la calle Atocha de Madrid, que acabó con su detención.

Según el atestado policial publicado por La Razón el torero se mostró "agresivo" y "en claro estado de embriaguez", llegando incluso a empujar a uno de los agentes que se desplazó al lugar de los hechos.

Cayetano Rivera en una imagen de archivo. Gtres

Tras intentar calmarle, los agentes tuvieron que proceder a su detención a las 02:30h de la madrugada. Tal y como recogió el atestado, además de "agresivo" con las trabajadores del establecimiento, Rivera se dedicó a golpear la ventanilla de venta del establecimiento llegando a introducir la "cabeza por la misma" conduciéndose de "manera agresiva con una de las empleadas que intentaba impedirlo".

El propio Rivera daba sus explicaciones de lo ocurrido en la red social X: "Aunque las heridas físicas duelen, no es eso lo que más me duele. El verdadero dolor nace de la impotencia y la frustración de sentirme tratado como un delincuente o incluso un terrorista por una discusión previa, en la que en ningún momento amenacé ni agredí a nadie".

Cayetano Rivera y Maria Cerqueira, en la presentación del documental de ella. Gtres

El pasado mes de mayo, Cayetano Rivera rompía con su novia, María Cerqueira Gomes, una de las presentadoras más conocidas de la televisión portuguesa.

El diestro ponía fin así a una relación que había durado dos años. Según se encargaron de asegurar por ambas partes, la ruptura había sido de mutuo acuerdo y sin terceras personas. Un final idílico que no sería un fiel calco de la realidad, según otros.

En las últimas semanas se ha relacionado al torero con la periodista de Mediaset Gemma Camacho.

Al parecer, la pareja habría compartido un viaje a Italia, aunque ninguna de las dos partes ha llegado a confirmar de forma definitiva la relación. Quizá el diestro espere a cerrar su peor año para buscar el amor en 2026.