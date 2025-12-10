Ana Boyer y Fernando Verdasco anuncian que se convertirán en padres por cuarta vez

Ana Boyer (36 años) y Fernando Verdasco (42) terminan el año con una feliz noticia: el embarazo de la socialité. El próximo 2026, la hija de Isabel Preysler (74) y el tenista se convertirán en padres por cuarta vez.

"Es un bebé totalmente buscado", han asegurado ambos en una entrevista con la revista ¡HOLA!, donde anuncian la noticia y posan con sus tres hijos mayores, Miguel (6), Mateo (4) y Martín (1).

Ana Boyer y Fernando Verdasco han compartido la buena nueva desde su casa en Qatar, donde viven desde hace un tiempo, poco después de celebrar su aniversario como marido y mujer.

Fue el pasado 7 de diciembre, cuando Ana Boyer y Fernando Verdasco cumplieron ocho años de casados. Una inolvidable boda que tuvo lugar en Mustique, una isla privada de las Antillas Menores.

Hasta ahora, Boyer y Verdasco no han desvelado el sexo del bebé. Después de tres niños, confiesan que les gustaría tener una niña.

