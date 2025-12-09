Natalia Jiménez ('MasterChef'), sobre su cáncer: "Fui a varios médicos y me decían que no era nada. Estaba en estadio cuatro"

Nadie está nunca preparado para recibir la noticia de que padece cáncer. Menos aún una joven de apenas 21 años.

Desafortunadamente, es el caso de la influencer Natalia Jiménez, quien lleva ya varios meses con un linfoma de Hodgkin -un tipo de cáncer de sangre-.

La concursante de MasterChef Junior 4, cabe recordar, desveló la mala noticia a través de un vídeo en TikTok el pasado enero. "Siento que no me lo merezco", confesó la madrileña.

A lo largo de este tiempo, Jiménez ha ido actualizando sobre su estado de salud en sus redes sociales, donde acumula millones de seguidores.

Este martes, 9 de diciembre, Natalia Jiménez se ha sentado en el podcast Entre el cielo y las nubes para abrirse en canal acerca de su enfermedad.

Frente a Laura Escanes (29), la influencer ha recordado los inicios del momento más delicado de su corta vida.

En agosto de 2024, la madrileña se encontró un bulto en el pecho, aunque le restó cualquier tipo de importancia. "Pensé que sería un cáncer de mama", ha aseverado en el formato de Podimo. Sin embargo, prosiguió haciéndose pruebas.

"Fui a un médico de mi pueblo y me dijeron que no era nada, que sería de depilarme con cuchilla". Más tarde, descontenta con la valoración, su madre pagó un seguro privado.

"Estuve yendo a diferentes ginecólogos y todos me decían que no era nada. Mi abuelo insistió mucho en que me hiciera una mamografía, pero decían que no era necesario", ha verbalizado Natalia.

Ya en diciembre de 2024, cuatro meses después de visitar el primer médico, le hicieron una ecografía y le mandaron directamente al servicio de urgencias.

Tras analizar la muestra, la peor de las situaciones se convirtió en realidad: "Hay cuatro grados dentro del linfoma de Hodgkin. Yo pensaba que estaba entre el primero y segundo, pero no. Estaba en estadio cuatro, el último", ha aclarado, emocionada, la creadora de contenido.

Los efectos secundarios de la quimio: "Se me olvidaban muchas cosas y me mareaba con mucha facilidad", tras acabar la quimioterapia.

El papel de sus redes sociales ha sido muy importante a lo largo de estos meses, tal y como ha confesado la propia Natalia. "La gente se ha volcado mucho conmigo. Yo creo que hay muchas personas que tienen casos cercanos en su vida".

Además, se ha mostrado positiva al respecto de su enfermedad: "Dentro de un año, cuando todo esto haya pasado y vuelva a tener problemas normales, me volverán a importar igual".

Tal y como ella misma ha recalcado, no está a favor de los términos fuerte y luchadora. "No es que lo sea, es que o lo hago o no lo cuento. Si realmente quieres vivir, no tienes otra opción", ha matizado.

Y ha añadido: "Luchas como mucho contra tu cabeza, pero tú no puedes controlar los efectos secundarios que tienes".

Natalia anunció que padecía cáncer a través de un vídeo publicado en su perfil de TikTok. Además de revelar el diagnóstico de su enfermedad, la influencer y creadora de contenido en redes sociales reveló que los hospitales eran ya un habitual en su vida.

"Siempre he estado yendo y viniendo del hospital por mi anorexia", aseveró cerca de un año atrás. "Por fin tenía una relación sana y una buena relación con mi familia. Me acabo de comprar mi primer piso... me viene esto y tengo mucho miedo de estar entrando y saliendo de un hospital otra vez", añadió.

Así es Natalia Jiménez

Aunque el nombre de la joven ha comenzado a resonar con fuerza en los medios de comunicación con motivo de su cáncer, lo cierto es que Natalia Jiménez cuenta con una sólida legión de fan en sus redes sociales.

Más de 600.000 personas respaldan el contenido que sube en Instagram. En TikTok, cabe recalcar, atesora dos millones.

En el año 2016, Jiménez debutó en la pequeña pantalla. En concreto, la madrileña participó en la cuarta edición de MasterChef Junior, donde se alzó con la tercera posición en la final.