Quién es quién en la familia de Rosalía: de su madre, gestora de sus negocios, al curioso perfil de Instagram de su padre

La espera ha terminado. Este martes, 9 de diciembre, a partir de las 10:00 será posible adquirir las entradas de la nueva gira internacional de Rosalía (33 años), Lux Tour 2026.

Eso sí, sólo la preventa. Habrá que esperar hasta el próximo día 11 para que los tickets estén disponibles para todo el mundo.

La artista catalana regresará a los escenarios españoles el próximo 30 de marzo. Lo hará en el Movistar Arena de Madrid, donde actuará también los días 1, 3 y 4 de abril, coincidiendo con la Semana Santa.

Rosalía ofrecerá su carismático show, además, en el Palau Sant Jordi de Barcelona a mediados del mes de abril. Fuera de nuestro país será posible verla en Reino Unido, Portugal, Alemania o Puerto Rico, entre otros destinos.

Presumiblemente -y teniendo en cuenta sus anteriores giras-, el tour internacional promete ser un éxito abismal. Algo similar a lo que se vivió en la compra de entradas del show de Bad Bunny (31) el pasado mes de mayo. Las propias plataformas, cabe recordar, llegaron a colapsarse.

La cantante de Malamente es un auténtico fenómeno de masas. Todo lo que toca Rosalía se convierte en oro. Y si no, que se lo digan a los cerca de 30 millones de seguidores que atesora en Instagram y los 40 millones de oyentes mensuales en Spotify que la respaldan a día de hoy.

El hype en torno a la catalana es máximo. Sin embargo, no es el talento y la creatividad lo único imprescindible para triunfar en el mundo de la música. También hace falta contar con un equipo que ofrezca buenos consejos y recomendaciones.

Rosalía ha hecho caso omiso a aquello que dicen de no mezclar trabajo y familia y ha encontrado en varias personas de su entorno más cercano una figura fundamental en el ámbito personal y profesional.

A continuación, EL ESPAÑOL hace un análisis exhaustivo del círculo familiar de Rosalía Vila Tobella, la artista que marcó un precedente en nuestro país y no deja de amasar éxito tras éxito. Tanto dentro como fuera de los escenarios.

1. María Pilar Tobella Aguilera | Madre

La música ha acompañado a Rosalía desde pequeña. Siendo tan solo una niña, tomó clases de canto y música. Sus padres, en concreto, la matricularon en la escuela de Baile Ses Dansa, en Sant Esteve Sesrovires.

La familia de su madre, eso sí, fundó en el año 1970 la empresa Suprametal S.A., dedicada a la fabricación y distribución de placas, marcas y otros artículos realizados en diversos materiales.

Según ha comprobado este portal a través de la plataforma de información empresarial Axesor, el negocio se mantiene activo a día de hoy y cuenta con un capital social de 150.000 euros.

Rosalía, junto a su madre, en una imagen de sus redes sociales.

Desde 1999 hasta 2019, María Pilar desempeñó el papel de apoderada comercial. Sin embargo, más de cinco años atrás, tras separarse de José Manuel, el padre de Rosalía, se puso al frente de los negocios vinculados a la artista.

Tobella Aguilera, así, es la administradora única de Motomami S.L, dedicada a la representación y asesoramiento de artistas y cuyo capital social asciende a 25.000 euros.

También así de Tresmamis S.L. y Racinetas Productions S.L., ambas fundadas a comienzos de 2024. Mientras que la primera está dedicada al sector inmobiliario, la segunda se centra en la organización de eventos. Las dos tienen un alto capital social.

Pese al importante papel que desempeña en la carrera profesional de Rosalía, lo cierto es que María Pilar siempre ha optado por mantenerse en un discreto plano. No obstante, eso no ha impedido que la artista se deshaga en halagos hacia su madre públicamente.

"Mi madre es una referente por ser muy fuerte e independiente", confesó la catalana en una entrevista para The Associated Press en el año 2022.

2. Pilar Vila Tobella | Hermana

Rosalía y su hermana, Pilar, en una imagen de sus redes sociales.

Además de su madre, hay otra Pilar en la vida de Rosalía igual de importante. Se trata de su hermana mayor. Aunque más que por su nombre, es conocida simplemente como La Pili.

Apenas se llevan una diferencia de edad de dos años, algo que ha hecho que estén siempre muy unidas entre ellas. Según una fuente de total solvencia confirmó a EL ESPAÑOL en 2023, Pilar acompañaba desde bien joven a su hermana a los tablaos flamencos de Barcelona en los que se daba cita. Y así sigue siendo a día de hoy.

Aunque ha tenido que disminuir los compromisos en los que aparece la artista, lo cierto es que varias han sido las ocasiones en que la mayor de las Vila Tobella ha acudido junto a su hermana. ¿Quién no recuerda la mítica entrevista en el pódcast La pija y la quinqui?

En el plano personal, se conoce que estudió Humanidades en la Universidad Pompeu Fabra y que su primer trabajo fue de limpiadora en un hotel, tal y como reveló en su viral perfil de X -anteriormente Twitter- allá por 2020.

El acontecimiento que ha marcado su vida, sin embargo, es el nacimiento de su hijo, Genís, a quien tuvo con apenas 18 años. Él es de hecho el protagonista de una canción de Rosalía que salió a la luz en el año 2022 en su álbum Motomami.

3. José Manuel Vila | Padre

El padre de la catalana es quizás el miembro más desconocido de su familia directa y escasos son los datos que se saben sobre su vida.

Cierto es que nació en el municipio asturiano de Cudillero y por sus venas corre sangre andaluza y gallega.

Tal y como la propia Rosalía reveló unos meses atrás en La Revuelta, su progenitor no trabaja a día de hoy. Eso sí, aclaró que hace un tiempo desempeñaba un importante rol.

"Trabajaba en un entorno de hacer naves industriales, se dedicaba a ayudar a que se hicieran naves industriales", confesó la catalana en el programa de David Broncano (40).

Siguiendo la estela de la discreción, el perfil de Instagram de José Manuel atesora poco más de 2.000 seguidores, entre los que se encuentra su hija.

Se trata de una cuenta abierta al público y que cuenta con publicaciones de lo más curiosas. Es posible vislumbrar pinturas de arte, histriónicos dibujos y diversos planes campestres.