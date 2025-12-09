Carme Chaparro recibe el alta tras permanecer mes y medio ingresada en el hospital a causa de una doble operación

La periodista y escritora Carme Chaparro (52 años) ha recibido, en las últimas horas, una pequeña gran alegría en medio de su delicado trance de salud que la obligó, hace mes y medio, a ingresar en el hospital y a afrontar dos operaciones en un tramo de 15 días.

Una enfermedad crónica, de la que, de momento, la presentadora no ha dado más detalles, es la causante de que Chaparro esté encarando esta etapa marcada por un ingreso hospitalario que en las últimas horas ha concluido. Así lo ha anunciado la propia Carme en sus redes.

Feliz, y a través de dos stories de Instagram, la comunicadora y autora de Venganza ha anunciado a sus seguidores que, por fin, está en casa. A su llegada, Carme se ha encontrado con una doble sorpresa que no ha dudado en agradecer. Por un lado, un bonito ramo de flores.

Las dos stories que ha compartido Carme Chaparro.

"Flores de amigas para dar la bienvenida a casa", postea la presentadora de Mediaset España. En otra instantánea, la de Salamanca presume de su faceta como madre y ensalza el trabajo que han realizado sus hijas, Laia y Emma, colocando el árbol de Navidad.

No sólo el árbol; también han completado la estampa navideña con un simpático y original Belén compuesto de distintas figuras de dibujos animados, en las que han destacado dos caganers -figura tradicional de la cultura catalana-: "Y sí: tenemos caganers de Springsteen y Rosalía".

Entre las demás figuras, también están un Bob Esponja y la Sirenita, entre otros. No cabe duda, más allá de estos detalles que, de seguro, habrán emocionado sobremanera a la periodista, de que Carme poco a poco va ganándole partidas a la enfermedad, día a día y paso a paso.

Fue el 30 de octubre cuando, por vez primera, Carme compartió su primera fotografía desde el hospital, con una vía puesto. "Un día más, un día menos", apostilló. Desde entonces, y siempre amparada en su discreción, Chaparro ha actualizado su estado de salud.

Hace unos días, EL ESPAÑOL pudo charlar con ella y aseveró: "Está siendo muy lento, doloroso y complicado. (...) Pero estoy en las mejores manos. Sigo de baja con una recuperación complicada. Espero estar pronto bien". El pasado mes de noviembre, reveló su doble operación.

Carme compartió con sus seguidores que había pasado por quirófano en dos ocasiones en un tramo de 15 días. "Dos estancias largas y complicadas en la rea... pero siempre la sonrisa, las caricias, los cuidados de los sanitarios", expuso.

La escritora de la obra 'Venganza', en una fotografía fechada en 2021. Gtres

Hace unas semanas, la propia Carme concedía una entrevista en Lecturas, donde se sinceraba: "Estoy muy medicada. (...) Estoy tomando 10 pastillas al día".

"La medicación es muy fuerte. Estoy cansada porque la enfermedad es muy jodida". "Me atonta la medicación, me da mucho sueño. Me reseca la piel", confesaba.

Asimismo, explicaba por qué aún no se siente preparada para contar todo sobre el difícil proceso que está viviendo.

"Cuando los médicos encuentren el piso y sepan si pueden hacer algo o no, tengo muchas ganas de contarlo y ayudar a otras personas que están enfermas igual que yo", ha adelantado.

De momento, tal y como deslizó hace unos días, "hemos encontrado el barrio y la casa, ahora nos falta encontrar la habitación para operar".

Sobre la intervención a la que fue sometida hace unos días, apuntó: "La operación no será fácil. He tenido un psiquiatra y una psicóloga maravillosas". En su caso, no le quedó más remedio que alejarse del trabajo por prescripción médica.

Los sanitarios que llevan su caso le advirtieron que tenía que parar o habría fatales consecuencias: "Mis médicos me dijeron que parase porque me iba a morir".

En todo este tiempo, Carme Chaparro ha estado arropada por las personas más importantes de su vida. Sus hijas, Laia y Emma, y su pareja, Bernabé Domínguez, -con el que mantiene una relación desde 1997-, han estado a su lado de manera incondicional.

Promoción paralizada

Como consecuencia de este delicado estado de salud, Chaparro no ha podido desplegar la promoción prevista de su última novela, Venganza, por un serio empeoramiento de su salud en 2025.

La periodista y escritora, que ya convivía desde hace años con un síndrome de Ménière que le provoca pérdida de audición, vértigos y tinnitus, tuvo que pedir la baja y retirarse de los focos justo en los meses en que debía presentar el libro en medios y firmas.