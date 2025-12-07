Inmaculada Casal revela cómo está viviendo María del Monte el juicio contra Antonio Tejado: "Esto no es agradable"

Inmaculada Casal (61) ha roto su habitual discreción para contar cómo está viviendo, junto a María del Monte (63), el delicado momento familiar y judicial que atraviesan por el inminente juicio contra Antonio Tejado (37), sobrino de la artista.

La periodista reconoce que la situación les pesa a ambas anímicamente: "Bueno, no es algo agradable. No estamos bien, pero bueno, a esperar, que es lo que hay que hacer".

Aun así, sostiene una postura firme y serena. Asegura que confían "en la Justicia y en la presunción de inocencia de todo el mundo". Además, deja claro que será el proceso judicial el que tenga la última palabra.

María del Monte y su pareja, Inmaculada Casal, al salir de los juzgados, el 16 de febrero de 2024. GTRES

Sobre las recientes declaraciones de Chayo Mohedano (46) sobre cómo fue su relación con Tejado, Inmaculada Casal evita alimentar la polémica y se limita a marcar distancia con elegancia:

"Cada uno cuenta la historia como le viene, yo lo respeto, me parece muy bien y nosotros. Ya ya te digo, a esperar lo que diga la Justicia". Sin entrar en detalles, insiste en que ella y su mujer se mantienen centradas en el procedimiento y en lo que dictaminen los tribunales.

Sobre las Navidades, Inmaculada reconoce que estas fechas ya no las vive con la misma ilusión de antes debido a las pérdidas y ausencias que se acumulan con los años.

"Las Navidades siempre me han gustado, pero cada vez me gustan menos porque vas notando las ausencias, ¿verdad? Entonces, pues en familia y lo más tranquila posible, ha expresado.

El abogado de Antonio Tejado, Fernando Velo, desvela cómo se encuentra su cliente tras ser procesado por el juez

Cabe recordar que Antonio Tejado atraviesa una de las etapas más delicadas de su vida, con el foco puesto en su situación judicial como en su ruptura definitiva con el círculo familiar de María del Monte.

Hace unas semanas, el andaluz recogía en los juzgados el auto de apertura de juicio oral por el violento robo en casa de su tía, donde se le señala como presunto autor intelectual del asalto, con una petición de hasta 30 años de cárcel por parte de la Fiscalía y 28 por parte de la acusación particular que ejerce la propia artista.

En ese mismo trámite, el juez le imponía además una fianza de 639.000 euros, advirtiéndole de que, si no podía depositarla, se embargarían sus bienes hasta cubrir dicha cantidad.

En este contexto, Tejado ha vuelto a dejar una imagen de hermetismo ante un nuevo revés judicial: el rechazo de los recursos de apelación de dos de los 10 procesados, a los que su defensa se había adherido.

Serio, contenido y sin mentar una sola palabra, el sevillano se mostraba impasible. Accedía con rapidez al juzgado para esquivar las preguntas de la prensa.

A la salida de los juzgados, el sobrino de María del Monte mantenía la misma actitud: semblante algo más relajado, pero mostrando un silencio total. No ofrecía ni una pista sobre cómo afronta anímicamente un proceso en el que se juega su futuro.