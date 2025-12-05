Iñaki Urdangarin, imparable: las otras dos ofertas que ha recibido y la férrea decisión de su pareja, Ainhoa Armentia

Imparable, frenética. Así se presenta la agenda profesional de Iñaki Urdangarin (57 años) para el año 2026. Cuentan a EL ESPAÑOL quienes lo conocen que el exduque de Palma está ilusionado y feliz; con planes y proyectos. En definitiva, con ganas de emprender nuevos retos.

Cuando el exbalonmanista quedó en libertad plena en abril de 2024, tras haber cumplido la totalidad de su condena por el caso Nóos, Iñaki pasó una época en la que necesitaba vivir en un perfil bajo, reconstruirse y empezar de cero. Asentarse en su nueva realidad.

Ahora, Urdangarin vive un momento, por fin, sereno y estable. Al éxito de Bevolutive, su marca de coaching, se une una entrevista, la primera que concede desde el plano personal, que dará en el espacio Pla Seqüència, en La 2 Cat, el próximo 11 de diciembre.

Iñaki Urdangarin en una imagen de archivo. Gtres

Una charla con su buen amigo Jordi Basté (60) que está dando mucho de qué hablar y que promete dejar potentes y llamativos titulares. Ese día se va a descubrir, de acuerdo a lo contado, al Iñaki persona, lejos de encorsetamientos y de títulos reales que ya no le corresponden.

Según pudo conocer este periódico, serán dos amigos charlando "de todo un poco", "de lo que le ha pasado. Ya está bien que lo haga en primera persona". En esa línea, a este diario se trasladó que el que fue lateral derecho "dará su lugar" a su razón de amor, Ainhoa Armentia (43).

Entiende Urdangarin que es la mujer que lo ha "amado sin pedir nada a cambio". En las últimas horas, además, el pódcast Mamarazzis ha informado que Armentia estuvo presente en la grabación de ese programa. Ainhoa es su mejor consejera, la que le orienta y recomienda.

Urdangarin se fía del criterio, siempre acertado, de su pareja. Esa entrevista será, conoce ahora EL ESPAÑOL, tan sólo la antesala de lo que vendrá en el año 2026. Iñaki guarda grandes esperanzas, ya no se esconde y se ha dado cuenta de lo importante que es la visibilidad.

El exduque de Palma en una instantánea de archivo. Gtres

Sobre todo, de cara al éxito de su web de coaching. En esa línea, a este diario se informa que el que fue cuñado de Felipe VI (57) está recibiendo, en los últimos días, distintas ofertas profesionales, tanto de radio como de televisión.

Este medio puede confirmar, en concreto, dos propuestas. Una para televisión, una suerte de entrevista en Prime Time; otra, en radio. Todo está en el aire y nada decidido. Por su parte, Ainhoa también ha sido tentada, en esta ocasión por una revista.

Ella, al contrario que Iñaki, ha dicho un 'no' de entrada. No quiere ejercer de famosa, dar ese paso. Ese mundo nunca fue el suyo y lo tiene claro. Armentia, en realidad, ha recibido desde que está en la vida de Urdangarin muchas ofertas. Algunas, muy suculentas.

Volviendo al exdeportista, este renovado interés por su figura no obedece sólo a la entrevista en la televisión catalana: Iñaki prepara sus memorias. Esta información ya la adelantó la periodista Pilar Eyre (73), en la revista Lecturas, el pasado mes de junio.

EL ESPAÑOL confirma que Iñaki comenzó a escribir, en principio sin ninguna pretensión, estando en prisión. En ese tiempo le dio forma a su vida y, a su salida, ha continuado en esta labor. La obra ya está terminada, a falta de perfilar algunos detalles.

La intención del guipuzcoano, de ir todo bien, es publicar su libro autobiográfico antes del verano de 2026, de acuerdo a las informaciones que controla ahora este periódico.

Iñaki Urdangarin, viendo a su hijo Pablo jugar al balonmano. Gtres

En estas memorias, Urdangarin no dejará ningún tema pendiente. Hablará de sus años más felices junto a la infanta Cristina y su matrimonio; de su carrera en el balonmano, el nacimiento de sus hijos y sus negocios, algo que, según él, acabó descontrolándose.

Además, el exmarido de Cristina de Borbón (60) hablará de su decepción con el rey emérito Juan Carlos (87). "Me sacrificó, me dejó caer", asevera Pilar que Iñaki ha comentado a su entorno.

Eyre aseguró, además, que la infanta Cristina está al tanto de la existencia de esta autobiografía y que podría mostrar la cara B de uno de los casos de corrupción más mediáticos de los últimos años.

Piso alquilado en Ciudad Jardín

Convive el exbalonmanista con su razón de amor, en la misma urbanización que Liebaert, en la zona de Ciudad Jardín.

Iñaki y Ainhoa viven en un piso alquilado, próximos a Claire, de la que Urdangarin -y sus hermanos, Mikel y Clara- está muy pendiente. EL ESPAÑOL pudo conocer, el pasado mes de enero, que Iñaki centra su día a día en el cuidado de su madre.

Se destaca que Claire siente un gran "orgullo" por su hijo Iñaki, pues entiende que no ha tenido una vida fácil. Durante su época privado de libertad, Iñaki comenzó a estudiar un máster de psicología de coaching y bienestar emocional. No se pone Iñaki grandes metas en esta empresa.

Iñaki Urdangarin y Ainhoa Armentia, en una imagen de archivo. Europa Press

Busca clientes de todos los ámbitos, desde políticos hasta empresarios, y prefiere la calidad a la cantidad. "Sabe que al principio va a costar. Tiene que derribar también algunos prejuicios que pesan sobre él", deslizó quien informa.

"Ahora sólo quiere ser simplemente Iñaki", se apostilló. ¿Está al tanto la infanta Cristina de esta nueva aventura profesional de Iñaki y de la entrevista que ha dado? La respuesta que se traslada es sí. "Se la avisó".

Destacó la persona con la que contactó este medio que Urdangarin está en un período bueno, en el que todo en su vida está en orden. Lo más importante es que tiene a su lado lo que más quiere: a su familia, a su querida Ainhoa y a sus hijos.