Aitana actualiza su patrimonio empresarial: las dos entidades en las que estrena cargo de sus cinco millonarias sociedades

Aitana, en la gala de los 'Latin Grammy: La música de Andalucia', celebrada en Sevilla el pasado septiembre. GTRES

No cabe duda de que 2025 está siendo el gran año de Aitana (26 años). A la cantante todo le sale a pedir de boca. En el amor, la vida le sonríe. Es feliz al lado de Plex (24), con el que empezó una relación a principios de año.

En el ámbito musical, sigue cosechando éxitos. Acaba de consolidar su dominio en Spotify. Según los resultados de la plataforma de streaming en su Wrapped 2025, -el análisis anual de las tendencias musicales-, es una de las artistas femeninas más escuchadas en España. Además, el álbum Cuarto azul se ha convertido en uno de los trabajos discográficos más relevantes de los últimos 12 meses.

Todos estos triunfos no solo se amontonan en su corazón y en su ranking de éxitos artísticos. El viento también sopla a su favor en materia financiera. De un tiempo a esta parte figura como socia de dos empresas.

Aitana. EP. Sevilla

Sociedades vinculadas con la música

La de Barcelona ha actualizado su participación en Selvatic Fest 1AIE, una Agrupación de Interés Económico constituida el 26 de enero de 2023 (año de su último ejercicio presentado y procesado) en la que figura como socia desde el pasado 19 de noviembre.

Dicha sociedad, con domicilio social y comercial en la localidad madrileña de Las Rozas, figura en la Clasificación Nacional de Actividades Económicas (CNAE) en el apartado de "artes escénicas", dentro de la sección "actividades de creación, artísticas y espectáculos". En ella constan como socios otras cuatro entidades.

La empresa, cuyo objeto social es la producción, realización, distribución y comercialización, tanto en el territorio nacional como en el extranjero, de espectáculos en vivo de artes escénicas y musicales y la representación artística, contaba en el ejercicio de 2023 con una cifra de negocios de 1.546.002 euros.

Y aunque la cifra de facturación anual entonces era millonaria, -lo que indica que hay actividad-, cabe destacar que el fondo de maniobra de la sociedad está en números rojos. Presentaba un saldo de –1.524.035 euros. Esto quiere decir que el dinero disponible para pagar gastos a corto plazo es negativo. Y considerable.

Al problema de liquidez de la empresa se suma su endeudamiento. Hace dos años, las deudas totales ascendían a 3.575.937 euros. Así, la relación entre los ingresos y los gastos, en 2023, no terminaba de cuadrar.

El nombre de esta sociedad coincide con el Selvatic Málaga Fest, un festival de música celebrado en Málaga en 2024. La edición albergaba otros eventos relacionados con la música: la primera edición de Selvatic French Urban Fest, un festival de sonidos urbanos de Francia, Boombastic Costa del Sol 2024 y Dembow Fest.

Aitana anuncia fechas de su gira internacional: estas son las dos ciudades cerca de Alicante para verla

Facturación millonaria

Desde el pasado mes de abril, el día 23, Aitana también consta como socia de Escenario Baleares Producciones AIE, constituida el 7 de junio de 2024.

La sociedad tiene domicilio social en el Paseo de la Castellana de Madrid. Y, al igual que la empresa anteriormente citada, se dedica al sector del espectáculo. De ella forman parte otras cuatro sociedades. Sobre sus cifras no hay información disponible porque la sociedad no ha depositado, hasta la fecha, cuentas anuales.

Cabe recordar que Aitana está vinculada actualmente a otras tres empresas. Una de ellas es Mani 777 S.L., constituida el 13 de julio de 2023, y centrada en actividades auxiliares a las artes escénicas.

Su objeto social es "la producción, fabricación y distribución audiovisual y fonográfica, así como la promoción, representación y asesoramiento de artistas, músicos, instrumentistas, cantantes tanto solistas como grupos".

En la citada sociedad aparece como administrador solidario. Y en el ejercicio de 2024 presentó una facturación anual de 5.267.455 euros.

Aitana durante una gala de 'OT'.

Su negocio inmobiliario

La empresa matriz de Mani 777 S.L. es otra de las firmas que lleva el nombre de Aitana Ocaña en su letra pequeña. Se trata de Sop y Oli S.L., la empresa de promoción inmobiliaria que creó la cantante el 21 de abril de 2022.

Con sede en Sant Climent de Llobregat, en Barcelona, a través de Sop y Oli S.L. desarrolla su ejercicio inmobiliario en activo en calidad de administrador único.

Curiosamente, el nombre de esta última sociedad limitada, con un capital social de 670.140 euros, es un homenaje a sus dos mascotas, Sopa y Olivia. El capital social de la entidad supera los 670.000 euros.

Al listado de empresas de Aitana hay que sumar otra entidad: Boombastic Producciones AIE, con domicilio social en Gijón, de la que es socia desde octubre del pasado año.

Esta empresa fue creada el 25 de febrero de 2022. En el ejercicio de 2024 presentó un volumen de negocio de 596.540 euros. En 2023 facturó algo más de dos millones: un total de 2.006.232 euros.



Parece claro que, a la hora de manejar sus ingresos, Aitana sabe bien cómo desenvolverse. Actualmente forma parte de cinco sociedades en total.

Aitana durante su concierto en Icónica Santalucía Fest EP

Tres sociedades cerradas

Eso sí, no todas sus actividades como emprendedora han sido fructíferas. En su intenso historial como empresaria figuran tres empresas a las que ha echado el cierre.

Una de ellas es No es nada personal AIE, que apenas tuvo actividad entre junio y julio de 2019. Otra es Prim Story AIE, que estuvo activa de diciembre de 2019 a septiembre de 2024.

Por último, la entidad Tiempo Muerto Producciones AIE, que ha sido dada de baja este mismo año tras un breve periodo de actividad (estuvo activa del 22 de abril al 29 de julio de 2025).

La cantante nunca ha precisado a cuánto ascienden sus ingresos anuales. Pero, dado el boom de sus canciones en radios y plataformas digitales, sumado a su frenética agenda de conciertos, estos se adivinan astronómicos.

De lo que sí ha hablado sin pudor es sobre su patrimonio inmobiliario. "Tengo cuatro casas, en una vivo, en la otra vivo en Miami y las otras dos las tengo alquiladas. A buen precio, no especulo con las casas", confesó en una entrevista con David Broncano (40) el pasado enero. "En cuanto a patrimonio por las casas, sería cuatro millones y medio o así".