Del "me preocupa más Gaza" al "es una burla a los ciudadanos": los famosos opinan de la salida de España de Eurovisión

Día histórico este 4 de diciembre en el mundo de la música y del entretenimiento. Sobre todo, en el marco eurovisivo. Una decisión sin precedentes ha zarandeado los medios de comunicación: España se retira del Festival de Eurovisión.

En medio de este convulso escenario, EL ESPAÑOL se ha puesto en contacto con distintos rostros del panorama nacional para conocer sus impresiones acerca de esta relevante decisión.

El Consejo de Administración de RTVE acordó el pasado mes de septiembre que España se retiraría de Eurovisión si Israel formaba parte del mismo por el genocidio en Gaza y el "incumplimiento sistemático" de este país de las normas del propio concurso.

La salida del festival implica además que RTVE no emitirá la final de Eurovision 2026, que se celebrará en Viena (Austria) el próximo 16 de mayo, ni las semifinales previas del concurso, que se realizarán los días 12 y 14 del mismo mes.

El secretario general de RTVE, Alfonso Morales, ha defendido la posición del Ente Público que ya citó el pasado jueves en el Senado su presidente, José Pablo López (48), quien afirmó que las medidas aprobadas por la UER para conciliar a todas las posturas eran "insuficientes".

Desde 1961, cuando compitió por primera vez con Conchita Bautista y Estando contigo, España ha participado ininterrumpidamente en la gran final de Eurovisión y es uno de los diez países con más participaciones, 64 (en 2020 no hubo programa por la pandemia de Covid-19).

Año tras año, la retransmisión del festival es en España el evento no deportivo más visto. En 2025, superó el 50 % de cuota de pantalla y reunió a una media de 5.884.000 de personas. A continuación, los famosos reaccionan:

1. Máximo Huerta

"Me duele más Gaza que el puesto que íbamos a sacar. No me preocupa no ir a Eurovisión nada. Y así comprobamos de paso la fuerza del festival de Benidorm como evento para descubrir estrellas como San Remo", opina el literato.

Y prosigue: "No me gusta que parezca un mero programa para elegir canción para Eurovisión. Debe ser potente en su autonomía. Respecto a los conflictos, paz y buena voluntad".

"También en los eventos deportivos. Ahí se es menos duro respecto a la participación de España. Y evidentemente no ignoro el porqué", concluye.

2. Nuria Roca

"Pues al margen de la letra pequeña, me parece una faena para todos los fan de Eurovisión y para los artistas que se postulan. Y en cuanto al origen, pienso que si de verdad queremos ser coherentes con los vetos habrá que serlo en muchos más ámbitos: fútbol, armas, exportaciones, importaciones".

3. Juan del Val

"Es que no tengo opinión al respecto. No he visto ni un minuto de Eurovision en mi vida. Me es completamente indiferente".

4. Marisa Jara

"Pues la verdad es que me da pena porque es un festival bonito y pienso que es una plataforma muy importante a nivel europeo para dar a conocer a nuestros artistas. Sí que es verdad que me dan rabia los últimos puestos que nos han dado puesto que nos merecíamos ganar. Yo pensé que Melody ganaba porque más espectacular no lo pudo hacer".

5. Albert Castillón

"El festival de Eurovisión lleva al representante no de España, sino de RTVE, y hace mucho que el Ente Público ha dejado de ser de los españoles para ser propiedad de Sánchez. Por lo tanto, en su megalomanía entiendo que si no va él a Eurovisión no quiere que nadie vaya en su lugar. Me preocupa saber ahora quién quedará en el último lugar".

6. Esther Doña

"Respecto a la decisión sobre Eurovisión, prefiero ser prudente. Es una cuestión institucional y confío en que se haya tomado pensando en lo mejor para la música y para la imagen de España".

7. Joaquín Torres

"Me parece una burla a los ciudadanos. Es sólo política sin contenido. Me parece que a quien afecta es a los españoles que son eurofans y poco más. Es una medida que es sólo ruido. Medidas que afecten la economía de Israel sí podría tener alguna coherencia, pero lo de Eurovisión es una burla a la inteligencia de los ciudadanos".