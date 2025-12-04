Leo Ayyashi, hijo de Cayetana Guillén Cuervo, da un paso más en su carrera tras unos meses trabajando en Brasil: los detalles

Leo Ayyashi (19 años), hijo de Cayetana Guillén Cuervo (56) y Omar Ayyashi, está en continuo crecimiento. El joven se está construyendo un futuro laboral muy sólido, algo que él mismo muestra con orgullo en sus redes.

Tras unos meses en el que Brasil se convirtió en el epicentro de sus prácticas laborales, Leo ha concluido una parte importante de sus estudios.

"He completado el curso de Principios Bioquímicos del Metabolismo Energético", ha escrito en sus redes.

Ayyashi cursa su segundo año en la IE School of Science and Technology de Madrid, aunque aprovecha cualquier momento para complementar su doble grado en Administración de Empresas y Análisis de Datos.

A sus 19 años, y durante el verano de 2025, Leo Ayyashi encontró una nueva ilusión académica: continuar su formación lejos de nuestro país, en Brasil. Ahora, afronta la recta final del año con parte de esa formación ya completada.

"Aunque mi enfoque principal está en el área de datos y analítica, también busco explotar mi interés y conocimientos en el mundo de la nutrición y la biología", ha explicado en su perfil empresarial de LinkedIn, tal y como ha podido comprobar EL ESPAÑOL.

Certificado de Principios Bioquímicos del Metabolismo Energético de Leo Ayyashi. EL ESPAÑOL

El hijo de Cayetana Guillén Cuervo ha confiado en la Korea Advanced Institute of Science and Technology para complementar su formación, donde ha podido explorar disciplinas que le permiten ampliar su perspectiva y reforzar su curiosidad.

"Creo firmemente que el aprendizaje continuo y la apertura a nuevas áreas son actitudes clave para crecer tanto en lo personal como en lo profesional", ha expresado, orgulloso de este nuevo hito.

Esta nueva formación, que forma parte de su trayectoria académica, es una manera de conectar aprendizajes de distintos ámbitos.

Parece que Leo Ayyashi lo tiene claro: su futuro profesional está por delante y quiere desarrollarlo, al mismo tiempo que se reconoce el valor de su apellido, ampliamente conocido en el mundo cultural por ser hijo de la directora de la Academia de Artes Escénicas de España.

Tanto es así que en lugar de aprovechar el final del curso -antes del verano- para descansar, el hijo de la actriz optó por poner rumbo al otro lado del Atlántico.

A finales de mayo viajó a São Paulo, en Brasil, donde comenzó una nueva etapa de prácticas presenciales en el Banco S3 CACEIS México.

Leo Ayyashi junto a su padre Omar en Starlite Occident 2025. Gtres

En esa ocasión trabajó como analista de datos e investigación de mercados, integrándose en un entorno corporativo completamente distinto al que conocía.

Estas prácticas, que se prolongaron hasta finales de julio, le permitieron reforzar sus habilidades en el análisis de información y adentrarse en la realidad económica y financiera de uno de los países más grandes de Latinoamérica.

Pese a que Leo mantiene sus redes sociales privadas, ha ido reflejando cada avance en su perfil de LinkedIn, lo que ha permitido a EL ESPAÑOL reconstruir el recorrido profesional que ha marcado su último año.

A día de hoy, Ayyashi está inmerso en sus estudios universitarios y se ha posicionado como uno de los estudiantes con más proyección, no solo por su vocación internacional, sino también porque fue uno de los alumnos de su promoción que, a principios de año, presentó un proyecto de transporte para la Comunidad de Madrid que podría suponer toda una revolución.

La relación con su madre

Aunque Cayetana Guillén Cuervo suela ser reservada con su intimidad, la familia es lo primero para ella. Su marido, Omar Ayyashi, y su hijo, Leo, son el gran amor de su vida, algo que la actriz ha manifestado en numerosas ocasiones.

De hecho, pese a que ya es un joven adulto, Leo suele acompañar a sus padres en muchos de sus proyectos, entre ellos los Premios Talía, uno de los hitos culturales más importantes impulsados por su madre.

Cayetana Guillén Cuervo, Omar Ayyashi y su hijo Leo Ayyashi. Starlite Occident.

También se les ha visto juntos en Marbella, donde tienen residencia, disfrutando de largos días de playa o de noches de verano en el festival Starlite, compartiendo planes en familia.

A sus 19 años, Ayyashi continúa pasando las vacaciones con sus padres cada año, aprovechando esos ratos para seguir construyendo recuerdos juntos.

Poco se sabe sobre la independencia de Leo pero, según la información a la que ha tenido acceso este periódico, aún vive con su madre y está valorando emanciparse pronto.

Eso sí, se desconoce si lo hará solo o acompañado, ya que no trasciende si mantiene o no una relación sentimental. Lo que sí está claro es que la relación familiar es excelente.