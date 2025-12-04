Albert Espinosa ('Pulseras rojas') anuncia que le han detectado un nuevo tumor: "De lo que me quiten nacerá algo más bello"

Duro revés de salud para Albert Espinosa (52 años). El creador de la serie Pulseras Rojas ha anunciado que le han detectado un nuevo tumor.

El escritor ha compartido la mala noticia a través de un extenso post en su perfil de Instagram este pasado miércoles, 3 de diciembre.

"Os quiero contar algo amigos, este miércoles debo vivir otro capítulo de Pulseras Rojas dentro de mí. Este será uno de corta duración y espero que benigno", ha comenzado diciendo.

Espinosa, en esta línea, ha afirmado que sabe perfectamente que estará muy cuidado. "En cuanto esté bien, prometo contároslo", ha aclarado.

"Sé que muchos me queréis y me enviaréis mucha fuerza para ahora que me están operando", ha añadido el afamado escritor, dejando entrever que está a la espera de una biopsia.

Albert ha aprovechado su perfil social para agradecer a todos aquellos que le acompañarán en este nuevo episodio de su vida.

"Gracias de antemano por todos los buenos augurios que sé que me mandaréis. Toda pérdida acaba convirtiéndose en una ganancia y seguro que de lo que me quiten nacerá algo mucho más bello", ha apuntado Albert Espinosa en Instagram este día 4.

La emotiva carta que ha sacado a la luz el creador de Pulseras Rojas ha terminado con una profunda reflexión. De esas que tanto caracterizan a Espinosa.

Albert Espinosa, en una fotografía tomada en 2015. Gtres

"Siempre he creído que has de contar lo bueno y lo no tan bueno, pues de ambas cosas aprendes mucho y, en realidad, eso es vivir: aprender a perder lo que ganaste", ha concluido Albert.

Como no podía ser de otra manera, la publicación acumula ya numerosos mensajes de apoyo de rostros reconocidos de nuestro país. Entre ellos se encuentran la periodista Toñi Moreno (52), la presentadora Eva González (55) o la actriz Nuria Gago (45).

Albert Espinosa encara ahora un nuevo capítulo en lo que a su estado de salud respecta. Y es que, aunque aún está a la espera de conocer el resultado de la operación, el cáncer es ya algo conocido en su vida.

El escritor se hizo conocido en nuestro país tras publicar su libro Mundo Amarillo. En él, recoge cómo a los 14 años fue diagnosticado de osteosarcoma -cáncer de huesos-, lo que le llevó a estar entrando y saliendo de los hospitales durante años. De hecho, los médicos le aseguraron que su posibilidad de supervivencia era mínima.

Imagen de 'Pulseras rojas'.

Finalmente, a los 24, superó la enfermedad tras perder una pierna, un pulmón y parte del hígado. Así, ha convertido estos años su experiencia vital en una historia de superación para todas aquellas personas que se encuentran en una situación similar a la suya.

'Pulseras rojas'

Más de 15 años atrás, en 2010, Albert Espinosa se embarcó en el proyecto más especial de su vida. El argumento y guion de la serie de televisión Pulseras rojas estuvo bajo sus directrices.

La serie, cabe recordar, narra la historia de un grupo de adolescentes que coinciden en el hospital a causa de sus enfermedades y explora la manera en que se desarrollan sus relaciones.