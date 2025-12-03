Lolita Flores no piensa en la jubilación: "Tengo 49 años cotizados, mientras tenga salud, la pensión se la dejo a otros"

Lolita Flores (67 años) asegura estar en uno de los momentos más dulces de su vida. La artista se encuentra en plena promoción de la nueva temporada de Poncia, la obra que protagoniza en el Teatro Bellas Artes de Madrid, y está recorriendo distintos medios para hablar del proyecto.

Este martes, 2 de diciembre, la actriz ha visitado el plató de Y ahora Sonsoles para presentar esta producción teatral, que aterriza en Madrid después de una exitosa gira de varios meses por distintas ciudades de España.

La hija de Lola Flores está completamente volcada en la interpretación. Reconoce que la música, aunque le ha dado mucho -especialmente en Latinoamérica-, en España no le ha permitido brillar tanto por no ser una "gran vendedora de discos".

Desde que comenzó en el mundo del arte, Lolita Flores siempre ha trabajado sin descanso. Tanto es así, que no piensa en la jubilación.

A sus 67 años, la actriz ha decidido dejar ese paso a quienes realmente lo necesiten, ya que para ella la vida laboral continúa pese a tener ya los años requeridos para acceder a la pensión.

Lolita Flores en la presentación de la película documental 'Flores para Antonio' en Madrid. Gtres

"Por suerte tengo mucho trabajo", ha asegurado en el programa de Sonsoles Ónega (48). "Yo ya tengo cotizados 49 años, aunque la Seguridad Social me dice que he estado 37. Ya tengo mi pensión, pero mientras tenga salud, le dejo la pensión a todas las personas que la necesitan más", ha revelado.

Más de un centenar de trabajos sobre los escenarios o frente a la cámara avalan la trayectoria de Lolita Flores, considerada una de las artistas más queridas y respetadas del país.

Además, Flores ha desvelado cuál es su secreto para mantener un bienestar impecable y trabajar cada día sin problemas de salud: tomar un ajo crudo cada mañana.

"Yo nunca me he acatarrado. Creo en la medicina; cuando tienes que tomar antibióticos, tienes que tomarlos. Pero también puedes mantenerte con cosas naturales, suplementos y comiendo sano", ha explicado en el plató de Antena 3.

Y añade: "Yo me tomo todos los días mi tostada de pan integral con miel y canela, mi jamón, mi café y mi diente de ajo crudo"

El recuerdo de Antonio Flores

Al hilo de cómo se aborda la muerte en la obra de teatro que estrena en Madrid, Lolita Flores ha confesado que sigue hablando a diario con sus seres queridos fallecidos: sus padres, Lola Flores y Antonio González 'El Pescaílla', y su hermano Antonio Flores.

Antonio Flores, con su madre y sus hermanas, en una imagen de 1980. GTRES

"En mi casa el luto se ha llevado de manera diferente. Hablo con ellos como con cualquiera. Han sido tres seres de luz y yo creo que nos siguen dando esa luz", ha expresado.

Tras estas palabras tan reveladoras, la artista no ha dudado en mencionar a su hermano Antonio y el documental Flores para Antonio, estrenado recientemente en cines. La película muestra el lado más íntimo del cantante a través de material inédito y testimonios de quienes formaron parte de su vida.

"Lo vi en el Festival de San Sebastián, pero ya no puedo verlo más", ha admitido entre lágrimas. "Tengo la herida abierta todavía y me cuesta mucho hablar del tema. Es mi vida, es mi paraíso, donde mi hermana Rosario y yo queremos ir cuando muramos", ha revelado con emoción.

Aunque reconoce que no puede volver a enfrentarse al documental, Lolita sí invita a todos a verlo.

"Hay familias y familias, y si yo puedo presumir de algo es de la familia que tengo y desgraciadamente hay mucha gente que no la tiene. Mi familia es mi mayor triunfo. Mis hijos, mis nietos, mis amigos… a eso me quiero dedicar cuando me retire", ha concluido, poniendo fin a la entrevista.