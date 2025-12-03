Las empresas que comparten Álvaro Morata y Alice Campello: dos inmobiliarias y negocios relacionados con el espectáculo

El pasado enero, Álvaro Morata (33 años) y Alice Campello (30) se dieron una segunda oportunidad, cinco meses después de anunciar su separación. Una nueva etapa a la que se sumaron un par de mudanzas y que, hasta hace apenas unos días, parecía transcurrir con total normalidad.

En los últimos tiempos, el matrimonio se ha mostrado unido, apoyándose el uno al otro en sus diferentes proyectos, acudiendo juntos a actos públicos, viajando y dedicándose mensajes de cariño a través de las redes.

Nada hacía presagiar una posible crisis entre ambos hasta que sus seguidores advirtieron una serie de cambios en su perfil de Instagram, similar a lo que ocurrió en agosto cuando pusieron fin a su relación. Ciertos movimientos en sus respectivas biografías que han hecho saltar las alarmas entre sus followers.

Alice Campello y Álvaro Morata en los Premios GQ 2019. Gtres

De momento son solo especulaciones. Ni Alice Campello ni Álvaro Morata se han pronunciado al respecto. Continúan con su rutina con total normalidad y la italiana, incluso, se mantiene activa en sus redes sociales.

A día de hoy, la pareja vive con sus cuatro hijos en Italia, el país de ella. Una mudanza que llegó el pasado verano, después de que Morata fichara por el Como 1907, tras dejar el Galatasaray.

Han fijado su residencia en Italia, pero siguen siendo constantes sus viajes a Madrid. En la capital está la familia de futbolista, una de sus propiedades y además, parte de sus negocios. Algunos en solitario y otros en común.

Álvaro Morata y Alice Campello comparten, concretamente, cuatro compañías. Dos de ellas dedicada a la prestación de servicios a artistas. Otras dos, relacionadas con el mercado inmobiliario.

Tamora 2011 SL es una de ellas. Se constituyó en 2012, cuatro años antes de que comenzaran su relación. El futbolista forma parte de ella desde el principio, ocupando inicialmente el cargo de aministrador único. Desde 2023, en cambio, es administrador solidario. Ese año -y con esa misma función- también entró la italiana.

Su objeto social es la "prestación de toda clase de servicios artísticos, musicales, literarios y periodísticos prestados por terceras personas, artistas, profesionales contratados y desarrollados en todo tipo de espectáculos".

Alice Campello y Álvaro Morata en las calles de Milán en 2022. Gtres

Morata y Campello también están juntos en Liferners Partners Agency, consitutida en 2020 y cuyo objeto social es similar: "la representación y apoderamiento de artistas, autores, intérpretes y deportistas, así como la explotación de su imagen, merchandising, derechos de televisión, Internet o cualquier otro medio de comunicación visual o escrito".

El deportista y la influencer italiana están juntos desde el comienzo. Ambos ocupando el cargo de aministrador solidario.

El matrimonio, por otro lado, ha probado suerte en el sector inmoboliario. Primero en 2019, con Tamora Housing Ivestments, en la que Tamora 2011 SL -su primera compañía- destaca ocmo adiministrador único. Campello y Morata son administradores solidarios desde 2023.

La empresa se dedica a "la realización de todo tipo de actividades de carácter inmobiliario, en especial, las relativas a la adquisición, tenencia, arrendamiento, enajenación, promoción, rehabilitación y explotación por cualquier título de toda clase de bienes inmuebles.

Alice Campello y Álvaro Morata en una imagen de redes sociales. Instagram

Su segunda inmoboliaria la constiuyeron el 1 de septiembre de este año, casi ocho meses después de su reconciliación.

Se trata de Morata Campello Real Estate, dedicada al "ejercicio de compra, arrendamiento y venta por cuenta propia, terrenos, fincas rústicas, viviendas, locales y demás inmuebles en general, asumiendo riesgos propios". Además, "la adquisición, tenencia, goce, administración general y disposición por cualquier título, así como el gravamen".

Respecto a sus cargos, ambos figuran como representantes. En este caso, Tamora 2011 también destaca como administrador solidario. En la misma función está Alice Campello Holding SL, empresa de la italiana.

Tres países en un año

Los últimos tiempos han estado marcados por los cambios. No solo por los cinco meses de su impasse sentimental. También por los movimientos profesionales de Morata.

Los cambios han sido constantes. A una velocidad inusual, incluso para el matrimonio y sus cuatro hijos en común, Leonardo (7), Alessandro (7), Edoardo (4) y Bella (2), acostumbrados a una vida nómada por los movimientos deportivos de Morata.

El 19 de julio de 2024, el AC Milan hizo oficial el fichaje del madrileño. Un regreso a Italia que continuaría con la estabilidad de la familia, acostumbrada, sobre todo, a vivir a caballo entre Madrid y el país transalpino, de donde es originaria Alice Campello.

Sin embargo, semanas más tarde, el 12 de agosto 2024, sorprendieron a todos anunciando su separación tras ocho años juntos y cuatro hijos en común. La noticia llegó un mes después de que se mostraran visiblemente cariñosos en la victoria del futbolista en la Eurocopa. Entonces nada hacía presagiar que vivían un mal momento.

Morata vivió el quiebre sentimental en Milán, ya como jugador del AC Milán. Alice Campello, por su parte, permaneció en su casa en Madrid con sus cuatro hijos. Aquella etapa fue breve, pues en septiembre de 2024 se trasladó a la ciudad italiana, aunque no a la misma vivienda que el futbolista.

Retomaron la convivencia con su reconciliación. El pasado enero, el delantero español y la empresaria italiana se dieron una segunda oportunidad. Entonces, la prensa italiana también confirmó que volvían a estar bajo el mismo techo en Milán.

Aquella etapa fue corta. Cuando parecía que la calma volvía a reinar en la familia, llegó una nueva oportunidad para el futbolista. En febrero de este 2025, Morata fue cedido al Galatasaray, en Estambul. Un traslado exprés que convirtió a Turquía en su casa durante unos meses. Alice, lejos de quedarse atrás, volvió a hacer las maletas y se instaló junto a él y a sus cuatro hijos.

Seis meses más tarde, con el fichaje de Morata por el Como 1907, volcieron a hacer las maletas para instalarse en el norte de Italia, donde se encuentran actualmente.