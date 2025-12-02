El nuevo trabajo de Enrique Ponce tras dejar los toros y el giro inesperado en la venta del aceite de oliva que comercializa

El diestro Enrique Ponce en una fotografía tomada en Sevilla, en mayo de 2024. Gtres

El diestro Enrique Ponce (53 años) va a terminar el año 2025 en plena forma y encarando un período personal y profesional boyante y sereno. A su sólido amor con la almeriense Ana Soria (26) se une el plano laboral, que no puede ser más fructífero.

Fue en 2024, en octubre, cuando el diestro de Chiva se despidió de los ruedos españoles, y lo hizo en Valencia, su tierra natal, y por la puerta grande, en el marco de la Feria de la Comunidad Valenciana. En plano internacional, su adiós definitivo fue en la Plaza México en febrero de 2025.

Desde entonces, Ponce ha construido una vida, un quehacer entre Almería -donde vive con su razón de amor-, Jaén y Madrid, principalmente. Tres ciudades clave en su trayectoria vital, por distintas razones. Hace unos meses, EL ESPAÑOL informó de uno de sus pasatiempos.

Enrique Ponce y Ana Soria, en una imagen captada en el Puerto de Santa María, en agosto de 2024. Gtres

Desde que se separó de la empresaria Paloma Cuevas (53) sabido es que Enrique alquila una parte de su finca La Cetrina, ubicada en Navas de San Juan, para bodas y celebraciones. Hubo quien pretextó que esta decisión obedecía a apuros económicos del diestro.

Un extremo que este periódico nunca pudo confirmar. Lo que sí corroboró este diario el pasado mes de junio es que el que fue yerno del querido y respetado Victoriano Valencia (94) realiza tentaderos en la finca. Dejó claro quien informó que este es un pasatiempo, una suerte de hobbie.

Al diestro le "llena" formar a jóvenes talentos en el mundo del toro. A colación de esto, en las últimas horas EL ESPAÑOL ha confirmado que Enrique añade una nueva ocupación a su currículum: se ha convertido en el apoderado del torero David de Miranda (32).

Tras cumplir 10 años de alternativa, De Miranda da un paso crucial en su carrera y lo hará de la mano de Enrique y del taurino Juan Ruiz Palomares hijo. "Estoy feliz de que se haya llegado a esta decisión por parte del maestro Enrique Ponce y yo", explica David, emocionado.

El diestro de Chiva, en su corrida de despedida en Valencia, en 2024. Gtres

"Un maestro del toreo que añade a su condición de profesional no solo la técnica sino haber sido respetado y querido por toda la profesión. Pienso que es un hombre que siempre me va a enseñar cosas, entenderá mis momentos complicados", agrega.

Tal y como deslizan a este periódico, Ponce está ilusionado y feliz. Siente también una tremenda responsabilidad. Es la primera vez en su vida que afronta esta tarea y lo hace, pese a su vastísima experiencia, con prudencia. "Han tenido varios encuentros en La Cetrina".

"A Ponce le recuerdan algunas cosas de David de cuando él estaba empezando", se agrega. En esta nueva etapa que encara, Enrique se instala más en el mundo del campo y la ganadería. Esta no será la única ocupación profesional de Ponce a partir de 2026.

Huelga puntualizar que Ponce inició en 2019 una nueva faceta como empresario al presentar su propio aceite de oliva virgen extra, elaborado en su finca de Jaén. El torero decidió así diversificar su actividad y apostar por un producto gourmet que reflejara calidad y tradición.

Enrique Ponce junto a dos jóvenes, en La Cetrina. EL ESPAÑOL

El lanzamiento se realizó con gran ilusión, destacando que se trataba de un aceite de cosecha temprana, con un envase exclusivo diseñado por su entonces esposa, Paloma Cuevas.

El aceite de Ponce pronto encontró un espacio en el mercado especializado, especialmente en el Club del Gourmet de El Corte Inglés.

Al principio, las ventas iniciales de esta firma aceitera, que Ponce y su exmujer hicieron realidad a través de Cetrina Sociedad Limitada -de la que en 2021 Cuevas dejó de ser apoderada-, no alcanzaron las expectativas, según lo publicado.

Costó, no fue sencillo, pese a la gran ayuda de la que dispuso Ponce. De hecho, hubo marcas que El Capote que le brindaron su proyección. "También hay que tener en cuenta que hubo pandemia de por medio", explica quien bien conoce los esfuerzos de Enrique.

No obstante, hoy la marca goza de un buen momento. El aceite del diestro sigue a la venta en plataformas como El Corte Inglés y el embotellamiento cuenta con una novedad: el estampado está inspirado en el traje de luces que lució en su última corrida en Valencia.

La botella cuesta 27 euros y se describe así: "Es un producto de alta calidad, elaborado a partir de aceitunas de la variedad picual, recolectadas en el mes de octubre. Este aceite se caracteriza por su frescura y su capacidad para activar los sentidos".

La Centrina, enclave de lujo

La casa principal, de 420 metros cuadrados distribuidos en tres plantas, conserva el encanto de los cortijos clásicos: paredes encaladas, hierro forjado, patios interiores y una capilla privada.

Ana Soria, montando a caballo en La Cetrina, en Jaén.

Inspirada en la arquitectura de la Maestranza de Sevilla, la finca cuenta con amplias zonas ajardinadas, piscina, salones de banquetes, terraza y alojamiento para los novios e invitados, lo que permite celebrar desde la ceremonia civil hasta la fiesta final sin salir del recinto.

El alquiler de La Cetrina para bodas ronda los 5.000 euros, e incluye no solo el uso de las instalaciones, sino también el asesoramiento de un equipo de profesionales y la posibilidad de contratar servicios como catering, decoración floral, iluminación, coctelera o música.

El catering oficial corre a cargo de Benidorm bs Tomy Villén, conocido por su atención al detalle y su cocina de autor. Más allá de su valor arquitectónico y paisajístico, La Cetrina es también un lugar cargado de historia personal y emocional.

Fue allí donde Enrique Ponce pasó el confinamiento de 2020 y donde se celebraron momentos familiares tan significativos como la Primera Comunión de su hija.

Hoy, esta finca se ha convertido en uno de los destinos más codiciados para bodas en el sur de España, combinando exclusividad, tradición y un entorno natural inigualable. Un auténtico oasis para quienes buscan una celebración con alma.