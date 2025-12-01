Quién es quién en la familia que arropa a Lydia Lozano mientras su marido, Charly, continúa ingresado en el hospital

Lydia Lozano, en las inmediaciones del hospital este pasado domingo, 30 de noviembre. Gtres

A poco menos de un mes para terminar este 2025 podría afirmarse con rotundidad que Lydia Lozano (64 años) no ha vivido un gran año. Al menos, en lo que respecta a la salud de su entorno más cercano.

El pasado mes de abril, la televisiva encaraba la muerte de su madre, Sol Hernández, a los 95 años. Una situación que dejaba desolada a Lozano.

Lejos de dar paso a un periodo más relajado, el pasado octubre Lydia volvía a copar titulares de los medios de crónica social con motivo del estado de salud de su marido, Charly. Éste, cabe recordar, permanece ingresado tras contraer una infección bacteriana después de una delicada operación de espalda.

Lydia Lozano, acudiendo al hospital para ver a su marido, Charly este pasado domingo, 30 de noviembre. Europa Press

En palabras de la periodista a Europa Press, están siendo meses "duros". "Si me hicieran a mí tantas cosas no sé si las aguantaría", ha relatado Lozano ante los medios de comunicación este pasado domingo, 30 de noviembre.

Además de seguir pendiente de la evolución de su marido -con quien mantiene una relación desde hace más de tres décadas-, Lydia Lozano ha tenido que paralizar sus compromisos en televisión. Un cúmulo de situaciones que llevan a aseverar que la comunicadora afronta uno de los momentos más complicados de su vida.

Lozano, sin embargo, no se encuentra sola en este difícil trance. Aunque discreto, el entorno familiar más íntimo de la periodista la arropa mientras su marido, Charly, permanece ingresado en el hospital.

Lydia Lozano y su madre, Sol Hernández, en una imagen de archivo. Gtres

Si hay una persona que ha acompañado a Lydia en los episodios más delicados de su vida es su hermana, Esther Lozano.

A pesar de que ha optado por mantener un bajo perfil público y escasos son los detalles que se conocen sobre su vida privada, lo cierto es que la hermana de Lydia se ha dejado ver públicamente en varios acontecimientos de su mano.

Medio año atrás, la pareja de hermanas fue captada en el último adiós a su madre. Ambas compungidas, Esther se mostró en todo momento cogida del brazo de Lydia, dando prueba del estrecho vínculo que existe entre ellas.

No obstante, si hay una situación que solidificó aún más la relación entre Esther y Lydia Lozano fue la muerte de su hermano, Jorge, quien perdió la vida en marzo de 2021 a causa del covid-19.

Lydia Lozano y su hermana Esther en el tanatorio de su madre. Gtres

Tal y como sucedió con su madre, ambas simbolizaron una figura fundamental entre ellas en el último adiós a Jorge Lozano, catedrático de la Universidad Complutense de Madrid.

Afortunadamente, quien fuera un rostro habitual de Sálvame también ha protagonizado tiernas escenas en público en el último lustro. De hecho, EL ESPAÑOL fue testigo en exclusiva en diciembre de 2024 de la celebración de cumpleaños de Lydia en uno de los restaurantes más codiciados de Madrid.

Hasta el emplazamiento hostelero se trasladó el entorno más cercano de la televisiva, tal y como informó este periódico entonces. En las fotografías era posible apreciar a Esther y Lozano disfrutando de un grato momento de hermanas.

Lydia Lozano junto a su sobrina. EL ESPAÑOL Clipper Press

Cierto es que no estaban solas. Este periódico atestiguó que junto a ellas se encontraba la sobrina de Lydia, Nayra, quien se ha convertido en uno de sus mayores sostenes a lo largo de este tiempo.

Escasos son los detalles que se conocen con respecto a la vida privada de Nayra Cordero Lozano. No obstante, según su propia tía ha desvelado en varias ocasiones, se encuentra plenamente enfocada en su faceta como abogada.

Según ha comprobado EL ESPAÑOL, Nayra se incorporó en el año 2008 al bufete Dikei Abogados. Así, desde el año 2008 ejerce como abogada adscrita al área de Derecho Penal y Litigación.

De hecho, a propósito de esta profesión, Lydia confesó unos meses atrás a la revista Semana que su sobrina tendría un cargo especial el día que ella muera.

Lydia Lozano y Charly García en una imagen de archivo Gtres

"Se lo voy a dar todo a mi sobrina. Me fío de ella y no lo voy a tener que lacrar", relató en una entrevista para el citado medio a finales del pasado mes de enero.

La muerte de su padre

Su madre y su hermano son las muertes más recientes que ha encarado Lydia Lozano. La comunicadora, sin embargo, afrontó el fallecimiento de uno de sus seres queridos más importantes cerca de dos décadas atrás.

En el año 2010, su padre perdió la vida. Un pasaje sobre el que se sinceró en una entrevista para la revista Lecturas en mayo del año 2020, en plena pandemia sanitaria. "Hablo mucho con mi padre", confesó entonces Lozano.

Y añadió: "Hablo mucho con él porque tengo insomnio y puedo pasarme toda la noche haciéndolo".