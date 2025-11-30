Sonsoles Ónega, más allá de la tele: ocho libros, una novela llevada a la ficción y la empresa que comparte con su familia

Sonsoles Ónega en la presentación de la adaptación de 'Las hijas de la criada'. Gtres

El 16 de octubre de 2023, Sonsoles Ónega ganó el Premio Planeta con la novela Las hijas de la criada, un retrato generacional de tres mujeres gallegas, que se publicó el 8 de noviembre de ese año y que hoy, dos años más tarde, llega a la pequeña pantalla.

Este domingo, 30 de noviembre de 2025, se estrena en Atresplayer una adaptación del éxito literario de Sonsoles Ónega que se convirtió en una de las obras más vendidas en España en 2023. La fecha es doblemente especial, pues ese mismo día la periodista celebra su 48 cumpleaños.

"Para mí todo esto es nuevo. Estoy por una parte como queriendo vivirlo todo y, a la vez, con el miedo de 'Dios mío, esto no lo hemos hecho nunca, lo vamos a hacer por primera vez'", confesó el pasado jueves, día 27, en la presentación de la serie, que tuvo lugar en los Cines Callao de Madrid. Y es que, en cierta forma, Sonsoles Ónega debuta en la ficción.

Sonsoles Ónega con el elenco de 'Las hijas de la criada'. Gtres

Lo hace tras un largo recorrido en la televisión. Pero también en la literatura. La periodista, consolidada como una referente en la comunicación de nuestro país, siguiendo así los pasos de su padre, Fernando Ónega (78), ha compaginado su labor de comunicadora con la de escritora.

El éxito de la presentadora trasciende la televisión. En su historial suma siete libros publicados, incluyendo Las hijas de la criada. El octavo verá la luz en febrero de 2026. Se titula Llevará tu nombre y relata la historia de "mujeres que se han tenido que reconstruir", según ella misma revelaba en su programa Y ahora Sonsoles.

Mientras llega sigue disfrutando del éxito de Las hijas de la criada. La novela por la que le concedieron el Premio Planeta -y un millón de euros- es hoy una serie de ficción de ocho capítulos. Cada uno de 50 minutos.

Ónega empezó su faceta literaria en 2004, cuando era redactora en los Informativos de CNN+, donde coincidió con la reina Letizia (53), quien entonces ejercía de periodista. A día de hoy son grandes amigas.

No en vano, el pasado viernes, en la presentación de la serie, a Sonsoles Ónega le preguntaron por Su Majestad: "¿Tiene ganas la reina Letizia de ver Las hijas de la criada?" A la interrogante, fiel a su discreción, la presentadora no quiso decir nada.

En 2004, la madrileña publicó Calle Habana, esquina Obispo. Tras ello escribió Donde Dios no estuvo, Encuentros en Bonaval, Nosotras que lo quisimos todo, Después del amor (Premio de Novela Fernando Lara 2017) y Mil besos prohibidos.

La porta da 'Las hijas de la criada'.

Al margen de su trabajo como presentadora y su faceta de escritora, Sonsoles tiene una empresa familiar, con su padre, Fernando Ónega, y su hermana, Cristina (50), también periodista de profesión.

Se trata de Producciones Solcris, cuyo objeto social es la "prestación de servicios de asesoramiento, estudio de mercado, agencia, representación, administración y en general, de colaboración en cualquier forma a personas físicas".

Constituida en 1999, tiene como cabeza a Fernando Ónega, en el cargo de administrador único. Por su parte, Sonsoles y su hermana, Cristina, figuran como apoderadas. Ambas, así, tendrían facultades de representación y gestión.

Entre todas sus facetas, también cabe recordar la maternidad. Sonsoles Ónega tiene dos hijos adolescentes, Yago (13) y Gonzalo (10), fruto de su matrimonio con el abogado Carlos Pardo Sanz, del que se separó en 2019.

'Las hijas de la criada'

La adaptación de la novela de Sonsoles Ónega se ha grabado entre Galicia, Madrid y Canarias. Ambientada en el siglo XX , relata la historia de los Valdés, en la que se cruzan tramas de amores prohibidos, la lucha de clases, envidias y secretos.

"En el pazo de Espíritu Santo nacen dos niñas, Clara y Catalina. La primera de ellas pertenece a la criada, Renata, mientras que la segunda es hija de los Valdés, don Gustavo y doña Inés", explica la sinopsis.

La venganza inesperada marcará el rumbo de la vida de las niñas y de todos los personajes. Además, hará que doña Inés tenga que sobrevivir al desamor y al dolor del abandono. Por otro lado, tendrá que hacer frente a las luchas de poder para convertir a su verdadera hija en la heredera de un imperio.