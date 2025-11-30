Laura Matamoros, destrozada tras la muerte de una amiga por una enfermedad: "Qué dolor tan grande, mi alma está rota"

Laura Matamoros, en 'Madres: desde el corazón' este lunes, 22 de septiembre de 2025.

Laura Matamoros (32 años) ha tenido que afrontar estos días una dolorosa pérdida: la de una de sus mejores amigas. Ha sido la propia influencer quien ha anunciado la triste noticia.

A través de sus redes sociales, la hija de Kiko Matamoros (68) y sobrina de Mar Flores (56) ha compartido el desgarro que siente tras perder a una de las personas más queridas para ella.

"Mi amor, ya en paz", ha compartido este domingo, 30 de noviembre, en sus historias de Instagram. "Qué dolor tan grande, pero qué alegría haber vivido tanto contigo".

"Tus ojos siguen brillando"

La creadora de contenido, que reúne a más de 993.000 seguidores en la plataforma, ha utilizado sus redes para dedicar unas palabras de cariño y despedida a una de las personas más especiales de su vida: una amiga muy cercana cuya identidad no ha revelado.

En su texto, Laura recuerda cómo fue el recorrido de su amistad: "Sevilla nos unió y Londres nos hizo mejor". De este modo ha desvelado que la relación entre ambas se había forjado a lo largo del tiempo y en distintos lugares.

Las palabras que ha publicado en las redes sociales también dejan entrever que la dolencia que padecía su amiga venía de lejos. "Mi alma está rota, no puedo soportar lo injusta que ha sido esta enfermedad contigo", ha señalado.

Asimismo, ha recalcado cuánto va a echar de menos a su amiga, con la que espera reencontrarse en el más allá: "Nos vamos a encontrar y volver a reír, bailar y contar todos los chismorreos de la vida".

Por último, ha dejado constancia del enorme cariño que sentía hacia ella: "Tus ojos siguen brillando desde donde estés. Te quiero a rabiar, joder".

Su reciente entrevista en televisión

Laura Matamoros, hija de Kiko Matamoros y Marián Flores (68), hermana de Mar Flores ocupa el tercer lugar entre los cuatro hijos del extinto matrimonio.

El popular colaborador televisivo y su primera mujer contrajeron matrimonio en 1984 y se separaron 14 años después, en 1998, el mismo año que nació su hija Irene.

Pertenece, pues, a una de las sagas más conocidas del panorama mediático, aunque ella ha optado por dedicarse a las redes sociales. Actualmente es una de las influencers de referencia en España, con una comunidad que poco a poco se acerca al millón de followers.

Tal y como destacó recientemente en el programa Y ahora Sonsoles, el pasado 19 de noviembre, su infancia no fue sencilla. La ruptura de sus progenitores y las dificultades económicas que atravesó la familia Flores dejaron una profunda huella en ella.

"La separación de mis padres la recuerdo con terror porque no fue para nada amistosa", reconoció en su entrevista en el programa de Antena 3, presentado por Sonsoles Ónega (48).

Se separó de Benji Aparicio en 2023

"Dicen que los patrones tienden a repetirse, pero he intentado que mis hijos no vivan nada parecido a lo que yo viví", confesaba hace apenas 11 días.

En su aparición en la pequeña pantalla, Laura Matamoros recordaba el sufrimiento de su infancia al ver a su padre abandonar el domicilio familiar. Entonces ella contaba con apenas 5 años de edad: "Cuando mi padre se fue de casa lo pasé muy mal".

"Cuando lo recuerdo me da cosita, le esperaba en la puerta de casa. Es un poco duro. Me sigue doliendo, pero es que ese es el recuerdo de mi infancia", narraba, emocionada.

La experiencia de sus padres ha servido para que, tras su ruptura definitiva con Benji Aparicio, las cosas sucedieran de una manera diferente: más pacífica y armoniosa para los dos hijos que tienen en común: Matías, nacido en 2018, y Benjamín, nacido en 2021.

La pareja puso fin a su idilio tras siete años juntos en julio de 2023, dos años después del nacimiento de su segundo hijo: "Tuve que tragarme muchas cosas e interiorizarlo de una manera distinta para naturalizar otra relación de padres separados de la que yo tenía".