Juan Pablo Lauro, expareja de Nuria Fergó y de Irene Villa, ilusionado: los detalles de su romance y la decisión de él

Fue el pasado mes de mayo cuando la hasta entonces tranquila vida de la cantante Nuria Fergó (46 años) y su prometido, Juan Pablo Lauro (43), se vio sacudida por una información que, a priori, nadie esperaba: la dupla tomaba la decisión de tomar caminos separados.

"Esto no es fácil para nadie, ni para el que es dejado ni para el que deja. Cada uno tiene sus motivos. Y cuesta tomar decisiones. Esto no es de un día para otro. Se pasa mal, tienes que pensar muchas cosas y valorar muchas cosas", manifestó la Fergó.

Ambos, pese al quiebre sentimental, manifestaron que el cariño y el respeto seguían intactos. Que ningún roce o desacuerdo existía. Así lo ha subrayado la cantante en distintas entrevistas en las que, por cierto, rescató el difícil divorcio que vivió junto a su exmarido, José Manuel Maíz.

Fueron aquellas semanas intensas y de gestión complicada para dos personas, Nuria y Juan Pablo, nada dadas a los escándalos en la crónica social. Lauro, empresario argentino y piloto comercial, lo pasó mal. Hay que contextualizar que tiempo antes afrontó un bache de salud.

A Juan Pablo le diagnosticaron una neumonía muy severa provocada por una bacteria llamada neumococo, que se complicó con un derrame pleural y una infección en la pleura. Su vida corrió peligro. A su lado, en aquel tiempo, incondicionalmente, estuvo Nuria.

Después de superar aquello, vino la ruptura. Lauro nunca ha hablado de los motivos de la separación. Se lo llamó de medios de comunicación y de programas. EL ESPAÑOL también lo contactó. La respuesta siempre fue la misma: el silencio.

Nunca ha sido partidario Juan Pablo de zambullirse en historias relacionadas con el papel couché ni con la venta de su vida privada. Entendió a la perfección que se casó con Irene Villa, y aceptó y asumió la proyección de ésta. Más tarde, haría lo propio con Fergó.

Pero él ha defendido que su persona no es de interés y la prensa del corazón no es su negociado. De ahí, su silencio. Ahora, seis meses después de su ruptura con Nuria, a este periódico llega una información bonita y positiva para él: Juan Pablo está de nuevo ilusionado.

Se trata de una historia amorosa reciente y Juan Pablo está feliz. La mujer responsable de la felicidad actual de Lauro ya conoce al entorno más íntimo del piloto, como confirma este periódico. El exmarido de Irene Villa quiere que todo salga bien y, sobre todo, que no trascienda.

Entiende que, después de todo, se merece rehacer su vida y ello está intentando. Para esta nueva etapa, ha tomado la decisión de desvincularse por completo de la prensa: vivir su vida lejos de luces y taquígrafos. "La vida le dio otra oportunidad y quiere aprovecharla", se explica.

La boda que nunca llegó

"Son cosas que pasan", dijo Nuria Fergó cuando se conoció la separación. La cantante y el piloto estaban comprometidos, pero esa unión no pudo sellarse ante los ojos de Dios. EL ESPAÑOL conoció entonces que todo estaba bien, en orden, y que se trataba de un adiós meditado.

En el programa Madres: desde el corazón, emitido el 2 de junio, la Fergó siguió en la línea del recogimiento en cuanto a su romance con Lauro. "No es que pasara nada. Lo que pasa en miles de parejas, no hay que explicar el porqué. Las parejas pueden evolucionar juntas o puede que no", deslizó.

"Los sentimientos cambian. (...) No hubo un detonante. Tampoco se nos rompió el amor de tanto usarlo. Fue todo muy intenso y precioso", agregó Nuria, con absoluta honestidad. Y ahí se cerró el capítulo de su último revés sentimental.

No hubo malas palabras ni entre ellos ni de ellos con su entorno. Fue ella quien ha abandonado la casa familiar donde la expareja vivía con sus respectivos hijos.

En aquella charla, Nuria dijo de su último amor: "Fue muy bonito todo. Nos conocimos con una mirada en un autobús y cinco años después coincidimos por una amiga. Comenzamos a escribirnos y quedamos".

Añadió: "Tres años hemos estado de relación. Sobre la boda, nunca le di tanta importancia a eso porque yo vivo el momento, el futuro no está. Porque yo mañana me puedo morir, mañana no me puedo levantar. Me puede dar un ictus. (...) Claro que soy impulsiva, lo vivo todo intensamente".

"Porque la vida hay que vivirla, no puedes esperar. (...) Soy cada vez más consciente de que a mí me pusieron a mi expareja para crecer. Le tengo que dar las gracias porque ha hecho que me conozca mucho más, y que sepa lo que me gusta y lo que no me gusta", concluyó.

Todos en la misma casa

Por otro lado, conviene recordar que Nuria y Juan Pablo vivían bajo el mismo techo. Ambos, además, aportaban a su amor hijos de anteriores relaciones.

Él agregó tres hijos, Carlos, Gael y Eric, fruto de su matrimonio con Irene Villa (46). La artista, una hija: Martina, nacida en el seno de su relación sentimental con su expareja, José Manuel Maíz. Todos convivían en perfecta armonía.

Sobre este extremo, hace un tiempo Nuria admitió a EL ESPAÑOL que esa reestructuración familiar le "costó" a su hija. Su historia de amor comenzó en 2022 y un año después, en septiembre de 2023, dieron un paso más en su idilio, anunciando compromiso.

Una pedida de mano que tuvo lugar en París, con la Torre Eiffel de fondo. "En la cima de la Torre Eiffel, con el río Sena de testigo. Sí, quiero. Solo tú podías hacerlo así", publicaba la artista en sus redes, presumiendo de anillo de compromiso. El resto, es historia.