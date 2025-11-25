Mayte García, exmujer de Santi Cañizares, sobre la muerte de su hijo: "Un día más es uno menos para encontrarme con él"
El pequeño Santi perdió la vida con cinco años en marzo de 2018 a causa de un tumor cerebral.
Hace siete años, la vida de Santiago Cañizares (55 años) y Mayte García cambió para siempre. En marzo de 2018, su hijo Santi perdía la vida con apenas cinco años de edad a causa de un tumor cerebral, dejando desolada a toda una familia.
A punto de cumplirse el octavo aniversario de su muerte, Mayte ha concedido en la tarde de este pasado lunes, 24 de noviembre, una entrevista para el programa El tiempo justo. Allí, la exmujer de Cañizares se ha sincerado al respecto.
"Primero trabajé mucho conmigo misma porque mis hijas habían perdido a un hermano, no podían perder a una madre también", ha comenzado relatando en el espacio de Joaquín Prat (50). Tal y como ella misma ha desvelado, la muerte del pequeño Santi implicaba dar paso a "una nueva vida".
Nadie está preparado para perder a un hijo. El mero hecho de que la Real Academia Española de la Lengua no recoja un término para referirse a aquellos padres que lloran a un vástago es la férrea prueba del inimaginable dolor que se puede llegar a sentir.
Así, Prat ha puesto el foco en el proceso de adaptación tras la pérdida del pequeño. "Si mi entorno está feliz, yo consigo ser feliz. He aprendido a vivir en conciencia y valorar absolutamente todo. En vez de taparme con la manta e irme con mi hijo, aquí estoy", ha sentenciado Mayte García. "Sabía que el final iba a llegar y mi miedo era el día de después", ha recalcado.
La entereza de la exmujer de Cañizares no ha pasado desapercibida para el presentador. De ahí que haya querido indagar Joaquín en la forma con la que encara Mayte su vida a día de hoy.
"No hay que vivir desde el rencor y vivir desde el amor. Así es como vivo yo. Mi hijo vino a enseñarme esa lección de vida", ha aseverado, tajante, García, dejando una vez más asombrado al conductor de El tiempo justo.
El recuerdo de su hijo sigue vivo en ella, tal y como ha confirmado: "Era un niño especial desde que nació. Él tenía un propósito y nadie le iba a mandar. Te aferras porque nunca pierdes la esperanza. Si él se aferró a la vida, cómo no iba a aferrarme yo con él. Para mí un día más, es un día menos para encontrarme con él".
No es Mayte García la única que ha concedido declaraciones públicas sobre la trágica pérdida de su hijo. Santi Cañizares también se ha abierto en alguna que otra ocasión al respecto.
"Nos dio tiempo durante esos dieciocho meses a entender que su mundo no era este, que era otro lugar, y que a lo mejor había venido a cumplir una misión, que todo tenía una explicación'', confesó el exfutbolista en el programa radiofónico Herrera en Cope.
Además, sus redes sociales son el reflejo de que el pequeño permanece vivo en su memoria. El pasado mes de marzo, cuando se cumplieron siete años de su muerte, Cañizares le dedicó un emotivo post en Instagram.
"Tal día como hoy te marchaste a un lugar mejor. Desde entonces hemos ido caminando por autopistas y caminos, por asfalto y empedrado. Siempre echándote de menos y envidiando tu fortaleza para afrontar las situaciones menos favorables", compartió en una publicación de la plataforma, acompañada de una fotografía con su vástago.
La boda de Santi Cañizares
La entrevista de Mayte García en televisión tiene lugar pocas semanas después de la última boda de su exmarido. El pasado 14 de noviembre, Cañizares contrajo matrimonio por tercera vez con Noemí, una joven a la que conoció a través de redes sociales.
Sobre esto, de hecho, ha sido preguntada García en su encuentro con Joaquín Prat. "Estuvieron todos los hijos en la boda de papá, lo pasaron muy bien. Es una familia bien avenida", aclaró, remarcando la buena relación que existe entre ellos a día de hoy.
Mayte García y Santi Cañizares contrajeron matrimonio en el año 2008 tras más de una década de relación. Finalmente, acabaron poniendo fin a su historia de amor en 2021.
Su relación quedó fuertemente sellada con el nacimiento de sus hijos. Además del malogrado Santi, Cañizares y García son padres de tres niñas llamadas Sofía, India y Martina.