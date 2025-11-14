C. Tangana espera su primer hijo junto a su pareja, la fotógrafa chilena Rocío Aguirre

C. Tangana y la fotógrafa Rocío Aguirre han sorprendido a sus seguidores con una de las noticias más especiales de sus vidas: la pareja espera su primer hijo.

El anuncio, que llega después de meses de rumores sobre su relación, ha generado una enorme reacción en redes sociales, donde ambos cuentan con una sólida comunidad de seguidores.

"Las guagüitas vienen con la marraqueta bajo el brazo, dicen", ha escrito la joven en su perfil de Instagram, donde muestra su avanzado estado de gestación.

Una pareja discreta

El artista madrileño, uno de los nombres más influyentes de la música española de la última década, y Aguirre, reconocida por su trabajo tras la cámara y por su estética muy definida dentro del mundo de la moda y la fotografía editorial, han llevado su relación de manera tan discreta como el embarazo, que ya está, al parecer, en su recta final.

Hasta el momento, ninguno de los dos ha ofrecido detalles adicionales sobre el bebé que esperan en común.

De lo que no cabe duda alguna es que el anuncio marca un nuevo capítulo en la relación que mantienen desde hace tiempo, lejos del foco mediático.

La noticia ha provocado una oleada de mensajes de felicitación por parte de fans, compañeros de profesión y amigos de la pareja, que han celebrado la llegada de este primer hijo como uno de los momentos más felices para ambos.

C. Tangana y Rocío Aguirre, en una imagen de las redes sociales. Redes sociales.

La felicitación de Hiba Abouk

Una de las personas que ha felicitado a la pareja es la actriz Hiba Abouk (30), quien ha escrito a través de Instagram: "¡Wow! Enhorabuena!. Gala González (39), por su parte, se dirige a Rocío para mostrar su sorpresa ante los planes de la pareja de aumentar la familia: "Queeeeeeeeeeeeeeeee. Menudo notición".

La relación de C. Tangana y Rocío Aguirre comenzó a finales de 2019. Ese año, ambos se conocieron en un bar de Madrid, poco antes de que Rocío tuviese que regresar a Chile, su país natal.

En el año 2020, en plena pandemia de la COVID-19, y durante los primeros momentos del confinamiento, comenzó una relación más estrecha. El artista y la fotógrafa pasaron juntos el confinamiento en México, donde grabaron el documental Vuelve a casa.​

La relación se hizo pública en verano de 2020. Desde entonces se han convertido en una pareja sólida, aunque muy escurridiza a la hora de mostrarse en público.

A lo largo de su idilio han sido muy reservados con su vida privada, evitando exponer demasiados detalles o fotografías en sus respectivas redes sociales.