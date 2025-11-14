Aitana gana su primer Latin Grammy y sorprende a todos al dedicárselo a Plex: "Te quiero con todo mi corazón"
Este pasado jueves, en una nueva edición de los premios, se han desplazado hasta Las Vegas otros rostros como Sergio Ramos o Alejandro Sanz.
Más información: Bad Bunny y Ca7riel & Paco Amoroso arrasan en unos Latin Grammy que premian a Alejandro Sanz y a Aitana
Aitana (26 años) está en uno de los momentos más dulces de su vida. La cantante disfruta de una etapa profesional y personal especialmente bonita desde que estrenase su último disco, Cuarto Azul. Sin embargo, este pasado jueves, 13 de noviembre, marcará un antes y un después en su carrera.
La gala de los Latin Grammy ha vuelto a celebrarse, un año más, en el MGM Grand Garden Arena de Las Vegas. La prestigiosa entrega de premios ha reunido a infinidad de figuras reconocidas de la industria musical, entre ellos Alejandro Sanz (56), Rozalén (39) o Karol G (34).
En esta gala repleta de invitados y premiados, ha sucedido lo que pocos imaginaban: Aitana ha ganado su primer Latin Grammy, una noticia que le ha tomado por sorpresa y que ha querido dedicar a las personas más importantes de su vida.
Tras acaparar todas las miradas en la alfombra roja, Aitana ha lucido un impresionante look compuesto por un corsé tipo bustier negro, shorts a tono, chaleco con chorreras y una falda transparente de tul con cola.
Ha completado el estilismo con unos botines de plataforma de pitón.
La intérprete de Vas a quedarte no ha podido creerse que hayan pronunciado su nombre como ganadora al Mejor Diseño de Empaque por la estética de Cuarto Azul, su último álbum.
Aitana marca así un antes y un después en su trayectoria tras conseguir su primer Latin Grammy.
Emocionada, la artista ha subido a recoger su primer gramófono y ha pronunciado un breve discurso que ha dedicado a las personas esenciales de su vida, entre ellas su novio, Dani, más conocido como Plex (24).
"Esto es muy fuerte para mí. En mi vida he recibido uno de estos. Siempre lo soñamos y nunca pensamos que pudiera pasar. Quiero dar las gracias a todo mi equipo, a la Academia… De verdad, muchas gracias a mi familia, que me acompaña, y a mi novio Dani, que le quiero con todo mi corazón. Espero no olvidarme de nadie y gracias por este momento. No me lo creo", ha confesado, visiblemente emocionada.
Esta dedicatoria a Plex en un instante tan especial evidencia que la cantante atraviesa su mejor momento personal: se siente plena y hace una declaración de amor que, hace apenas unos meses, habría sido impensable.
Eso sí, una vez más, el creador de contenido ha querido acompañarla en este momento tan especial, como ya hizo en LOS40 Music Awards , y ha presenciado este hito de la cantante desde el patio de butacas.
Plex ha querido compartir este bonito logro de su pareja en redes, publicando una captura del instante en el que ella recibió el premio, acompañada de un emoticono de corazón gris y otro con gesto emocionado.
Aitana ha culminado así un hito en su carrera profesional y, además, demuestra que ya no tiene miedo a mostrar sus sentimientos frente a las cámaras. Hace una semana confesaba que estaba muy enamorada de su pareja y que vive un momento especialmente feliz. Algo que, a la vista está, se nota.
Otros invitados
Por otro lado, durante la alfombra roja se ha podido ver a un sinfín de invitados pertenecientes a la industria musical latina.
Entre ellos, han destacado Raphael (82) -que este año se convertía en el Personaje del Año, premiado por la Academia-, Alejandro Sanz (56) o Sergio Ramos (39), que ha posado junto a Pilar Rubio (47).
La pareja llevaba semanas sin aparecer junta en una fotografía y, pese a los rumores de crisis que siempre sobrevuelan su relación, han vuelto a mostrar unidad.
Rubio ha querido apoyar a Ramos en esta nueva faceta de su vida, y es que ahora, que ha entrado de lleno en el mundo de la música, cobra aún más relevancia su presencia en este tipo de eventos.
Eso sí, cabe recordar que Pilar Rubio no estuvo presente en la última gala de los Latin Grammy celebrada en Sevilla, donde Ramos acudió en solitario.
Por otro lado, también han estado presentes una impactante Karol G, que ha dejado sin palabras con un look de lentejuelas negras y plumeti en la cadera que la convertía en una de las mejores vestidas de la noche.
Rozalén, por su parte, ha optado por un discreto vestido negro con silueta globo.
Dos estilos muy diferentes que, aun así, han logrado acaparar protagonismo en la gran noche de la música latina.