Rafa Nadal revoluciona Miami acompañado de estrellas como Will Smith y Marc Anthony, y su socio, el jefe de Juan Urdangarin

Este fin de semana, un buen número de celebrities se ha dado cita en el E1 Series GP Miami. Rostros tan conocidos como Will Smith (57 años) o Marc Anthony (57) se han dejado ver en esta cita deportiva, organizada por su socio Alejandro Agag (55), yerno de José María Aznar (72).

Al encuentro no ha faltado Rafa Nadal (39), quien se ha dado un auténtico baño de masas en su visita a Estados Unidos.

El de Manacor se ha trasladado al país para asistir a diversos eventos, incluido este torneo que ha celebrado este fin de semana el empresario, casado con la hija de Ana Botella (72) y el expresidente de gobierno, y jefe de Juan Urdangarin (25).

Rafa Nadal, con Marc Anthony y Alejandro Agag, en la final del E1 Miami GP, celebrado este domingo, 9 de noviembre, en Miami. GTRES

Sin Xisca Perelló

En él, el extenista no ha ido en calidad de invitado: ha asistido en calidad de parte implicada. Ha apoyado a su equipo, el Team Rafa, pilotado por Cris Lazarraga, campeón europeo de motos acuáticas de 2019, y Tom Chiappe, experimentado piloto de lanchas motoras.

Este campeonato anual de carreras de lanchas, que ha tenido lugar en la Bahía de Biscayne, fue creado en 2024 y reúne a 18 escuderías, incluyendo las del actor estadounidense, el cantante puertorriqueño, o la de exjugador profesional de fútbol americano Tom Brady (48).

Rafa Nadal ha estado arropado en todo momento por Alejandro Agag, con el que ha firmado varios acuerdos empresariales.

Los dos son socios en el campeonato mundial de lanchas eléctricas UIM E1 World Championship, impulsado por el madrileño y donde el exdeportista es propietario del equipo Team Rafa.​

Además, ambos han unido fuerzas también en la Hexagon Cup, una competición internacional de pádel lanzada por Agag y en la que Nadal figura como uno de los inversores y embajadores principales.

Nadal está muy comprometido con el Gran Premio E1 de Miami, al que ha asistido sin su mujer, Xisca Perelló (37), y que marca la última parada de una gira mundial que ha tenido lugar en siete destinos internacionales de cuatro continentes.

Rafa Nadal, con Will Smith y Marc Anthony, en E1 Series GP Miami. Instagram

Negocios con Alejandro Agag

El recorrido global del campeonato ha pasado ya por Yeda, Mónaco, Doha, Lagos y Dubrovnik, culminando ahora con su primera carrera en Estados Unidos.

Alejandro Agag, fundador y presidente de diversas empresas como E1 Series (UIM E1 World Championship), Formula E Holdings y Extreme E, -en cuya plantilla figura como empleado el hijo de la infanta Cristina (60) e Iñaki Urdangarin (57)- ha confesado este fin de semana que el apoyo de figuras como Nadal, Smith o Marc Anthony es crucial para impulsar estos proyectos.

“Ha sido fantástico ver a gente como Will, Marc y Rafa aquí apoyando a sus pilotos y equipos. El GP de Miami de E1 representa un momento importante, ya que es nuestra primera carrera en Estados Unidos", ha destacado.

Rafa Nadal ha viajado a Miami para apoyar al 'Team Rafa' en el E1 Series GP Miami. @rafaelnadal

Asimismo, anunciaba que la final de este domingo, 9 de noviembre, "tiene una energía genuinamente americana que captura la esencia de E1: innovación, emoción y una profunda conexión con el agua".

En la actualidad, la E1 llega actualmente a audiencias en más de 140 territorios en todo el mundo. En 2026, el Team Sierra se unirá a la serie. La llegada del nuevo equipo marca el inicio de una nueva etapa de crecimiento para el campeonato en el que tanta ilusión ha puesto Nadal.

El E1 Series GP Miami es el Gran Premio de Miami de la UIM E1 World Championship, el primer campeonato mundial de lanchas eléctricas (E1 Series).

En este evento compiten equipos de alto nivel, propiedad de las citadas celebrities, con lanzas RaceBird completamente eléctricas diseñadas para minimizar el impacto ambiental y maximizar el rendimiento deportivo.

“ESTAMOS PARA HACER UN DOBLES”: EL ENCUENTRO DE MILEI CON NADAL, NALBANDIAN Y MOYÁ EN MIAMI



Antes de su discurso en el American Business Forum, el presidente Javier Milei protagonizó un distendido encuentro con Rafael Nadal, David Nalbandian y Carlos Moyá. “No te la puedo… pic.twitter.com/6R2JTRIkN9 — Clarín (@clarincom) November 7, 2025

Su encuentro con Milei

En su estancia en Florida, Rafa Nadal se ha dejado ver en otro acto destacado: el American Business Forum, celebrado el pasado jueves, 6 de noviembre, en Miami. Es uno de los eventos más relevantes del año en el ámbito económico internacional.

En dicha cita, al que han asistido personalidades como Donald Trump (79), Lionel Messi (38) y Serena Williams (44), Nadal coincidió con el presidente de Argentina, Javier Milei (55). Ambos protagonizaron un saludo de lo más cordial que ha recogido el diario Clarín en sus redes sociales.

Sorprendido, el mandatario argentino le espetó: "¡No te lo puedo creer! ¿Qué tal, Rafa, cómo estás? ¡Qué honor!". Nadal, acompañado por los extenistasCarlos Moyá (49) y David Nalbandian (43), le respondía: "¿Qué tal? Un placer ¿Cómo estamos? Encantado".

Los presentes bromearon sobre la posibilidad de disputar un partido de dobles, a lo que Milei respondió entre risas: "No, no, yo solo admiraría. Yo hago otras cosas... otras dimensiones".