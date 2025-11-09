Fernando Ónega, sobre su salud: "Mi mujer me ha donado un riñón, tenía las arterias hechas una mierda de tanto fumar"

Fernando Ónega, en su entrevista con Jenaro Castro, como invitado de 'Plano general', en La 2.

Retirado desde hace tres años, Fernando Ónega (78 años) ha hecho un repaso por su intensa trayectoria en los medios de comunicación, ha analizado la actualidad política y social e, incluso, ha recordado algunos de los momentos más "sensibles" de su vida.

Uno de esos momentos tuvo lugar en 2021, cuando tuvo que someterse a un trasplante de riñón. Entonces recibió un órgano donado por su esposa, Ángela Rodrigo.

"Mi mujer se ofreció desde el primer instante", ha recordado, emocionado, el veterano periodista en Plano General, el programa de entrevistas de La 2 que conduce Jenaro Castro (64).

Fernando Ónega, durante el acto de entrega de los Premios APM de Periodismo 2024, el pasado mes de mayo. GTRES

"En las noches de angustia ella estaba"

"De mi mujer puedo decir millones de cosas a favor, La que más me duele y me dolerá toda mi vida es que yo he pasado por todos los quirófanos de Madrid", ha explicado al hablar de su segunda mujer, con la que contrajo matrimonio en el año 2000.

"Me han abierto el corazón. Me han hecho de todo. Y siempre estuvo a mi lado. En todas las noches de angustia estaba ella. Eso es difícil de olvidar y obligado reconocerlo. Te agradezco que me lo plantees para que lo pueda reconocer públicamente.

Fernando Ónega ha atravesado varios reveses de salud a lo largo de su vida: "Me ha donado un riñón. Había discrepancias. Yo tenía las arterias hechas una mierda de tanto fumar. Había dudas de si se me debía trasplantar un riñón".

Ante la situación más crítica, su mujer no tuvo dudas y se ofreció a ser ella quien le donara el órgano que necesitaba: "Cuando me despierto de la operación y ella está en una cama de hospital, casi al lado, le digo: '¿Estás ahí?'. He llorado muchas veces al contarlo. He llorado porque hay que ser muy generoso al hacerlo".

Fernando Ónega, con su hija Sonsoles, en el funeral de María Teresa Campos, el 5 de septiembre de 2023. GTRES

Orgulloso de sus hijos

Fernando Ónega se ha casado dos veces. Su primer matrimonio fue con Marisol Salcedo, madre de sus hijas Cristina y Sonsoles Ónega (47).

Tras divorciarse dio el 'sí, quiero', hace ya 25 años, a Ángela Rodrigo. Con ella tuvo a su hijo menor, Fernando Ónega Rodrigo, quien curiosamente tiene como padrino de bautizo al cantante Julio Iglesias (82).

El periodista no oculta lo orgulloso que se siente de todos sus hijos. "Las dos tuvieron vocación de periodistas desde el principio", ha apuntado sobre sus hijas mayores, ambas dedicadas a la comunicación.

"Cuando estaban estudiando y hacían alguna redacción que estaba bien les decían: 'Eso lo ha hecho tu padre'.... Ahora, hay gente que me dice por la calle: 'Usted es el padre de Sonsoles'. Pues sí", añadía.

Fernando Ónega, con la reina Letizia, en una audiencia ofrecida al diario '65ymás' y su comité de expertos el palacio de la Zarzuela, el pasado mes de febrero. GTRES

La muerte de tres familiares

En el espacio de La 2, Ónega ha narrado también el dolor vivido como consecuencia de tres importantes pérdidas familiares.

"Me tocas la parte más dura y más sensible de mi familia. Efectivamente, la muerte de María Jesús, con 39 años, fue un golpe durísimo. Era una mujer excepcional en todos los sentidos", ha empezado diciendo al hablar de sus seres queridos.

Emocionado, ha recalcado que su sobrina era una mujer brillante: "Seguramente hoy sería ministra de Energía. Era una de las personas que más sabía de energía en su tiempo. Estaba en la Unión Europea, en Bruselas. Y un cáncer la llevó por delante".

Otro de sus sobrinos, Ramón, también perdió la vida tras una larga enfermedad: "Monchito, el otro hijo de mi hermano.... una parálisis cerebral con la que duró más de 40 años".

Uno de los momentos más emotivos de la entrevista se ha producido al recordar a su hermano, José Ramón Ónega, que fue delegado de la Casa de Galicia en Madrid y falleció el 7 de febrero de 2021 a causa de la COVID-19, poco después de la muerte de su hijo.

"Y mi hermano.. esta era su casa. Aquí pasó 11 años de su vida. Aquí cumplió los 81 años hasta que llegó el COVID y se lo llevó por delante en cuestión de días", ha expresado. "Cuando se le ingresó dieron las 11 de la noche y yo no había conseguido saber cómo estaba".

Fernando Ónega, con sus hijas Cristina y Sonsoles, en la ceremonia de investidura como Académico de Honor de la Real Academia Europea de Doctores (RAED) en Madrid. GTRES

La ayuda de Ayuso tras el COVID de su hermano

Sincero, ha detallado lo difícil que fue para él tener a su hermano ingresado en plena pandemia sin tener noticias: "Es muy duro tener un hermano en una situación como aquella y no saber si está bien o está mal, si tiene algún tipo de esperanza".

"Desesperado porque no sabía nada", decidió pedir ayuda. "Llamé a una mujer, que se llama Isabel Díaz Ayuso. Le digo: 'Estoy en esta situación, Presidenta. Écheme una mano. A los cinco minutos me llamó. Y fue la que me mantuvo informado hasta la muerte de mi hermano. No tuve información médica ninguna. Sí tuve la información de Isabel Díaz Ayuso. Y eso es difícil de olvidar".

Fernando Ónega se retiró del periodismo activo en 2022 tras más de cuatro décadas de trayectoria profesional. Fue director de prensa con Adolfo Suárez, autor del histórico "puedo prometer y prometo" y una de las voces más reconocidas de la Transición.

A lo largo de su vida ha obtenido galardones como los premios Ondas o la Antena de Oro. El pasado 13 de marzo fue investido como Académico de Honor de la Real Academia Europea de Doctores (RAED) en Madrid.

Durante la ceremonia, que tuvo lugar en el Paraninfo de la Universidad Complutense, pronunció su discurso de ingreso titulado 'La agonía del estado'.

El pasado mes de mayo recibió el Premio APM de Honor 2024, que se otorga en reconocimiento a toda una vida profesional.