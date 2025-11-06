Una casa de diseño en Murcia, cuatro libros y un negocio de productos de limpieza: el patrimonio de Xuso Jones

El cantante y creador de contenido Xuso Jones presentará las Campanadas 2025 en Mediaset junto a Sandra Barneda. GTRES

En las últimas horas, el nombre de Xuso Jones (36 años) está en boca de todos. Y es que esta semana se ha conocido que presentará las Campanadas 2025 en Mediaset junto a Sandra Barneda (50).

Quién le iba a decir al cantante y creador de contenido murciano que este año iba a coronarse como figura destacada de la cadena de Fuencarral para poner broche a la gala más esperada.

Merecido lo tiene. Y es que su carrera no ha sido tan meteórica como pudiera parecer. Todo lo contrario: se ha hecho un hueco en el show business a base de mucho trabajo. A día de hoy cuenta con un patrimonio nada desdeñable: un piso frente al mar y un negocio de productos de limpieza para el hogar.

Cantante, presentador e 'influencer'

Con 2,1 millones de followers en las redes sociales, el cantante, compositor, influencer y presentador español nació el 16 de junio de 1989 en Murcia bajo el nombre de Jesús Segovia Pérez.

Xuso estudió Turismo en la Universidad Católica de su ciudad. En sus años de estudiante, probablemente jamás imaginaría la popularidad que iba a ganar años después.

Saltó a la fama en el año 2011, tras publicar un vídeo en el que cantaba su pedido en un McAuto de McDonalds. Aquel vídeo llegó a los 10 millones de visitas y lo animó a lanzarse profesionalmente como cantante. Y, más tarde, como influencer.

Tras lanzar dos discos en 2013 y 2015, su popularidad fue creciendo e hizo un salto televisivo participando en la tercera edición de Tu cara me suena.

También ha sido presentador de espacios como Lo sabe, no lo sabe, La Voz o Quiero ser famoso y Operación Triunfo, en 2023, donde compartió plató con Chenoa (50).

En 2016 fue uno de los candidatos para representar a España en Eurovisión. Aquel año, fue uno de los seis candidatos elegidos en la preselección nacional llamada Objetivo Eurovisión". Quedó en segundo lugar detrás de Barei (43).

En su camino hacia el Festival de la Canción se lo tomó muy en serio. Su candidatura destacó por la canción Victorious, que contó incluso con la producción por un equipo sueco vinculado a éxitos eurovisivos. Pese a sus esfuerzos finalmente no fue seleccionado para acudir al certamen.

Una empresa propia

Y aunque en el terreno artístico no ha llegado a despuntar, no le ha ido mal en su faceta como empresario. Y es que hace tiempo se lanzó a montar un negocio propio tras consultarlo con sus seguidores.

"Un día hice una encuesta en mis redes sociales preguntando a mis seguidores si les gustaría que sacara mis propios productos del hogar y votaron que sí unas 20.000 personas", reveló en una charla como invitado del talk-show de Mahou, Con una caña.

"Era un nicho que nadie había hecho y dije 'pues aquí estoy yo', y me lo estoy pasando muy bien con todo esto", confesaba hace tres años.

La empresa de productos de limpieza para el hogar de Xuso Jones se llama Jaspao Home. La marca ofrece soluciones de limpieza, ambientadores y productos textiles, pensados ​​para hacer más fácil y satisfactorio el cuidado del hogar.​

"El método Jaspao: Trucos y consejos para tener tu casa como los chorros del oro". (Alienta) Alienta Editorial.

Los productos de Jaspao Home se venden a través de su página web oficial, con ediciones limitadas que se agotan rápidamente tras cada lanzamiento.

La venta se centra en el canal online, aunque algunas unidades han llegado a tiendas especializadas en Murcia y colaboraciones puntuales. La producción es local, respaldada por laboratorios murcianos y la distribución, nacional.

Xuso Jones no solo comercializa productos para el hogar. Ha escrito, incluso, un libro en el que da consejos para la limpieza doméstica.

Se titula El método Jaspao: Trucos y consejos para tener tu casa como los chorros del oro. Está editado por la editorial Alienta y se puede comprar en Amazon.

No es el único libro que ha sacado a la venta. Jones es autor de otros tres trabajos editoriales: El amor empieza después del café, una comedia romántica que forma parte de la primera parte de la trilogía Coffee Love.​

También ha escrito Todas las mañanas contigo, segunda parte de su trilogía; y La distancia es un café, la tercera y última parte del conjunto de obras.

Podcast de éxito

Actualmente, además de contar con su propio podcast de humor, Poco se habla, es uno de los mejores creadores de contenido reconocido por la revista Forbes.

Desde hace varios años ocupa un puesto dentro de la lista de la revista de los 100 mejores creadores de contenido en España. Este reconocimiento incluye a los perfiles con mayor impacto y alcance en el panorama digital nacional.

Prueba de su estatus como influencer es que fue el encargado de presentar la gala Forbes Best Content Creators 2025, celebrada el pasado 24 de septiembre.

Una casa en Murcia

Gracias a su éxito como creador de contenido, Xuso Jones ha comprado una bonita vivienda de diseño en Murcia. Se trata de un chalet unifamiliar ubicado en una exclusiva urbanización junto al mar y campos de golf.

A pesar de que ha vivido varios años en Madrid, ha decidido optado por invertir en su ciudad natal, donde vive su familia. Ahora vive en una casa muy moderna y con un amplio jardín con piscina en mármol y piedra.

El inmueble cuenta con unos 230 metros cuadrados construidos, tiene cuatro habitaciones y tres baños. Se encuentra entre la zona de Cabo de Palos y La Manga del Mar Menor.

Xuso Jones Redes Sociales

Se casó en 2024

Este inmueble lo comparte con su compañero sentimental, un desconocido anestesista con el que contrajo matrimonio en mayo de 2024.

Discreto en lo relativo a su patrimonio, Xuso Jones no ha hecho declaraciones públicas sobre sus ingresos. Sí confesó en su día cuánto llegó a ganar con el anuncio en McDonald's y qué hizo con el dinero.

La cadena de restaurantes de comida rápida le pagó 25.000 euros por su famoso vídeo en el McAuto. Dicha cantidad la invirtió en grabar un disco en Los Ángeles. La inversión le salió redonda: poco después lo vendería por el doble a Universal Music.

Quizás no lo haya petado como músico, pero no cabe duda de que tiene olfato como emprendedor. Con sentido del humor, ha bromeado sobre su trayectoria profesional: "He sacado más productos de limpieza que discos".