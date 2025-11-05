El patrimonio de Eva González al cumplir 45 años: una finca, dos áticos y una empresa con activos de 2 millones de euros

Este miércoles, 5 de noviembre, es un día muy especial en la vida de Eva González: la presentadora cumple 45 espléndidos años.

La sevillana alcanza un año más de vida en uno de los momentos más plenos: con una carrera profesional consolidada y una faceta personal equilibrada tras su ruptura con Cayetano Rivera (48 años). La vida de Eva cambió para siempre tras ganar Miss España en 2003.

Desde entonces, su carrera no ha dejado de crecer y, en consecuencia, también lo ha hecho su patrimonio inmobiliario y empresarial.

Eva González en un acto público en Madrid. Gtres

La presentadora cuenta con un patrimonio inmobiliario considerable, repartido principalmente entre Sevilla y la capital de España, al que se suma una serie de terrenos heredados y comprados a lo largo de su trayectoria profesional.

En el año 2003, durante su reinado como Miss España, adquirió un ático de 61 metros cuadrados en Madrid.

Se trata de una vivienda a la que le ha sacado rentabilidad con el paso del tiempo, ya que, a día de hoy, está valorada en cerca de medio millón de euros, siendo su residencia habitual cuando tiene compromisos profesionales en la capital.

Años más tarde, durante su relación con el que fuese padre de su hijo, la pareja compró una finca de 1.075 metros cuadrados en Mairena del Alcor, donde residían a las afueras de Sevilla, concretamente en el Residencial Azucena.

La entrada a la urbanización donde vive Eva González en Mairena de Alcor. EL ESPAÑOL

Sin embargo, tras su ruptura, esta fue una de las propiedades por las que luchó González en su divorcio, consiguiendo hacerse con el 50 % que le pertenecía a su entonces marido, comprándole esa parte de la vivienda.

De hecho, en este terreno situado en la ciudad andaluza es donde la presentadora pretende construir su residencia principal, un proyecto que actualmente está parado, pero sigue en la mente de Eva.

Estas dos propiedades no son las únicas que forman parte del patrimonio inmobiliario de la presentadora.

Recientemente salió a la luz que González había adquirido un exclusivo ático en el centro de Sevilla, una vivienda que aún está en construcción, con terraza y vistas a la Giralda.

Este inmueble está valorado entre 700.000 y 1,2 millones de euros, dependiendo de las calidades finales.

Eva González en un acto público. Gtres

La presentadora ha tenido también propiedades en la costa gaditana, como un piso de 80 metros en Conil de la Frontera que vendió recientemente, aunque se desconoce la cifra exacta.

Y, junto a su hermana, comparte tres terrenos heredados en Alcalá de Guadaíra: dos fincas rústicas (una de 45 hectáreas y otra de 5.700 metros) y una finca de secano de 60 hectáreas.

Fortuna estimada

El grueso de su patrimonio se reparte entre sus inversiones inmobiliarias y sus activos empresariales. Eva González tiene una empresa, Maviana Producciones, que constituyó en el año 2003.

En 2019, las cifras publicadas databan su patrimonio neto en 1,35 millones de euros, con inversiones financieras por valor superior a 900.000 euros y algo menos de 100.000 euros en efectivo.

Sin embargo, según fuentes consultadas por EL ESPAÑOL, la empresa, a fecha de 2024 en el Registro Mercantil, cifraba en 1.577.759 euros su activo total.

La suma total de su fortuna, solo en propiedades e inversiones directas, superaría ampliamente los dos millones de euros, especialmente tras sus adquisiciones inmobiliarias recientes y la consolidación de sus activos en Andalucía y Madrid.