El inesperado movimiento de Ana Soria en la empresa de restauración que creó en Almería junto a su hermano

Ana Soria (26 años) ha tomado una decisión inesperada en relación a su vertiente empresarial. La joven, pareja sentimental del torero Enrique Ponce (53), ha optado por desvincularse del proyecto hostelero que había iniciado este año junto a su hermano y un amigo en Almería.

Tal y como informó EL ESPAÑOL en primicia hace unos días, Soria había decidido ampliar sus miras empresariales de la mano de la entidad Grupo Soria y Martul S.L,

El negocio representaba una incursión de Ana en el mundo de la restauración, un sector ajeno a su formación académica, centrada en el Derecho. Cuentan que la almeriense estaba muy ilusionada con este proyecto, pero, finalmente, se ha desvinculado de él.

Ana Soria junto al diestro Enrique Ponce en su visita a 'El Hormiguero', en mayo de 2023. Gtres

En declaraciones recogidas por 20minutos, Ana ha explicado que la decisión de abandonar el proyecto se ha tomado recientemente: "Ha sido una decisión que he tomado hace muy poco y por eso todavía no se ha hecho oficial".

Esta desvinculación responde a una reorganización de sus prioridades, centradas ahora en su máster y en otros compromisos profesionales que requieren mayor dedicación.

El bar de tostas y pinchos fue una apuesta personal, desarrollada en colaboración con su entorno más cercano, pero la exigencia del día a día en el negocio resultó incompatible con sus nuevos objetivos.

Entre ellos, destaca su implicación en el lanzamiento de una botella de aceite premium, un proyecto que desarrolla junto a Enrique Ponce.

Kranevitt’e 22 S.L

Ana Soria junto a Enrique Ponce en una fotografía de las redes sociales.

Más allá del proyecto hostelero, Ana Soria mantiene una sociedad activa junto a Enrique Ponce: Kranevitt’e 22 S.L., constituida a finales de 2021, aproximadamente un año y medio después de que se hiciera pública su relación con el torero tras la separación de este de Paloma Cuevas (53).

Aunque Ana ha dejado atrás el bar de Almería, su vinculación con Kranevitt’e 22 S.L, una sociedad enfocada al sector inmobiliario, de la que ambos son administradores solidarios.

Esta empresa se dedica principalmente a la compraventa y gestión de bienes inmuebles, y forma parte del patrimonio empresarial que ambos han ido construyendo desde que iniciaron su relación.

No cabe duda de que Ana está viviendo un excelso momento personal y profesional, y está abierta a diversos cambios y retos. Acaba de terminar uno de los veranos más especiales de su vida. Así lo hizo constar una fuente cercana a la joven, hace unas semanas.

Por un lado, Soria Moreno ha celebrado un lustro de amor junto al diestro de Chiva. No hay que olvidar que fue en el verano del pandémico 2020 cuando se conoció su historia de amor.

Cierto es que la pareja no lo pasó especialmente bien al principio de su amor, pero ha sabido sopesar y recolocar los sentimientos: quedarse con lo bueno y apartar lo negativo. Ana y Enrique viven y siguen felices, en su querida Almería.

En estos cinco años de amor huelga decir que no todo ha sido miel sobre hojuelas. Ha habido momentos complicados, algunos de ellos siguen siéndolo en este 2025. Pero ellos han demostrado que su amor está por encima de todo.