De Curro Romero, recuperado de su último bache de salud, a Víctor Janeiro: el mundo del toro despide a Rafael de Paula

Este martes, 4 de noviembre, Jerez de la Frontera se ha vestido de luto para despedir a uno de sus grandes mitos: Rafael de Paula. La Iglesia de Santiago, templo emblemático del barrio que lo vio nacer en 1940, se ha llenado de familiares y amigos del emblemático torero.

A mediodía, cientos de personas han abarrotado el recinto para rendir tributo al torero que encarnó como pocos el arte, el duende y la estética de la tauromaquia gitana.

El féretro, cubierto de flores, estaba acompañado por tres símbolos inseparables de su identidad: su montera, uno de sus capotes y la bandera gitana. Frente a él, sus hijos -Jesús, Bernardo y Rafael- han recibido el cariño de familiares, amigos y figuras destacadas del mundo taurino.

Curro Romero, llegando al último adiós a Rafael de Paula. Gtres

Entre los asistentes, ha destacado la presencia de Curro Romero (91 años), quien ha reaparecido públicamente tras un periodo de salud delicado. Su gesto de acudir al último adiós de su compañero y admirado maestro bien podría significar una recuperación en su estado.

En otro orden de cosas, la ceremonia ha estado presidida por las imágenes de Nuestro Padre Jesús del Prendimiento y María Santísima del Desamparo, muy vinculadas a la devoción personal de Rafael de Paula.

La ciudad de Jerez, profundamente ligada a su figura, se ha volcado en el homenaje, con vecinos, aficionados y personalidades del toreo ocupando cada rincón del templo.

Entre los rostros conocidos que han querido acompañar a la familia se han encontrado la alcaldesa de Jerez, María José García-Pelayo (57); los músicos Paco Cepero y Diego Carrasco; los toreros Luis Parra García 'Jerezano', Pablo Aguado, Cayetano Rivera (48), Miguel Báez 'Litri' y Víctor Janeiro (46); los hermanos Fermín e Iván Bohórquez; el rejoneador Álvaro Montes y Carmen Tello.

Francisco Rivera (51), presente también en la capilla ardiente, ha recordado que tuvo "la suerte de torear mucho con el maestro, que era un genio en todos los sentidos".

Rafael Soto Moreno, conocido artísticamente como Rafael de Paula, fue una figura singular en la historia de la tauromaquia. De estirpe gitana y nacido en el corazón de Jerez, su estilo se caracterizó por la pureza, la inspiración y una estética profundamente personal.

Francisco Rivera, en el último adiós al diestro. Gtres

Alternó su carrera en los ruedos con incursiones en el cante flamenco, y vivió una existencia marcada por la pasión, el arte y también por episodios vitales complejos que nunca ocultó.

El Ayuntamiento de Jerez decretó el domingo pasado dos días de luto, desde las 00:00 horas del 3 de noviembre a las 00:00 horas del día 5 de noviembre, en señal de respeto y homenaje a la memoria de Rafael de Paula.