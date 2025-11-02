Malena Costa, embarazada de su tercer hijo a los 36 años: así ha anunciado la feliz noticia junto a Mario Suárez

Malena Costa y Mario Suárez van a convertirse en padres por tercera vez, tal y como han anunciado en sus respectivas redes sociales. GTRES

Malena Costa (36 años) y el exfutbolista Mario Suárez (38) están de enhorabuena. La pareja ha compartido una feliz noticia que ha llenado de ilusión a su círculo más cercano: esperan su tercer hijo.

La modelo mallorquina y el que fuera centrocampista en el Rayo Vallecano han anunciado la buena nueva en sus respectivas redes sociales, donde han compartido una fotografía de la familia al completo.

"Baby “M” is coming", han destacado. Llama la atención de la imagen que la de Alcúdia parece estar en un momento muy avanzado de su embarazo. Y es que su barriguita, que en su post besan sus dos hijos de manera muy cariñosa, es más que incipiente.

Malena Costa y Mario Suárez han anunciado la llegada de su tercer hijo en las redes sociales. Instagram

Un embarazo lleno de emoción

La pareja, que ya son padres de dos hijos, Matilda, nacida en 2016, y Mario, nacido en 2017 — amplía ahora su clan con esta nueva incorporación.

De momento no han difundido el sexo del bebé ni la fecha prevista para el parto, pero sí han dado pistas de la inicial por la que comenzará el nombre de su próximo retoño: la "M'.

La modelo y el futbolista mantienen una relación estable desde el año 2012, cuando se conocieron. Entonces, él era jugador del Atlético de Madrid. Desde entonces han formado un núcleo familiar firme, que ahora se fortalece con esta nueva etapa.

Malena Costa y Mario Suárez contrajeron matrimonio el 17 de junio de 2017. Instagram

Ocho años casados

Se casaron el 17 de junio de 2017 en una boda sorpresa en Mallorca, organizada por el deportista. Malena acudió a la ceremonia pensando inicialmente que se trataba de una fiesta de cumpleaños.

Fue al llegar al lugar del enlace cuando se dio cuenta de que todo estaba listo para casarse. Desde que formalizaron su relación forman una de las parejas más sólidas y discretas del panorama del corazón.

En la actualidad, ella compagina su labor como modelo e influencer. El exdeportista, por su parte, ejerce su carrera profesional como director deportivo y comentarista en medios de comunicación.

Este nuevo bebé dará un nuevo compañero de juegos a sus hijos, y los convertirá en familia numerosa.

Malena Costa, en una imagen de redes sociales. Instagram

Ser madre "ha cambiado mi mundo"

“Ser madre ha cambiado mi mundo interior, soy muchísimo más sensible con todas las cosas que tengan que ver con niños", ha admitido Malena Costa en su blog.

"La vida tiene muchísimo más sentido ahora, tengo ganas de vivir y disfrutar cada momento junto a mis hijos… me ha hecho descubrir lo que es el amor incondicional”, ha destacado.

Incluso ha hablado abiertamente de los temores que ha sentido al experimentar los cambios físicos propios del embarazo: "Después de ser madre de dos hijos, nunca sabes básicamente cómo te vas a quedar".

"La inseguridad que las madres tenemos después de parir, e incluso durante el embarazo, de pensar si luego seremos las mismas que antes, es algo que siempre está presente", ha reconocido, sincera.