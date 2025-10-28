Xandra Falcó se desmarca, rotunda, sobre el libro de Isabel Preysler: "Nada que decir, esas memorias no son las mías"

Las memorias de Isabel Preysler (74 años), tituladas Mi verdadera historia, han sacudido el panorama mediático con confesiones inéditas sobre su vida sentimental.

Aunque el capítulo dedicado a Mario Vargas Llosa -a quien describe como "celoso, posesivo y maleducado"- ha acaparado titulares, la socialité también se ha sincerado sobre sus relaciones con Julio Iglesias (82), Carlos Falcó y Miguel Boyer.

Unos episodios amorosos que, durante décadas, han ocupado titulares en la prensa política, social y de corazón. En su libro, la filipina revela por primera vez que abandonó al marqués de Griñón por el exministro socialista, a quien define como el gran amor de su vida.

Xandra Falcó, en su último acto público. Europa Press

Esta revelación ha provocado reacciones en el entorno familiar, especialmente en Xandra Falcó, hija del marqués de Griñón y marquesa de Mirabel. Con la serenidad que la caracteriza, Xandra ha respondido públicamente a las declaraciones de Preysler.

La hija de Carlos Falcó ha dejado claro, en primer lugar, que no le incomoda que se mencione a su padre en el libro de Preysler: “Yo no tengo nada que decir, esas memorias no son las mías. Pero cómo me va a molestar que nombre a mi padre".

Ahonda la marquesa de Mirabel en esa idea: "Era su marido, estuvieron casados muchísimos años. Es parte de su vida y cada uno cuenta su vida. ¿Qué te voy a decir? Me parece muy bien que cada uno haga lo que quiera. Yo era muy pequeña”.

La reacción de Xandra Falcó destaca por su tono conciliador y respetuoso, evitando entrar en polémicas pese a la carga emocional que puede tener el relato de Preysler.

Isabel Preysler, hace unos días, durante la presentación de sus memorias. Gtres

La empresaria, que mantiene una excelente relación tanto con su hermana Tamara Falcó (43) como con la propia Isabel, ha preferido no emitir juicios sobre el contenido del libro, subrayando que cada persona tiene derecho a contar su versión de los hechos.

En lo que respecta a si tiene intención de leer el libro de Preysler, Xandra deja la respuesta en el aire con un escueto "pues no lo sé". Una frase que, aunque diplomática, podría reflejar cierta distancia respecto al proyecto editorial de la exmujer de su padre.

La publicación de Mi verdadera historia ha supuesto un giro en la imagen pública de Isabel Preysler, quien ha optado por romper el silencio sobre aspectos de su vida que hasta ahora solo se conocían como rumores o versiones enfrentadas.

La expectación en torno a las memorias de Isabel Preysler sigue creciendo, y no sólo por lo que revela sobre sus relaciones amorosas. El libro también aborda otros aspectos de su vida, desde su papel como madre y abuela hasta su visión sobre la fama y la sociedad española.

Mientras tanto, las reacciones de su entorno, como la de Xandra Falcó, añaden matices a una historia que, aunque personal, se ha convertido en asunto de interés público.