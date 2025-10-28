David Bustamante, sobre el posado de su hija en una revista: "Si yo no hubiera estado de acuerdo, no lo hubiera hecho"

Daniella Bustamante (17 años), la única hija en común de David Bustamante (43) y Paula Echevarría (48), ha replicado una de las imágenes más míticas de su madre en la portada de una conocida revista.

La joven, concretamente, posó para la revista Elle, tal y como hizo su madre en esta misma cabecera en 2013. Un proyecto en el que ha contado con el apoyo de Paula Echevarría y David Bustamante.

"Si yo no hubiera estado de acuerdo, no hubiera posado", ha asegurado el cantante ante los micrófonos de Europa Press tras su asistencia al 25º aniversario de la Fundación Pequeño Deseo, que ha tenido lugar este lunes, 27 de octubre.

David Bustamante en el aniversario de la Fundación Pequeño Deseo. Gtres

"Mientras ella sea feliz y le haga feliz seguir ese destino, es normal con su madre que quiera seguir su camino con la moda y todo. Yo lo que quiero es que ella sea feliz", ha reconocido David Bustamante.

Como consejo a su exposición pública, el artista ha comentado: "Prudencia y bajarle tres puntos y ser todos más amables, todos más amables".

Daniella Bustamente junto a su madre, Paula Echevarría, en su primer 'photocall'. Gtres

El posado de Daniella ha llegado solo cuatro meses después de que la joven debutara en un photocall, en una fiesta organizada por la misma cabecera.

Daniella es una apasionada de la moda como su madre y estudiará marketing "para entrar en ese mundo tan divertido y creativo", según ha comentado en la citada publicación.

Paula Echevarría con su hija en su 48 cumpleaños. Gtres

La joven también ha asegurado no sentirse especial por ser 'hija de'. Y aunque le gusta la moda, de momento no tiene intenciones de seguir los pasos de Paula Echevarría. Tampoco los de David Bustamante.

"No quiere ser modelo, ni cantante, ni actriz, pero le ilusiona la idea de ponerse delante de una cámara y posar como lo hizo su madre para esta revista en 2013, hace ya 12 años", ha apuntado la revista.

"No veo los trabajos de mi madre ni escucho a mi padre en Spotify. Se me hace violento. Mis padres son los que tengo en casa. Si viera a mi madre haciendo de Ana Rivera (Velvet) diría, '¿quién es usted?'", ha confesado Daniella.

Sobre la relación con su madre, ha comentado: "Tenemos mucho sentido del humor, a veces empezamos a discutir y terminamos riendo por lo ridícula que es la situación. También nos encendemos rápido, aunque yo soy incluso más intensa que ella".

Cambio físico

En su reciente encuentro con la prensa, David Bustamente también ha sido preguntado por los recientes titulares que apuntan a su cambio físico.

"Hago demasiadas cosas. Hago cosas muy bonitas. Me encantaría que comentarais y que hablarais también de la calidad que hago en mis directos. Llevo 25 años cantando en directo sin ningún tipo de artilugio. Me gustaría que se diera eco a eso, no al estado físico, que es secundario", ha comentado, mostrando su descontento al respecto.

A día de hoy, Bustamente asegura encontrarse en una de las mejores etapas de su vida: "Un año increíble, lleno de momentos mágicos, con una gira maravillosa, con nueva música, con nuevos proyectos, así que muy feliz".