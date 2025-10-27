Nuria González, emocionada en el homenaje a Fernández Tapias en el segundo aniversario de su muerte: "Era un ser excepcional"

Nuria González y sus hijos Iván y Alma, en el homenaje del CEIM a Fernando Fernández Tapias en el segundo aniversario de su muerte. Europa Press

Dos años después del fallecimiento de Fernando Fernández Tapias, el 25 de octubre de 2023, la Confederación Empresarial de Madrid (CEIM), ha recordado al popular naviero con un homenaje con motivo del 40º aniversario de su mandato.

Al homenaje no faltaron personalidades reconocidas como Cari Lapique (73 años), el padre Ángel (88), Miguel Garrido (53) o Jesús Ortiz (75).

También así Nuria González (54), su viuda, e Iván (22) y Alma (18), sus hijos. Ninguno de ellos pudo contener las lágrimas. Aunque emocionada, la socialité concedió unas palabras ante los medios de comunicación allí presentes.

"La verdad que estoy muy emocionada. Agradezco muchísimo a CEIM, a su presidente Miguel Garrido, que haya hecho este homenaje en recuerdo a Fernando y a las personas que han hablado, esas palabras tan maravillosas y un poco un resumen de lo que realmente fue la vida de Fernando como presidente de CEIM", comenzó relatando Nuria ante los micrófonos de Europa Press.

Con gran entereza, la viuda de Fernández Tapias se abrió en canal sobre la figura de sus dos vástagos en común con el empresario. "Estoy muy orgullosa de que mis hijos, Iván y Alma, lo hayan podido escuchar. Aunque lo hayan vivido, eran pequeños, espero lo hayan podido escuchar y rememorar", expresó Nuria.

Tal y como ella misma confesó, "le echamos mucho de menos y ha sido un recuerdo y un homenaje muy bonito". "Yo he tenido la gran suerte de vivir muchos años de ese mundo empresarial con él. He aprendido mucho a su lado y como marido ha sido un ser excepcional", relató la socialité en el segundo aniversario de la muerte del empresario.

"Creo que es una persona que ha dejado huella no solamente a mí como su mujer y a sus hijos, Iván y Alma, de los que creo que se sienten muy orgullosos del padre que han tenido y que tendrán porque siempre va a estar en nuestro recuerdo y en nuestro corazón", añadió. Además, compartió públicamente lo agradecida que se sentía al ver a tanta gente recordar a Fernando Fernández Tapias.

Fue el 25 de octubre del año 2023 cuando el empresario perdió la vida a los 84 años. No obstante, su figura, en palabras de su propia viuda, "siempre va a estar con nosotros". "Llegará un momento que todos nos uniremos. El tiempo poco a poco me va ayudando y tengo dos hijos maravillosos, que es el mejor legado que él me ha dejado", apostilló.

Nuria González y Fernando Fernández Tapias comenzaron su relación sentimental en 1998. No fue hasta cuatro años más tarde, en el año 2002 cuando la pareja contrajo matrimonio en el marco de una ceremonia íntima y discreta en una finca privada ubicada en Jerez de la Frontera, Cádiz.

Su historia de amor -que se prolongó más de dos décadas- quedó fuertemente sellada por el nacimiento de sus dos hijos, Iván y Alma, quienes mantienen vivo el legado de su padre en homenajes como este. No obstante el hermetismo y la discreción han sido llevadas por bandera en el caso de ambos.

Tras el deceso del empresario, González ha estado especialmente volcada con sus dos vástagos. "Nuria es una madraza", deslizaron hace poco más de un año a EL ESPAÑOL. Además, conocido es que tanto Iván como Alma son fieles amantes del mundo del toro.