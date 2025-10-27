El nuevo trabajo de Paula, la ex de Miguel Palomo Danko, en una clínica veterinaria tras su denuncia por maltrato animal

Miguel Palomo Danko junto a su expareja, Paula, en un fotomontaje de EL ESPAÑOL.

Este año 2025, la vida de Miguel (44 años) y Sebastián Palomo Danko (47), los hijos del malogrado torero Palomo Linares y de Marina Danko (70), ha dado un giro de 180 grados a nivel mediático después de que afrontaran una denuncia por un presunto delito de maltrato animal.

La mujer que está detrás de esta acusación es Paula Sánchez Zurdo, la que fue pareja de Miguel. Sánchez Zurdo acusa a los hermanos Palomo Danko de ser presuntos autores de un maltrato continuado a su perra Bronca.

Siempre según la versión aportada por la denunciante, el animal fue rescatado por la propia Paula Sánchez Zurdo cuando ésta se enteró de las condiciones en las que se encontraba el can, encerrado en una jaula en la Finca 'El Palomar' -propiedad de la familia Palomo Danko-.

Bronca, finalmente, falleció a causa de las secuelas producidas. En medio de este lamentable y delicado suceso, Miguel y Sebastián han sido citados a declarar como investigados por el presunto delito hasta en tres ocasiones, pero, a última hora, las comparecencias se suspendieron.

Existe una nueva cita judicial, como la propia Paula recordó en su red social hace unos días: el próximo 21 de noviembre. A escasos 26 días de que esa cita judicial se celebre, EL ESPAÑOL informa en primicia del nuevo trabajo que ocupa Paula.

Paula, junto a un compañero, en su nuevo trabajo.

La que fue pareja sentimental de Miguel Palomo Danko está feliz a nivel laboral. Amante de los animales, Paula está haciendo "prácticas como ATV en una clínica veterinaria". Se trata de la empresa IVC Evidensia España.

La clínica está situada en la avenida del Mediterráneo, próxima al parque de El Retiro. Es "la compañía de atención veterinaria más grande de Europa", como reza su página web.

Paula sostiene en sus redes sociales lo que sigue: "No os imagináis lo gratificante que es...a la vez que duro. Cada día es una montaña rusa de emociones".

"Hay casos que me rompen el alma, diagnósticos que duelen sólo de escucharlos. Y a veces lloro, sin poder evitarlo. (...) A pesar del dolor, hay algo más grande: el amor, la vocación, la ilusión de poder ayudar a esos pequeños seres que no pueden hablar", ahonda Paula.

En paralelo a este sereno y óptimo trance personal, Paula tiene todas sus esperanzas puestas en el 21 de noviembre. Confía Zurdo en que ese día, por fin, se haga la justicia que ella cree que se merece. No ella, sino la malograda Bronca.

Cuando el pasado 10 de octubre se suspendió por tercera vez la comparecencia de los hermanos, Paula se desahogó de nuevo en sus redes: "¿El motivo esta vez? El abogado de Miguel ha dicho que estaba enfermo y que no podía viajar desde Cartagena por el temporal".

Paula, feliz, jugando con Bronca en una instantánea publicada en sus redes.

"Todo esto no hace más que retrasar el proceso y alargar lo inevitable. Es agotador tener que volver una y otra vez al juzgado para lo mismo, mientras los que deberían dar la cara siguen buscando excusas. La justicia no puede seguir paralizada por estas maniobras", agrega Paula.

"Una cachorra adorable"

El pasado mes de marzo, EL ESPAÑOL charló con Paula y en esa interviú recordó, con inmenso amor, a su mascota Bronca: "Bronca llegó a mi vida casi al final de mi relación con Miguel. Solo estuve con ella tres meses. Era una cachorrita adorable, una bolita de peluche".

Agregó entonces: "Mientras yo vivía en la finca, Bronca tuvo una excelente calidad de vida. Era una perrita feliz y bien cuidada. Tenía todas sus vacunas, pienso de primera calidad, juguetes y todos los cuidados que requiere un cachorro".

La expareja de Miguel Palomo Danko acariciando a Bronca.

Todo cambió en el año 2023 cuando Paula quiso interesarse por el estado de su adorada mascota. "Un amigo mío buscaba adoptar una perrita de raza potencialmente peligrosa (PPP) y, en una conversación, me surgió la duda de si Bronca aún estaría en la finca. Llamé a Sebastián".

"Él me confirmó que Bronca seguía allí. Insistí para poder verla. Sebastián me advirtió: 'No te esperes un rottweiler de cinco años, parece muy viejo'. Me preocupó, pero él minimizó el asunto diciendo que solo tenía algo de artrosis".



"Mi inquietud aumentó y le pedí una foto. Tardó en enviármela, pero cuando lo hizo vi a Bronca sentada dentro de una jaula, extremadamente delgada, con una herida en la zona del lomo y el ojo izquierdo visiblemente inflamado", siguió relatando Paula, con gran dolor.

"Luché por ella con todas mis fuerzas. Gasté casi 20.000 euros en tratamientos veterinarios. Dos meses después, le diagnosticaron un linfoma de alto grado. (…) El 27 de octubre de 2024, murió en mis brazos". Ese día, empezó la lucha de Paula por que se haga justicia.