Amaia Montero, tras su regreso a La Oreja de Van Gogh: "No es un camino fácil, no es cómodo ni agradable, pero sí muy real"

Amaia Montero (49 años) ha vuelto a La Oreja de Van Gogh, y su regreso ha sido, sin duda, una de las grandes noticias del mes de octubre. La mítica banda de los 2000 ha acaparado titulares en todo el mundo, aunque su vuelta no ha estado exenta de polémica.

Desde que Montero sorprendiera al público al cantar junto a Karol G (34) en el Estadio Santiago Bernabéu en 2024, muchos fans pedían su regreso. Sin embargo, el inesperado 'despido' de Leire Martínez (46) desató una ola de críticas hacia los integrantes del grupo, empañando el esperado reencuentro.

Ahora, dos décadas después de dejar la formación, Amaia ha vuelto a tomar el micrófono y ha roto su silencio con un mensaje lleno de emoción. "Dicen que las oportunidades solo pasan una vez (...) Las oportunidades nacen cuando decides que mereces otra", ha comenzado escribiendo en Instagram junto a una imagen donde luce su nuevo look.

Durante años, la cantante ha estado alejada de los escenarios, y sus seguidores siempre han reclamado su música, sus letras y, sobre todo, su presencia en la vida artística. Sin embargo, la negativa de Montero siempre fue la tónica. Ahora es su momento y se siente preparada para contarlo.

"Durante seis años pensé muchas veces que no podría más, que no lo conseguiría, quizás porque en realidad ya no quería conseguir nada. Empecé entonces a deshacerme de la idea de mí para ser yo. No es un camino fácil, no es cómodo ni agradable, pero sí muy real", ha comentado en esta extensa carta.

Ha reflexionado sobre la necesidad de buscarse en lugares donde nunca pensabas estar. "Cuando te buscas auténticamente, es letal; tanto que no vuelves a ser la misma porque tienes que despedirte de una parte de ti para que nazca otra", ha manifestado.

Y añade: "De esto va la vida: de ir construyéndose, de irse para volver a ser; de alejarse del ruido para volver a escuchar. La vida va de agradecer".

En esta carta, también ha querido agradecer a sus fans por haber estado siempre a su lado y por el cariño recibido tras su regreso a La Oreja de Van Gogh. "Os agradezco a todos todo el cariño que he recibido estos días", ha expresado.

Además, ha mostrado su gratitud hacia las personas que han agotado las entradas de sus primeros conciertos tras el regreso. "Estoy conmovida por esas entradas que vuelan y por ese público que me hace sentir que estoy en casa, el que me ha estado esperando", ha añadido.

La Oreja de Van Gogh. Laorejadevangogh.com

Eso sí, Montero ha querido dejar claro que este regreso es más que un simple hecho. "He vuelto. Hemos vuelto. Con mi banda, con mis compañeros, mis hermanos, mi familia", ha escrito, sin mencionar la salida de Pablo Benegas (49), uno de sus compañeros y amigos más fieles, que decidió no continuar en la mítica banda antes de confirmarse el regreso de la vocalista de Irún.

"Hoy quiero celebrar que seguimos creyendo, con la ilusión intacta, que aún nos queda mucho por vivir y que seguimos aquí: JUNTOS", ha concluido en este post, donde la pasión y el amor por el grupo quedan patentes.

Sin embargo, apenas hace referencia a los años en los que permaneció alejada y no compartió con sus seguidores sus inquietudes.

Esta carta muestra cómo renace Amaia Montero ante una sociedad que demandaba su regreso y que ahora espera con entusiasmo ver a la emblemática banda sobre los escenarios de medio mundo, con la mujer que hace 20 años se hizo conocida: Amaia Montero, la vocalista que todos querían.