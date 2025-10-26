La fortuna de Isabel Preysler, estimada en 25 millones de euros: casa en Puerta de Hierro y una sola empresa a su nombre

Siempre ha sido protagonista. Pero esta semana, particularmente, ha sido la estrella de la crónica rosa. A sus 74 años, Isabel Preysler ha publicado su autobiografía, Mi verdadera historia, contando por primera vez quién es ella, María Isabel Preysler Arrastia.

En el penúltimo capítulo, el número 15, habla de su vida profesional. La socialité lo titula Mis trabajos, mi independencia.

"Afortunadamente he tenido unos trabajos que me han permitido ser independiente económicamente a lo largo de mi vida", asegura Preysler. En el mismo capítulo explica que "creer en el producto" ha sido su máxima cuando ha trabajado como imagen de marca, una de sus principales actividades lucrativas.

Parte de sus ingresos se lo debe a Porcelanosa, uno de los grupos fabricantes de cerámica más importante del mundo, que le ha permitido colaborar, incluso, con celebridades de Hollywood.

"Estos encuentros me permitieron conocer y trabajar con estrellas internacionales que prestaron su imagen a la marca, como George Clooney (64), con el que además hice una campaña en mi casa de Madrid e inauguré varias tiendas", relata en determinado punto del capítulo.

Ferrero Rocher y Joyería Suárez han sido otras de las firmas emblemáticas con las que la reina de corazones ha establecido contratos sólidos y duraderos. Agradecida, las menciona en sus memorias.

Al margen de estas, Preysler también se ha atrevido con otras marcas que, a priori, no parecerían estar dirigidas a su target. Un ejemplo de ello es Multiópticas, que la fichó como embajadora en la primavera de 2024, protagonizando una campaña con el actor Miguel Herrán (29), la tiktoker Lola Lolita (23) y el youtuber Plex (24).

"Encaja perfectamente en este mundo nuevo en el que la estarían ayudando a crecer", explicó entonces a EL ESPAÑOL Arantxa Pérez, de la agencia PR & MANAG. Preysler habría debutado como influencer para "sentirse realizada" y acercarse a un área que bien conocen sus hijas, según explicó entonces la experta en redes.

Sobre la cantidad de dinero que podría cobrar con trabajos como éste, la experta en redes sociales deslizó a este medio que "los honorarios son incalculables".

Como en cualquier figura, "dependerá del tipo de contrato que haya firmado". Pero en el caso de Isabel Preysler hay que tener en cuenta que su caché abarca mucho más. "Va más allá de las típicas franjas establecidas", pues en su caso se habrían fijado "beneficios que trascienden lo económico".

En el 15º capítulo de sus memorias, la hispanofilipina también sitúa como experiencia laboral la temporada en la que entrevistó a un selecto grupo de figuras nacionales e internacionales.

"Una de las personas que ha sido determinante en mi vida profesional es Eduardo Sánchez Junco, que ha estado presente en mis momentos más decisivos", escribe la socialité. En este punto, rememora que como director de ¡HOLA! le permitió entrevistar a personajes conocidos.

La primera de estas charlas tuvo lugar en Miami. Se la hizo a su primer marido, Julio Iglesias (82). En aquella etapa, cabe recordar, también entrevistó al escritor peruano Mario Vargas Llosa, su última pareja sentimental.

La relación con ¡HOLA! ha sido larga y clave. Es su revista de cabecera y a ella le ha abierto las puertas de su casa de Puerta de Hierro, la joya de su patrimonio.

Casa en Puerta de Hierro

A la propiedad de Isabel Preysler se llega por un largo camino de pinos que conduce al garaje y a la villa, como pudo confirmar este periódico en mayo de 2023, cuando entró en la propiedad, con motivo de la presentación de la colección de Tamara Falcó (43) con Pedro del Hierro. El lanzamiento tuvo lugar en el jardín de la casa de su madre.

Tras abrir la puerta principal de la vivienda se encuentra un recibidor con diferentes sillas colocadas en el centro. Para llegar al jardín, se debe atravesar un salón-biblioteca donde salta a la vista uno de los detalles más emblemáticos de la casa: un retrato de Isabel Preysler, colgado en la pared central y que muestra a la reina de corazones en sus años de juventud.

La biblioteca conecta con otro salón y a su vez con el amplio jardín de la casa, mediante unos ventanales de suelo a techo. La terraza tiene un área tipo chill out con diferentes butacas y sofás que invitan a disfrutar del aire libre y la naturaleza. Un espacio techado con piscina climatizada completa el espacio.

Preysler compró esta mansión, también escenario de sus propias campañas publicitarias -y del especial de Navidad con Disney+-, cuando estaba casada con Miguel Boyer.

Situada en uno de los distritos más exclusivos de Madrid, la casa cuenta con más de 2.000 metros cuadrados y está construida en una parcela de más de 5.000 metros cuadrados.

No obstante, lo que más destaca de Miraflores, como llama la familia a la propiedad por estar situada en la calle de ese nombre, son sus 13 cuartos de baño. Así, no es necesario compartir el servicio.

Una única empresa

El patrimonio de la reina de corazones lo completa una empresa, constituida a finales del año 2000, tal y como ha podido confirmar este medio. Es la única compañía registrada a su nombre.

Su objeto social es el "diseño, programación, desarrollo, promoción y comercialización de páginas por vía electrónica a través de Internet, cuyo contenido esté relacionado de manera directa o indirecta con temas de interés general".

Su domicilio fiscal se encuentra, precisamente, en la mansión de Isabel Preysler en Puerta de Hierro. La socialité ocupa el cargo de administradora.

25 millones de euros

Según Celebrity Networth, la conocida página estadounidense que publica estimaciones sobre la fortuna de las celebridades, sitúa el patrimonio de Isabel Preysler en 30 millones de dólares (25,8 millones de euros).

La socialité, según describe dicho portal, "se ha consolidado como uno de los iconos culturales más influyentes de España". Celebrity Networth destaca su presencia constante en la alta sociedad y los medios de comunicación durante más de cinco décadas.

Preysler ha establecido conexiones con destacadas figuras mundiales, pero la plataforma, sobre todo, destaca que la socialité "ha forjado su propia identidad", a través de su presencia en la prensa y su trabajo con marcas de lujo.

Isabel Preysler nació el 18 de febrero de 1951 en Manila. Proviene de una familia filipina de ascendencia española muy acomodada.

Su padre, Carlos Preysler Pérez de Tagle, fue un ejecutivo de Philippine Airlines y delegado del Banco Español de Crédito en Manila. Su madre, María Beatriz Arrastia, se dedicaba a los negocios inmobiliarios.

Criada en este ambiente de comodidad y dualidad cultural, Isabel Preysler desarrolló el aplomo y la gracia social que más tarde se convertirían en su sello personal. A los 16 años, la reina de corazones llegó a Madrid. El resto es historia.