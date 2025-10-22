Irene Rosales habla por primera vez de los motivos de su ruptura con Kiko Rivera: "He ejercido más de madre que de esposa"

Cuando están a punto de cumplirse dos meses desde que Kiko Rivera (41 años) e Irene Rosales (34) anunciaran su separación, la que fuera nuera de Isabel Pantoja (69) ha roto su silencio.

La sevillana ha decidido explicar los motivos que provocaron la ruptura tras salir a la luz que está de nuevo ilusionada junto a un empresario sevillano llamado Guillermo.

"Mi matrimonio se ha roto porque he ejercido más de madre que de esposa", ha explicado en una entrevista concedida a la revista Semana. En sus primeras declaraciones tras romper su idilio con el DJ ha querido aclarar que el final de su historia de amor no ha tenido nada que ver con la relación sentimental que acaba de iniciar.

Irene Rosales rompe su silencio y aclara si fue infiel a Kiko Rivera Alina Varela

"Solo vivía para los demás"

Positiva y con ilusiones renovadas, Irene Rosales no se ha dejado nada en el tintero. Sincera, ha respondido a las principales interrogantes sobre su vida en común con el músico.

Dichas cuestiones abarcan desde la infidelidad de Kiko a los problemas familiares de este con su madre o los ingresos del sevillano en el hospital tras sufrir diferentes problemas de salud, como el ictus que lo obligó a ser hospitalizado en 2022.

Tras 11 años de relación y dos hijas en común, fue ella quien dio el primer paso para separarse: "Llegó un día en el que me di cuenta que vivía solo para los demás, los colegios de mis hijas, las pastillas de mi marido".

'Semana'

"Soy joven"

Aún es pronto para hacer balance de esta nueva etapa, pero ha reconocido que "por primera vez creo que me priorizo". Sabe que tiene toda la vida por delante: "Soy joven, solo tengo 34 años y merezco vivir y disfrutar de la vida".

Según Irene Rosales, la decisión de tomar caminos diferentes se hizo de manera conjunta. Hubo mutuo acuerdo. El vínculo entre ellos se había enfriado y habían caído en la monotonía.

Ambos convivían "como familia, pero no como pareja", por lo que llegó un momento en que se dieron cuenta de que debían reconocer que el amor se había desvanecido: "Hubo un distanciamiento por ambas partes que se dio de manera natural".

Irene Rosales

"Aún no hemos firmado nada"

La instagrammer ha aclarado que por el momento no han firmado el divorcio: "Aún no hemos firmado nada, pero sí que tenemos un acuerdo".

No tienen "ninguna prisa" por resolver la parte judicial. Esperan poder resolver el papeleo en las próximas semanas.

Respecto a la custodia de sus niñas, no hay acuerdo formal, aunque están siendo flexibles en cuanto al tiempo que pasa cada uno con las pequeñas y, como confiesa "Kiko me lo ha puesto todo muy fácil". Eso sí, desvela que la única pensión que le pasa es para sus hijas, ya que ella es "absolutamente" independiente económicamente.

Irene Rosales reaparece tras la ruptura con Kiko Rivera. GTRES

La infidelidad de Kiko

Sobre lo vivido en su relación, la andaluza recuerda los sinsabores que le produjo la muerte de su madre, fallecida en febrero de 2020. "El peor momento de mi matrimonio fue cuando falleció mi madre y Kiko empezó a tener problemas con la suya", ha declarado.

Tampoco fue fácil la etapa en la que Kiko le fue infiel: "A nadie le gusta que le sean infiel, pero yo decidí hacer borrón y cuenta nueva".

Su nueva ilusión

Irene Rosales no tenía pensado rehacer su vida amorosa tan pronto, pero hace poco surgió la ilusión con Guillermo. Y no cree que deba esconderse.

"Guillermo y yo nos estamos conociendo", ha asegurado. "Somos dos personas adultas y sin compromiso que se están conociendo". Eso sí, ha dejado claro que "nunca he sido infiel a Kiko" y que no son novios porque "no hay que etiquetar las cosas y menos tan pronto".

Sobre cómo se tomó el Dj que haya encontrado el amor tan pronto, se ha mostrado tajante: "No tenía por qué, pero a Kiko le he dado las explicaciones que le tenía que dar porque creo que se las merecía. Es el padre de mis hijas, tenemos una relación buena y yo le quiero muchísimo".

"Mi matrimonio terminó y yo empecé a tener una amistad con este chico y no ha tenido nada que ver en mi separación" ha detallado.

La noticia de la ruptura no se hizo pública hasta finales de agosto, fue tras sus vacaciones en Menorca -de donde regresaron a mediados de mes- cuando tomaron la decisión de separar sus caminos. A lo largo de este proceso "no ha habido reproches, sé que (KIko) quiere lo mejor para mí".

Cuando se le pregunta por el futuro, Irene Rosales ha admitido que vería con buenos ojos que el padre de sus hijas rehaga su vida: "No encajaría mal ver a Kiko con otra chica, pero sí me dolería verle cada semana con una chica diferente". Ella, ante todo, le desea lo mejor: "Quiero que sea feliz".