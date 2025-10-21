Rosalía colapsa el centro de Madrid en la presentación de su nuevo disco, 'Lux': decepciones, carreras y gritos de sus 'fans'

Rosalía (33 años) ha revolucionado la capital española este pasado lunes, día 20 de octubre, al filo de las diez de la noche. El centro de Madrid, en cuestión de minutos, ha quedado colapsado por hordas de fans de la artista.

La razón de tanta aglomeración no era baladí: la catalana ha presentado su nuevo disco, Lux. La expectación ha sido máxima. Días atrás, se conocía que este día 20 algo iba a ocurrir en el epicentro de Madrid, pero pocos eran los detalles que se conocían.

Ahora ya se sabe: Rosalía ha colapsado el centro de Madrid para esta presentación. En medio de la efervescencia, ha habido gritos, carreras y momentos que quedarán para la historia.

Todo ha comenzado con un vídeo en directo en la cuenta de la catalana en TikTok. En él, la también productora ha mostrado su nuevo cambio de look e incluso se ha cambiado de ropa en directo. Durante varios minutos, ha lanzado indirectas de que algo pasaría en la Plaza de Callao de Madrid.

Esto ha provocado que la emblemática plaza de la capital se fuera llenando de personas interesadas en ver a la cantante. Pero nada más lejos de la realidad: Rosalía nunca llegó a esa plaza.

Durante el directo se ha podido ver cómo la propia cantante conducía un coche, aunque sin un destino claro. Finalmente, ha llegado a la intersección del Hotel Emperador, donde ha bajado del coche y comenzaba a correr por la calle Gran Vía hacia arriba, en dirección a la plaza.

ROSALÍA es maravillosa y tiene una estrella y naturalidad únicas.



PERO... hablando con objetividad, la presentación de ayer fue un desastre en cuanto a ejecución como acción de marketing.



Ya la tarde comenzó torcida al desvelarse la portada, título y fecha en Nueva York antes… pic.twitter.com/q9DFvQ0k5a — Criado el Enterado (@CriadoEnterado) October 21, 2025

Al tiempo, todas las pantallas de los teatros y cines se fundían a negro. Hasta que ha llegado el momento: simultáneamente se han encendido mientras la catalana corría hasta la puerta del Hotel Vincci Capitol, donde ha tenido que refugiarse tras el aluvión de personas.

Paralelamente, se ha descubierto la portada del disco. El álbum, que lleva hasta su portada a una Rosalía con una camisa blanca, de fuerza, y un hábito a lo Bernarda Alba, ya es un recuerdo imborrable para los fans de la cantante.

Desde el mencionado hotel, Rosalía ha lanzado varios besos al aire. Minutos después de presentar oficialmente su disco, la artista se ha montado en un coche y ha desaparecido.

Durante la media hora que ha durado la cuenta atrás, los asistentes allí presentes pensaron que Rosalía se presentaría en la Plaza de Callao para cantar alguna canción, hacer una escucha de sus nuevos temas o incluso salir de un camión contenedor que se aproximó a la plaza justo cuando había congregadas unas 10.000 personas.

QUE SE METE EN CAMIÓN POR CALLAO #rosalía pic.twitter.com/tV9fnM4v8p — Javier (@Hermochi) October 20, 2025

Así las cosas, lo que es un hecho es que Rosalía ha hecho, nuevamente, historia con su nuevo disco. Eso sí, algunos fans no han quedado conformes con lo sucedido. En el sentir de los presentes, se esperaba algo diferente.

De hecho, había creadores de contenido allí presentes, invitados para la escucha del disco en el interior de las instalaciones de los Cines Callao. Pero ha sido un colapso total. Este nuevo lanzamiento llega tres años después de estrenar Motomami y verá la luz el próximo 7 de noviembre.