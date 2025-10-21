Gabriel Rufián, alto y claro, se pronuncia sobre su vídeo viral con Ester Expósito y revela el dinero que tiene en el banco

Gabriel Rufián en una fotografía tomada en el Congreso el pasado mes de marzo. Gtres

Este pasado lunes, día 20 de octubre, el diputado de Esquerra Republicana de Catalunya, Gabriel Rufián (43 años), ha sido el primer invitado de la semana en el espacio La Revuelta, en TVE, presentado por David Broncano (40).

Como no podía ser de otro modo, la entrevista no ha pasado inadvertida. No en vano, Rufián ha sido la primera figura política en activo en sentarse en el plató del popular espacio televisivo, y lo ha hecho con naturalidad y un punto de ironía.

A lo largo de la entrevista, Rufián aborda sin rodeos la actualidad que lo ocupa. Hace unos días, fue inmortalizado con la actriz Ester Expósito (25) bailando bachata en un local de Madrid. Un vídeo que, rápidamente, se hizo viral y generó todo tipo de comentarios en redes sociales.

Hubo quien puso el acento en la naturaleza de la relación de ambos; si eran amigos o existía algo más entre ellos. Este pasado lunes, el tema ha salido a colación en TVE después de que el público haya animado a Gabriel a bailar en directo.

Ante la presión, Broncano le ha interpelado por aquella noche de bailes y complicidad. Rufián, con total sinceridad, desliza: "Intentamos ser normales y a veces se me olvida que tengo una diana grande en la cabeza".

Asume Gabriel el escrutinio constante que enfrenta como figura pública. Sobre el vídeo, explica que fue una coincidencia: se encontraba con amigos, coincidió con Expósito, y en medio del ambiente festivo, compartieron un baile.

"Ella bailó con todo el mundo y en una de estas me tocó a mí y me grabaron. No gusta, pero peor sería robar", ha asegurado el diputado, entre risas, minimizando la polémica.

Gabriel Rufián en ‘La Revuelta’.

Más allá del baile en cuestión, Rufián ha querido destacar el compromiso político de la actriz, especialmente en relación con la situación en Gaza. "Sobre todo le comenté lo valiente que era en cuanto a su significación en Gaza y alguna cosa política", ha señalado.

En la recta final del programa, han llegado las ya clásicas preguntas sobre dinero y patrimonio. Fiel a su estilo directo, Rufián ha revelado la insólita cantidad de dinero que tiene en el banco: 28.000 euros.

"28.000 pavos", asegura Gabriel. "Patrimonio total, no en el banco", apostilla Broncano, y Rufián le confirma que se refiere al patrimonio. "Me acabo de comprar un coche de segunda mano", relata Gabriel acto seguido, apuntando que ha desembolsado por el vehículo 20.000 euros.

Ha estado varios años sin vehículo propio. "No tenía coche desde hace tiempo, y al final me animé", ha asegurado.

La conversación ha estado marcada de guiños políticos. En la interviú, además, Rufián ha hablado brevemente de su carrera. En ese contexto, ha lanzado su primer dardo político al recordar que Esquerra Republicana de Catalunya llegó a sacar más escaños que Ciudadanos en toda España.

Discreta vida privada

Gabriel Rufián está casado con Marta Pagola, responsable de prensa de EAJ-PNV en el Congreso de los Diputados. Montaje de EL ESPAÑOL.

Gabriel Rufián mantiene una relación sentimental con Marta, jefa de prensa del Partido Nacionalista Vasco (PNV), con quien se casó en 2022 tras conocerse en el Congreso en 2018.

La pareja dio la bienvenida a su primer hijo en común en enero de 2024, consolidando una etapa personal marcada por la estabilidad y la discreción.

Antes de esta relación, Rufián estuvo vinculado sentimentalmente a Mireia Varela, madre de su primer hijo, con quien protagonizó una mediática ruptura que también ocupó titulares.

Aunque su vida política suele acaparar la atención pública, el portavoz de ERC ha procurado mantener su esfera privada alejada del foco mediático, salvo contadas ocasiones en las que ha compartido momentos personales en entrevistas o redes sociales.