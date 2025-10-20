Primeras palabras de Alberto Herrera tras su boda con Blanca Llandres: "No me esperaba todo el interés que ha generado"

Este pasado fin de semana, la localidad gaditana de Sanlúcar de Barrameda fue testigo del enlace matrimonial entre Alberto (32 años), el hijo de Carlos Herrera (68) y Mariló Montero (60), y Blanca Llandres (29). Así, la Basílica Menor de Nuestra Señora de la Caridad acogió este el sábado, día 18 de octubre, a numerosos familiares y amigos de los recién casados.

Emoción, lágrimas y muestras de cariño protagonizaron la jornada. Ahora, sin embargo, la pareja no dará paso a la tradicional luna de miel. Según pudo conocer EL ESPAÑOL en primicia, Alberto y Blanca se han visto obligados a posponerla. ¿El motivo? El "compromiso" del periodista con sus proyectos profesionales.

Así las cosas, el locutor ha regresado en la mañana de este lunes, día 20, a los micrófonos de Herrera en Cope, donde ha ofrecido sus primeras declaraciones tras su boda.

En su nombre y en el de su mujer, Alberto Herrera Montero ha querido dar "las gracias a todos los medios de prensa y televisión que se acercaron, que estuvieron allí, que han tratado la noticia, por su cariño, por su respeto, por su trato". Aunque ha reconocido que "no esperaba el interés que ha generado". También ha extendido su agradecimiento a "todos los que se acercaron a la puerta de la iglesia de la caridad, en Sanlúcar de Barrameda".

Ante los miles de oyentes que sintonizan cada mañana su programa radiofónico, el hermano de Rocío Crusset (31) ha querido relatar algún momento inédito de la ceremonia. Según ha verbalizado Alberto, entre las personas que se congregaron en las inmediaciones de la iglesia se encontraba una señora que se desplazó desde Zaragoza. El presentador, así, ha destacado el cariñoso gesto que tuvo la mujer anónima.

Uno de los momentos más emotivos de la jornada de este lunes ha tenido lugar cuando Alberto Herrera ha compartido una reflexión sobre el mundo. Citando a San Pablo -una frase que su madre leyó durante la ceremonia-, el primogénito de Mariló Montero ha confesado que "todo lo que da sentido a la vida y a la fe es el amor". Así, ha dejado en el aire a los oyentes cuál es la mayor locura que han hecho por amor.

Alberto Herrera y Blanca Llandres, en su boda. Gtres

Si bien Alberto solo ha hecho alusión al cómplice momento de su padre, lo cierto es que Carlos Herrera también leyó unas palabras dedicadas a los novios y a su futuro nieto, recitando dos poemas. El reconocido locutor, así, se decantó por un texto de Rubén Darío para Blanca, y otro de Miguel Hernández.

Alberto Herrera y Blanca Llandres acaban de vivir un acontecimiento de renombre tras contraer matrimonio rodeados de sus seres queridos. No obstante, lo cierto es que la pareja sellará su amor aún más si cabe próximamente con el nacimiento de su primer hijo en común. "El mayor regalo que nos ha hecho la vida", escribió la recién casada en un post de Instagram el pasado 5 de septiembre.

El bonito romance entre la dupla comenzó en agosto de 2024, aunque lo cierto es que Alberto y Blanca comparten grupo de amigos desde que son pequeños y sus familias siempre han estado conectadas. Blanca es la sobrina del cantante José Manuel Soto (64), gran amigo de la familia. Su hijo, cabe recordar, fue pareja de Rocío Crusset, la única hermana de Alberto.

Este medio reveló unos meses atrás en primicia el anuncio de boda de Herrera y Llandres. Según deslizaron entonces a este portal, la pareja se encontraba de lo más ilusionada y expectante ante tal acontecimiento.