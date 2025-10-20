Loles León: "Ser madre soltera en mi época implicaba peligro y riesgo"

Este lunes, 20 de octubre, se ha emitido el último programa de la segunda temporada del espacio Madres: desde el corazón, en Mediaset Infinity.

En esta ocasión, Cruz Sánchez de Lara (53 años) ha entrevistado a Loles León (75). La actriz, siempre reservada con su vida privada, se ha sincerado como nunca y ha compartido detalles inéditos de su parcela familiar.

Su papel como madre ha sido el epicentro de la conversación. En esa línea, la artista ha abordado, además, la dura paternidad que ha afrontado su hijo, Bertoldo Gil León (50), y cómo es su función como abuela.

"Cuando persigues el sueño de ser madre, el sueño de tener una familia, el de tener un hogar, te lleva a arrastrar a tu hijo para allí y para allá", ha comenzado explicando Loles.

Sin duda, el mejor papel de Loles es el de madre, el que más satisfacciones le ha brindado. No obstante, en paralelo a este sereno trance, en su familia hay un episodio aciago: el de la paternidad del hijo de Loles.

En los últimos años la faceta como abuela de Loles León se ha complicado debido a los problemas que ha vivido su vástago, Bertoldo, por la custodia del pequeño de la casa, Telmo.

La actriz ha decidido romper su silencio sobre este tema. Loles León ha querido denunciar los escollos que ha tenido para ver a su nieto. "Nunca lo he dicho. Lo cuento ahora porque ya está firmado, pero lo ha conseguido mi nieto. No lo ha conseguido ninguna jueza", ha confesado por primera vez frente a una cámara.

"Hay padres buenos y padres malos. Pero, tal y como entendíamos la maternidad en esos tiempos -cuando tuvo a su hijo-, ahora no lo hacen", ha empezado diciendo sobre ello.

"A un niño no lo puedes dejar sin sus dos pilares. No puedes dejar a un niño con un solo progenitor; tienen que ser los dos: compartiendo esa educación, ese amor, esa cultura, ese amor... para que ese niño sea un hombre bueno y seguro. Porque los niños son los que pagan ese pato. No son ni los padres ni las madres. No puedes dejar a un niño sin conocer a su familia paterna, porque es su tribu", ha expresado con lágrimas en los ojos.

Y añade: "Aquí se juzga mal y se reparte mal para el niño", haciendo referencia a los problemas que han tenido con su nieto.

Su vida como madre

Loles León no ha dejado atrás su historia de amor y la crianza de su hijo en esta entrevista. Ha contado desde sus comienzos con quien fuese su pareja entonces hasta lo complicado que resultó ser madre en la época de Franco.

La actriz se quedó embarazada en el año 1975 de Bertoldo Gil León, su primer y único hijo. Esto sucedió en mitad de una España que no vivía en libertad y donde ser madre soltera "implicaba la palabra peligro y riesgo", tal y como ha confesado en el programa de Mediaset.

"Yo nunca me he querido casar porque no creía en el matrimonio, pero sí iba a amar, eso lo tenía muy claro", ha empezado diciendo. "Yo, cuando conocí al padre de Bertoldo, él se tenía que ir a la mili y no quería. Nos fuimos a Suecia y fue ahí donde me enteré de que habían matado a Franco", ha contado.

Y añade: "Nos cogimos el primer avión, nos fuimos a Mallorca y nos dijeron que era Carrero Blanco. Nos fuimos a Barcelona, empezamos de nuevo y tuvo que irse a la mili".

Cuando lo llamaron para irse de servicio, le tocó Menorca como destino. Loles León ha confesado que se fue con él por amor y trabajó en la isla. Sin embargo, en uno de sus viajes a la península para ver a su familia (en barco) se dio cuenta de que estaba embarazada.

"Me dijeron: 'Te voy a hacer la prueba de la rana'", ha dicho, haciendo referencia a un antiguo dicho para no contar que era una prueba de embarazo. "Yo siempre he querido ser madre. Me dijo: '¿Quieres abortar?' y le dije que no, porque yo quería ser madre. Y me dijeron: '¿Madre soltera?' y contesté: 'Ni la primera ni la última. Voy a formar parte de este grupo', y pensé que había que hacer cosas en ese sector", ha expresado.

En aquellos años, la vida era mucho más complicada que la vivida en 2025. No se podía escolarizar a los niños de madres solteras y León se vio obligada a trabajar mucho para mantener a su familia. "Tuve que trabajar mucho, pedir mucho dinero. Todo privado. Iba a una escuela laica y muy libre (...) Eran chicos que se criaban con una cultura y un pensamiento más libre de lo habitual", ha manifestado en dicha entrevista.

Loles León se ha enfrentado a muchos episodios complicados como madre. Sin embargo, la actriz ha confesado, por primera vez, que lo más duro para ella fue su propia ausencia como madre. "Lo más duro fue querer criarlo yo sola y estar las 24 horas con él y no poder porque tenía que trabajar", ha confesado.

Y añade: "Yo, cuando me separé de su padre, a los cuatro años de nacer mi hijo, hice una custodia compartida. Yo no era nadie para quitarle su familia paterna".