Stella del Carmen y Alex Gruszynski se dan el 'sí, quiero' en una boda con estrellas de Hollywood y 'marca España'

Antonio Banderas, con su hija Stella del Carmen, en un acto celebrado en Madrid en 2019. GTRES

Por fin ha llegado el gran día. Stella del Carmen Banderas (29 años) y Alex Gruszynski se han convertido en marido y mujer.

Y, quién lo iba a decir, la hija de dos estrellas de Hollywood como Antonio Banderas (65) y Melanie Griffith (68) se ha convertido en una mujer casada en Sardón de Duero, un pequeño pueblo de Valladolid de apenas 600 habitantes.

La joven y su prometido, que se conocen desde que eran niños, se han dado el 'sí, quiero' este sábado, 18 de octubre, ante la mirada atenta de los 200 invitados. Muchos de ellos procedentes de Estados Unidos, donde residen los novios.

Stella del Carmen

Ya desde bien entrada la mañana, todo estaba listo para acoger una de las bodas con más glamour de nuestro país. Una que ha contado con asistentes de fama internacional. Y en la que no ha faltado el sello español: en la Ribera del Duero, cuna de algunos de los mejores vinos nacionales.

Entre los asistentes se encontraban la abuela materna de la novia -y musa de Alfred Hitchcock- Tippi Hedren (95); su hermana, Dakota Johnson (36); o el exmarido de Melanie Griffith y padre de Dakota Johnson (36), Don Johnson (75).

Rodeados de máximas medidas de seguridad, la mayoría de amigos y familiares llegaron hace varios días al lugar donde se ha celebrado el enlace: el hotel Abadía Retuerta LeDomaine.

Antonio y Melanie, junto a Stella del Carmen en el año 2012. Gtres

Boda con sabor español

"Muchos de nuestros familiares y amigos van a visitar España por primera vez y estoy segura de que se enamorarán de su magia tanto como yo", confesaba Stella en una entrevista reciente a ¡HOLA!.

Stella del Carmen y Alex Gruszynski en la Semana Santa de Málaga. Gtres

Anunciaron su enlace hace 14 meses

Stella del Carmen y su novio, Alex Gruszynski, anunciaron sus planes de contraer matrimonio en agosto de 2024. Entonces, ella compartió la feliz noticia a través de las redes sociales.

"Tengo que pasar el rato con mi persona favorita en la tierra para siempre", escribió en su perfil de Instagram.

Tras mucho darle vueltas, y sopesar si deseaban una boda en España o en Estados Unidos, Stella y Alex se decantaron finalmente por organizar el día más importante de sus vidas dentro de nuestras fronteras.

Así, el lugar elegido para su gran día ha sido la Ribera del Duero, en uno de los hoteles más exclusivos de esta zona vitivinícola.

Imagen de una de las habitaciones del hotel Abadía Retuerta, en Sardón de Duero. Abadía Retuerta.

Hotel de 5 estrellas y antiguo monasterio

El hotel Abadía Retuerta, de cinco estrellas, es un antiguo monasterio del siglo XII reconvertido hoy en un alojamiento de lujo. Cuenta con un restaurante, Refectorio, en el que se sirven menús de alto nivel por unos 400 euros por persona.

El establecimiento, galardonado con 3 Llaves Michelin de alojamiento, dispone de 30 habitaciones; 27 de ellas son dobles y 3 son suites. Además, su interior alberga un spa que ofrece tratamientos de vinoterapia.

En la zona exterior de la finca hay un helipuerto que permite recibir la llegada de este tipo de aeronaves privadas. "Es posible coordinar el viaje para aterrizar en la bodega, siempre respetando las regulaciones y permisos necesarios", recuerdan en la web del hotel.

Medios de todo el mundo se han concentrado en las inmediaciones del hotel Abadía Retuerta para cubrir la boda de la hija de Antonio Banderas. GTRES

La preboda

Cabe recordar que, a lo largo de las últimas 48 horas, varios autobuses, furgonetas con cristales tintados, taxis especiales y algunos coches de alta gama han ido haciendo su aparición en el Hotel Abadía Retuerta Ledomaine.

A última hora del pasado jueves, 16 de octubre, los novios ofrecieron una cena informal a los invitados más jóvenes, entre los que no se vio a ningún rostro conocido.

Stella Banderas y Alex Gruszynski contraerán matrimonio este sábado, 18 de ocrubre. GTRES

El pasado viernes por la noche tuvo lugar la fiesta preboda, en la que Antonio Banderas pudo ejercer de orgulloso anfitrión.

El actor malagueño, hombre sencillo donde los haya, se dejó ver horas antes del gran acontecimiento paseando a su perro en el pequeño pueblo de la Ribera del Duero donde su hija se ha convertido en una mujer casada.