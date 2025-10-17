Beatriz Trapote revela que su padre ha sido operado del cáncer de pulmón que padece: "Nunca olvidaré ese abrazo"

Beatriz Trapote (44 años), la mujer deVíctor Janeiro (46), ha pasado unos meses complicados junto a su padre, Eugenio (72). Fue este verano cuando la modelo confesó que estaba ingresado en el hospital a causa de una neumonía.

Tiempo después, vino el diagnóstico: cáncer de pulmón. Ha sido una travesía muy difícil desde entonces. No obstante, este pasado miércoles, 15 de octubre, un rayo de esperanza ha llegado a la familia Trapote: el padre de Beatriz ha sido operado con éxito de su cáncer.

La periodista ha compartido, emocionada y algo aliviada, en su perfil de Instagram un post en el que agradece al doctor que ha intervenido quirúrgicamente a su progenitor, de nombre Diego González Rivas.

En palabras de Trapote, este profesional médico ha conseguido "ver la luz al final de un túnel en el que se encontraban sin salida".

Así las cosas, Eugenio ha sido operado en Madrid y todo ha salido bien. "Un milagro de la vida", ha escrito Trapote en uno de los vídeos de su perfil.

Trapote ha querido compartir, además, una carta con sus seguidores en la que relata cómo ha sido todo este proceso y agradece, de esta manera, al equipo médico su implicación y ayuda durante la enfermedad de su padre.

"Mi padre, Eugenio, con 72 años, ingresó en marzo en Jerez por una neumonía. Después de meses sin total recuperación, ya en Madrid y pruebas interminables, llegó el diagnóstico que nadie quiere escuchar: cáncer de pulmón, un adenocarcinoma T4 muy grande", ha comenzado diciendo en sus redes.

Beatriz Trapote ha desvelado a través de su Instagram cómo han sido los últimos meses junto al tratamiento.

"La quimioterapia comenzó. La primera la toleró bien, pero tras la segunda llegaron las complicaciones: fiebre, infección, transfusiones… y un tumor que seguía siendo inoperable. El miedo, la impotencia y las dudas nos invadieron", desvela.

Sin embargo, hoy, gracias al citado doctor, una mejoría se ha experimentado en la vida del padre de Beatriz. "Conseguimos que revisara todos los informes y nos explicó su protocolo. Según su criterio, el tumor era operable, y había que actuar cuanto antes. Confiar en él fue la mejor decisión de nuestras vidas", ha explicado en su perfil de Instagram.

"A pesar de una tercera quimio, de una bacteria persistente y de los nervios de una operación compleja, el doctor y su equipo lo hicieron posible. El 9 de octubre de 2025 mi padre entró al quirófano con esperanza… y salió sin tumor, andando y sonriendo".

Después de dos horas de operación, sin pasar por la Unidad de Cuidados Intensivos, y con un equipo humano "excepcional", Beatriz Trapote agradece al equipo de Vithas Aravaca su cariño y profesionalidad.

Eso sí, en especial, lo ha hecho con Diego, el hombre que ha hecho que su padre pueda volver a vivir una vida normal.

"Gracias a ti, Diego. Por tu entrega, por tu tiempo y tu humanidad. Por salvar vidas, por dar esperanza donde otros no la ven, por ser un pionero que ha cambiado la historia de la cirugía torácica en el mundo", ha confesado.

Y concluye: "Nunca olvidaré ese abrazo que tanto necesitaba, ni ese 9 de octubre, el día en que diste una nueva oportunidad de vida a mi padre. Eres un ser de luz".