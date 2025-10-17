Macarena García: "De Leiva tengo recuerdo y presente, porque es una persona que forma parte de mi vida"

Macarena García, madrina de 'Reflejo de un compromiso'. Cedida a EL ESPAÑOL

Macarena García (37 años) es la madrina de Reflejo de un compromiso, un libro que rinde homenaje a quienes apoyan la lucha contra el cáncer de mama y cuyos beneficios se destinarán a la Asociación Española Contra el Cáncer.

Una iniciativa en colaboración con Solán de Cabras, que desde hace 12 años se ha preocupado por visibilizar, concienciar y apoyar la lucha contra esta enfermedad.

La presentación del libro ha tenido lugar este miércoles, 15 de octubre, en la Fundación Fernando de Castro, en Madrid. Allí ha estado su madrina, Macarena García, acompañada de las embajadoras de la iniciativa: Isabelle Junot (34), Sandra Gago (30), Ana Fernández y Maggie Civantos (40).

Macarena García, acompañada de las embajadoras del proyecto. Gtres

"Detrás de cada ilustración hay una historia que, de alguna manera, nos pertenece a todos. Habla de mujeres valientes, de familiares que acompañan, de profesionales que cuidan", ha expresado Macarena García durante la presentación

"De todos los que hacen posible que nadie se sienta solo en este camino. Espero que este libro y su mensaje lleguen a muchas personas, que emocione, que inspire y que nos recuerde que, cuando nos unimos, somos más fuertes", ha añadido.

Poco antes, Macarena García se sentaba con EL ESPAÑOL desvelando mayores detalles del proyecto y de las enseñanzas que se lleva.

La actriz madrileña, además, ha hablado de la salud mental, de sus próximos trabajos y hasta del que fuera su pareja, el cantante Leiva (45), quien este viernes, 17 de octubre, estrena documental.

Macarena García, en la presentación de 'Reflejo de un compromiso'. Gtres

Le han dado un rol muy importante: ser la madrina de esta iniciativa. ¿Qué la motivó a sumarse a esta causa?

Me parecía una causa importante, necesaria. Siempre es bueno visibilizar. Y me parecía que era una forma bonita de poder poner mi grano de arena y utilizar mi voz de una manera que considero necesaria.

¿Qué mensaje le gustaría transmitir sobre la importancia de la detección precoz del cáncer de mama?

Es importante hablar mucho de ello, concienciar, porque una detección precoz al final deriva en un tratamiento precoz. Y eso puede sanar, se puede alcanzar la curación. Es imprescindible, realmente. Es un paso muy importante. Pienso que es importante también reforzar la sanidad pública en este sentido y darle el valor que tiene, porque se pueden salvar vidas.

¿Cómo cree que es la mejor manera de acompañar a una persona que padece la enfermedad?

Este libro habla bastante de ello y además, es un homenaje a todas las figuras que están en este proceso, acompañando. Desde los psicooncólogos hasta los médicos, los familiares, la comunidad… Una buena manera es abriendo un lugar, un espacio de conversación, donde se pueda hablar, donde uno se pueda sentir escuchado y acompañar con lo que la otra persona necesite.

Macarena García con el libro 'Reflejo de un compromiso'. Cedida a EL ESPAÑOL

¿Qué le ha enseñado esta experiencia a nivel personal?

Leerme el libro me ha concienciado. Por eso también pienso que realmente tiene mucho efecto todas estas iniciativas. Yo misma me lo he leído y de repente he dado valor a partes de este proceso, de este acompañamiento, de todo lo que forma parte de esta lucha. Desde la investigación que está detrás de todo hasta el tratamiento, cómo prevenirlo, cómo autoexplorarse, escuchar tu cuerpo, pedir ayuda, acompañarse.

Me ha hecho profundizar un poco más en este tema y me ha contado una bonita manera de cómo acompañar si me veo en una situación parecida, que creo que es un tema que nos acompaña a todos, ¿no? Todos conocemos gente que está atravesando esta enfermedad. Y me ha hecho profundizar más en ello.

Parece tranquila, serena… ¿Cómo logra cuidar su parte emocional, sobre todo, con su ritmo de trabajo y siendo una persona pública?

No soy nada tranquila, o sea, la persona menos tranquila del mundo. Pero parece. Es como que ante estas situaciones de repente parezco una Macarena que ojalá me llevase a mi día a día, pero no soy nada tranquila.

Pero sí es verdad que estoy intentando, desde hace un tiempo, conseguir serlo más, porque efectivamente al final es cuidarte, cuidar tu cuerpo en profundidad y estoy intentándolo haciendo lo que todos sabemos que sienta bien: alimentándome bien, intentando dormir, hacer yoga, mover el cuerpo…

Ahora se habla más de la salud mental, ¿pero cree que, respecto a este tema, todavía queda mucho por recorrer?

Ahora se habla mucho más que hace unos años. Ir al psicólogo ya no es tabú. Creo que estamos en un momento bastante bueno, porque ya ha dejado de ser un tabú y en nuestra generación es algo que forma parte del día a día. En todo caso quiero apelar a la sanidad pública y a que haya más psicólogos disponibles para que todo el mundo pueda acceder a ellos, porque son una figura esencial que nos hace mucho bien.

Pero estamos en un momento en que todos estamos dispuestos a hablar y dejar que nos ayuden, ¿no?

¿Usted lo ha aprendido con el paso del tiempo? ¿O en su casa, desde niña, le enseñaron que era importante hablar de estos temas?

En mi casa siempre ha habido mucho espacio para hablar de todo, la verdad. Mis padres han sido personas con las que hemos conversado mucho, pero es verdad que cuando he me hecho mayor y han entrado problemas de persona adulta, ahí he necesitado ayuda externa y es algo que ha aparecido a lo largo de los años.

¿Cómo está su hermano, Javier Ambrossi?

Está genial.

Hemos visto que se ha alejado las redes sociales. ¿Se las ha quitado por un tiempo?

Está genial, concentrado rodando y cuidándose, que es lo mejor y lo que yo quiero hacer.

¿Cree que tanta exposición, sobre todo en las redes sociales, afecta a la salud mental?

Creo que tiene un punto delicado, sí. Hay que encontrar un equilibrio para que sea una herramienta más constructiva que destructiva. Y sí, inevitablemente las redes sociales tienen un montón de cosas no saludables, que invitan a la comparación y ver la vida de los otros como una realidad que no es tan real y que genera adicción y te quita tiempo de hacer otras cosas que hacen mucho bien.

¿Qué le gusta hacer en su tiempo libre?

Leer, ir al cine, yoga, tomar algo con amigas, estar con mi familia, bailar…

Tengo que preguntarte por Leiva, que este viernes, 17 de octubre, estrena documental.

¿Por Leiva? Tres años después...

Este año, él confesó en una entrevista que usted fue su ángel de la guarda. ¿Qué recuerdo tienes de él?

Maravilloso. Y tengo recuerdo y presente, porque es una persona que forma parte de mi vida y lo quiero un montón.

Y usted, ¿qué proyectos tiene actualmente?

Ahora estreno una peli que se llama Un hijo, basada en la novela del mismo nombre de Alejandro Palomo. Luego he hecho una serie, Se tiene que morir mucha gente, que es de Victoria Martín, con Ana Castillo y Laura Weissmahr… Las tres amigas la hemos pasado increíble.

Una de las noticias que más ha trascendido en las últimas horas es el regreso de Amaia Montero a La Oreja de Van Gogh. ¿Es seguidora del grupo? ¿Team Amaia o team Leire?

Soy team ninguna. Me encanta La Oreja de Van Gogh. Soy Fan. Es la banda sonora de mi infancia, así que me verás en el concierto la primera.

¿Con Leire o con Amaia le gusta por igual?

Sí, sí. A mí me gusta La Oreja de Van Gogh. Ahí no me meto.