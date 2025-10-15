Susanna Griso revela detalles inéditos de su compromiso con Luis Enríquez: "Me dejó el anillo debajo de la taza del desayuno"

Susanna Griso (56 años) está en uno de los momentos más bonitos de su vida desde que, hace unos días, confirmó su compromiso con su pareja sentimental, el empresario Luis Enríquez Nistal (55).

Griso, que siempre se ha caracterizado por su discreción a la hora de abordar aspectos de su vida personal y sentimental, no puede, ni quiere, ocultar la inmensa felicidad que siente en estos instantes.

En medio de este bello trance, Griso se ha sentado en el plató de El Hormiguero este pasado martes, día 14, para dar una de sus primeras entrevistas tras la noticia, y se ha sincerado como nunca frente a Pablo Motos (60).

"Yo quería mantenerlo en secreto hasta julio, pero el 80% de los invitados a la boda son periodistas", ha comenzado diciendo.

"Me atrevería a decir que de ese círculo no ha salido la noticia", ha continuado diciendo Susanna en su intervención. La presentadora ha explicado las razones de por qué no era muy difícil que se filtrara.

"Tuve que avisar con tiempo a los invitados porque la boda es en la Costa Brava y tenían que reservar hoteles. Será una boda con 250 invitados", ha confesado.

En esa línea, Susanna ha desvelado cómo fue el momento en que Luis Enríquez le pidió matrimonio: "Eran las cinco de la mañana y yo, a esa hora, estoy muy activa y tengo una rutina muy marcada. Luis me dejó el anillo debajo de la taza del desayuno".

En ese momento de la entrevista, Pablo Motos aprovecha para preguntarle si enamorarse cuando se es mayor es distinto o si el amor es el mismo. A lo que Susanna no ha dudado en contestar.

"Sí, es distinto. Yo pongo como referencia la película Cuando Harry encontró a Sally, un momento en el que Harry le dice a Sally: 'Cuando encuentras a la persona con la que quieres pasar el resto de tus días, solo quieres que el resto de tus días empiece ya'", ha manifestado.

Susanna Griso en 'El Hormiguero'. El Hormiguero

Y añade: "A nuestra edad el enamoramiento es distinto, es un amor maduro, tienes las ideas más claras… A Luis y a mí nos une además una amistad de muchos años y una confluencia de intereses comunes".

La generosidad de Susanna Griso en el programa de Antena 3 ha arrojado un poco de luz sobre lo que será su boda el próximo mes de julio junto a su pareja. Una noticia que ha llegado después de que la presentadora cumpliese 56 años y en uno de los momentos más maduros y pacientes de su vida.

Su vida juntos

Susanna Griso ha expresado sentirse ilusionada por el amor y destaca que, aunque siempre ha protegido su intimidad, cada vez se siente más cómoda viendo su vida amorosa en los titulares. La presentadora de Espejo Público mantiene una relación con Luis Enríquez Nistal, ex CEO de Vocento y actual asesor en El Confidencial, con quien comparte una etapa de plenitud personal.

Susanna Griso y Luis Enríquez en el cumpleaños de la presentadora. Gtres

Ambos comparten valores relacionados con los medios de comunicación, la literatura y el cine, y destacan por mantener una relación muy reservada y discreta en lo personal.

Muy vinculada a Cataluña, Griso celebra su felicidad y el proyecto de familia junto a Enríquez Nistal, con quien ha confesado que planea una ceremonia informal, siempre fiel a la discreción que la caracteriza.

La pareja ha adquirido una casa en la Costa Brava que será el centro de su vida familiar y de descanso. Griso tiene cuatro hijos: Jan (22) y Mireia (19), fruto de su relación de 23 años con Carles Torras (58); Dorcette (11), adoptada, y Koudus, un joven acogido que ya está emancipado.

Actualmente, vive con sus dos hijas, mientras que Jan reside en Francia. Por su parte, Enríquez Nistal también es padre de cuatro hijos de un matrimonio anterior.