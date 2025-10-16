Nuevo revés para Pepe Navarro: su casa en San José, sin posibilidad de ser alquilada por los daños del temporal de Ibiza

A finales del pasado mes de septiembre, la Agencia Estatal de Meteorología activó la alerta roja en las Islas Baleares por riesgo de lluvias torrenciales. Ibiza y Formentera, cabe recordar, fueron las principales afectadas. De hecho, se llegaron a registrar precipitaciones de hasta 300 litros por metro cuadrado.

Las adversas condiciones meteorológicas cambiaron el rumbo de los residentes en las citadas islas y las viviendas de numerosos habitantes sufrieron considerables daños. Entre ellas se encontraba la de Pepe Navarro (73 años).

Pese a cumplir con las normas establecidas por las autoridades, la impresionante villa que el presentador posee en Ibiza se vio finalmente afectada. "El agua entraba por todos lados. Hubo tres momentos de lluvia fortísima", reveló Navarro en una conexión en directo con el programa El tiempo justo unas semanas atrás.

Tal y como mostró Pepe, debido a las fuertes lluvias y las filtraciones, dos paneles del techo de la vivienda resultaron desplomados. En esta línea, se podía apreciar un notable deterioro en el interior de la vivienda después de las imágenes difundidas por el formato conducido por Joaquín Prat (50).

La mansión de Pepe Navarro en la isla pitiusa ha sido objeto de debate en los medios de crónica social durante mucho tiempo. De hecho, varios portales llegaron a publicar que el que fuera presentador de Esta noche cruzamos el Mississippi había llegado a vender la vivienda. Nada que ver. EL ESPAÑOL pudo confirmar que el inmueble seguía siendo propiedad del periodista. De hecho, se incluyó disponible en un reconocido portal inmobiliario para alquiler.

El pasado mes de junio, este portal reveló que la espectacular villa de Navarro en la zona de San José contaba con escasa demanda de cara al verano. En este sentido, entre los meses de julio y agosto, la disponibilidad de reservas en la casa en la plataforma inmobiliaria era prácticamente completa. Entonces, el precio a desembolsar rondaba los 3.000 euros.

Ahora, según conoce EL ESPAÑOL, no hay posibilidad de alquilar la mansión balear de Pepe Navarro. De acuerdo a la información que transmiten a este medio, "de momento todo continúa afectado y no se alquila". No obstante, aclaran a este portal que las reservas de la villa que se vislumbran en la plataforma inmobiliaria se deben a razones ajenas. "Las reservas actuales son por otro motivo, pero por ahora es imposible", señalan a este vertical.

A este periódico no se le ha trasladado la fecha de la reapertura de la villa de cara al público. Presumiblemente, el plazo de reforma se extenderá un tiempo teniendo en cuenta los considerables daños que sufrió a causa de las lluvias torrenciales.

Cierto es que la plataforma inmobiliaria no ha retirado el anuncio de alquiler de la vivienda de Pepe Navarro por el momento. De hecho, según consta en la página web, el precio por noche ronda los 250 euros. Aunque, como hacen saber a este periódico, no es posible hospedarse en ella a día de hoy.

El bien inmueble tiene 512 metros cuadrados y se encuentra ubicado en una parcela de 30 hectáreas. Al estar a 200 metros del nivel del mar, desde esta vivienda se disfruta de unas vistas a Formentera. Además, dispone de una piscina de 55 metros. Entre sus estancias destacan sus cinco dormitorios.

Pepe Navarro está viviendo un 2025 marcado, una vez más, por la paternidad de Alejandro, el único vástago de Ivonne Reyes (58). Este pasado marzo, cabe recordar, el mediático caso dio un giro de 180 grados cuando una mujer reconoció públicamente conocer al padre biológico del joven. Según relató el periodista Jesús Manuel Ruiz, "una señora conoce al padre biológico del hijo de Pepe Navarro".

No es asunto baladí mencionar que, por sentencia firme desde el año 2012, Pepe Navarro es el padre biológico de Alejandro Reyes. El presentador, sin embargo, continúa sosteniendo a día de hoy que son Andrea y Marlo, fruto de su relación con Eva Zaldívar sus únicos hijos. "Ellos ahora pasan de todo y se ríen, pero cuando eran pequeños lo pasaron muy mal", apostilló el comunicador este pasado 2 de junio.