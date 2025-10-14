Terelu Campos, sobre su cáncer: "Llevo ocho meses sin el tratamiento, después de 13 años. Al principio me dio miedo"

Terelu Campos, en el evento de Ausonia, en colaboración con la Asociación Española contra el Cáncer. Gtres

Un año más, Terelu Campos (60 años) se ha mostrado comprometida con la lucha contra el cáncer de mama, enfermedad que padeció en 2012 y 2018.

Este martes, 14 de octubre, ha asistido al evento de Ausonia, que este 2025 ha celebrado el 18º aniversario de su colaboración con la Asociación Española contra el Cáncer (AECC).

Además de Terelu Campos, la cita ha contado con otras personalidades patrias. Entre ellas, su hija, Alejandra Rubio (25), Marta Sánchez (59), Ana Locking (55), Almudena Cid (45), Mabel Lozano (57) o la tenista Carla Suárez (37).

Terelu Campos, durante el evento. Gtres

Un día señalado en el que la presentadora, muy emocionada, ha revelado ante los micrófonos de Europa Press cómo se encuentra. Terelu Campos ha utilizado el altavoz que le da ser un personaje público para reivindicar la investigación, clave para que otras mujeres puedan recuperarse igual que ella.

Bueno, no puede faltar a su cita con Ausonia, su compromiso además con la Asociación Española contra el Cáncer, ¿no?

No por el compromiso que tengo con Ausonia, sino con el compromiso de lo que es haber pasado esta enfermedad dos veces. Y porque sé que las mujeres estamos vivas gracias a la investigación, y esto que parece algo como muy abstracto, ¿no?

Un minuto para la investigación, ¿no? Pues es que son muchos cientos de miles de minutos acumulados a lo largo de los años que han permitido desarrollar tratamientos alternativos, tratamientos más personalizados, tratamientos que focalicen más y hagan menos daño porque, claro, los tratamientos del cáncer son tratamientos bastante agresivos. Entonces hay veces que se lleva por dentro lo malo, pero también se lleva lo bueno.

Terelu Campos, en una charla de Ausonia. Gtres

Ustedes dan mucha esperanza a muchas mujeres. Mujeres que lo han pasado. Están aquí y se les ve estupendas. Es una forma de que la gente tenga menos miedo.

Sí, es una forma sobre todo de que... Yo siempre he dicho la palabra cáncer, pero porque creo que tendremos que empezar un poco a dejar de estigmatizar esa palabra. Y que el cáncer pueda ser igual a esperanza, no siempre vaya unido a la muerte, sino que de verdad hoy día más del 80% o el 80 y mucho por ciento de los cánceres de mama son curables. Entonces hay que poner en valor también eso, hay que ir siempre con la parte positiva.

Han pasado ya unos años de su enfermedad. ¿Cómo está?

14 va a hacer ahora del primero, de que me detecté el primero. Y no sé, siete del segundo. O sea que bueno, pues se vive. Yo soy una paciente de cáncer, no soy una enferma de cáncer. Yo ahora mismo no tengo ningún cáncer de mama, pero sigo siendo paciente oncológica.

¿Sigue en tratamiento?

No, llevo ocho meses sin el tratamiento, después de 13 años. O sea que sí, llevo por primera vez en 13 años, ocho meses sin él. Es una sensación un poco rara porque al principio te da miedo y, de hecho, yo pacté con mi oncólogo que me lo quitaba, pero que si me veía muy inquieta pues que me llamaba, que me lo volvía a dar y tal, pero no.

La verdad es que algo que era una rutina en mi vida desde hacía tantísimos años, eso de abrir un ojo y tomarte la pastilla, he conseguido olvidarlo.

Después de la enfermedad, ¿ha cambiado en algo? ¿Es otra persona?

Hombre, yo vivo con el respeto de saber la importancia de esta enfermedad y con el compromiso de intentar ayudar a mujeres que han pasado por lo mismo que he pasado yo. Yo creo que eso fundamentalmente te cambia el cáncer, ¿no?

En la construcción de la solidaridad, de comprender... porque, claro, yo tengo muchas amigas y, desgraciadamente, algunas de ellas han padecido o están padeciendo cáncer en este momento. Un cáncer de mama. O sea, las puedo acompañar, saben que cuando me cuentan lo que sienten yo sé lo que están sintiendo realmente y, en ese aspecto, bueno, pues me parece que es importantísimo.

Alejandra Rubio junto a su madre, Teresa Campos. Gtres

¿Podemos preguntarle también por lo laboral? ¿Cómo está? A punto de estrenar su obra 'Santa Lola' en Madrid.

No, eso ya hablamos el otro día, corazón. Ya sabéis que aquí venimos a lo que venimos, y distinguimos mucho una cosa de la otra.

¿Puedo preguntarle si estuvo cómoda con Carlo Costanzia el otro día en el programa?

Vengo a hablar de los 18 años que lleva Ausonia comprometiéndose con la investigación y que eso nos ha salvado a muchas. Yo tenía un cáncer primero muy malo, que si no hubiera habido un investigador hace años que detectó, aparte de la quimio, una medicación especial para ese cáncer con la que estuve un año dándomela en hospital y cada 21 días. Cada 21 días durante un año, pues a lo mejor no estaría aquí respondiéndose.

¿Se tiene que cuidar más ahora después de haberla pasado?

Tengo que cuidarme siempre, que lo hago yo fatal... O sea, yo en eso no soy buen ejemplo. Bueno, a ver si ahora me meto un poquito en vereda, un poquito más.