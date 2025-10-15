Dani Alves expande su negocio gastronómico tras convertirse en padre junto a Joana Sanz: su nueva sede en Tenerife

Dani Alves (42 años) atraviesa un grato momento personal. Hace apenas unas semanas, el exfutbolista se convertía en padre de su primer hijo en común con Joana Sanz (33) tras casi 10 años de relación. Un acontecimiento de renombre que sellaba aún más si cabe su historia de amor.

La noticia del embarazo fue confirmada por la propia Joana en su perfil de Instagram el pasado mes de marzo. Lo hizo en una de las semanas más importantes para Alves. Y es que el exdeportista fue absuelto de violación al encontrar la jueza "vacíos, imprecisiones y contradicciones sobre los hechos". Dani, cabe recordar, fue acusado de un presunto delito de agresión sexual a una joven en una discoteca en 2022.

El nacimiento del bebé -cuyo nombre no ha trascendido- así como la exculpación por parte de la Justicia han marcado el rumbo de Dani Alves este 2025. No obstante, el terreno profesional también es un ámbito que hace sonreír al brasileño.

Tal y como publicó en primicia EL ESPAÑOL el pasado mes de abril, Alves se había sumergido en un nuevo proyecto empresarial. Se trataba de un trabajo gastronómico llamado Twins Acaí Premium, una empresa de "comercio al por mayor, no especializado, de productos alimenticios, bebidas y tabaco", en el que Dani figuraba como "administrador único".

El protagonista de este nuevo proyecto empresarial era el açaí, un superalimento amazónico que se ha consolidado como uno de los alimentos estrella para la Generación Z. Así, el packaging pasaba por una tarrina de diversos colores "con una amplia variedad de toppings saludables, veganos y sin gluten".

Medio año atrás, cuando este portal sacó a la luz la noticia el pasado mes de abril, los productos de la nueva empresa de Dani Alves únicamente se distribuían en Barcelona. Ahora, tal y como ha descubierto EL ESPAÑOL, el exdeportista ha expandido su negocio. En este sentido, Twins Acaí Premium ya llegado a las Islas Canarias.

La isla de Santa Cruz de Tenerife se ha convertido en la nueva apuesta del negocio de Dani Alves. A día de hoy, la empresa gastronómica del brasileño posee un nuevo perfil de Instagram. Una cuenta que ostenta el nombre Twins Tenerife y que simboliza el salto de la marca del exdeportista al archipiélago canario.

Dani Alves mostrando su nuevo producto. Imagen compartida por Joana Sanz. Instagram

De acuerdo a la información que maneja este periódico, el perfil de Instagram fue oficialmente abierto el pasado mes de agosto, aunque hasta finales de septiembre no se colgaron las primeras publicaciones. Al cierre de este artículo, cuenta únicamente con siete posts y atesora cerca de 700 seguidores. Entre ellos, cabe mencionar, se encuentran el propio Dani Alves y su pareja, Joana Sanz.

Por el momento, escasos son los detalles que han trascendido al respecto de esta nueva sede física. No se conoce la localización exacta ni tampoco la fecha en la que será abierto este establecimiento. Eso sí, a través de los stories de la empresa han querido compartir que ya se encuentra el espacio en pleno proceso de reforma.

Joana Sanz, a través de su perfil de Instagram, ha ido promocionando la empresa de su pareja. De hecho, en la descripción de su biografía se encuentra la cuenta social de Twins Acaí Premium. Alves, por su parte, dedica su feed a publicaciones relacionadas con distintos extractos de la Biblia.

Sin embargo, no es asunto baladí mencionar que el que fuera jugador de FC Barcelona cerró sus redes sociales durante más de medio año. Fue a finales del pasado mes de mayo cuando reactivó su perfil personal de Instagram.

Aunque cierto es que a día de hoy Joana Sanz y Dani Alves atraviesan un grato momento personal y profesional, lo cierto es que no es oro todo lo que reluce. Y es que la llegada de su primer vástago en común ha venido acompañada de un sincero y contundente comunicado. "Deberían tener un poco de tacto y pensar que no siempre las cosas salen bien, que hay complicaciones y muchas otras situaciones horribles”, confesó la modelo, visiblemente molesta.

Joana Sanz y Dani Alves en la Paris Fashion Week en 2018 Gtres

La pareja vive ahora centrada en la nueva etapa que comienza con la llegada de su primer hijo en común. Cabe recordar que para Joana Sanz este es su primer hijo. Alves, por su parte, es ya padre de Victoria y Daniel, dos hijos nacidos de su relación con su primera esposa, Dinorah Santana.